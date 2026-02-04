Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Ondokuz Mayıs Üniversitesi sıralamalar, kontenjanlar

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|170
170
160
160
|175
175
164
164
|502,01012
497,38033
513,10584
509,51172
|10.218
11.535
11.149
11.774
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|497,83241
492,55853
508,20931
505,38045
|12.046
13.487
13.738
14.125
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
110
110
110
|77
113
113
113
|472,08719
460,17771
481,56069
481,49605
|27.832
31.544
31.361
30.597
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
—
|41
41
41
—
|452,45194
435,37357
457,17551
—
|43.888
49.819
51.699
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Dil ve Konuşma Terapisi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|430,2051
397,77393
414,89757
420,15517
|65.205
84.967
93.088
84.545
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
82
82
|418,98041
413,35597
451,20604
445,63753
|77.163
69.205
57.048
60.493
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
80
75
75
|54
84
78
77
|416,56208
391,40045
419,84124
423,28274
|79.873
91.934
87.710
81.515
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
75
75
75
|52
77
77
77
|407,32363
379,09514
410,44605
394,67913
|90.143
106.381
98.203
112.176
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|401,19377
378,29919
411,39339
394,13177
|97.526
107.356
97.105
112.842
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|110
120
120
120
|116
126
124
123
|399,56291
370,99902
389,51550
384,75228
|99.518
116.699
124.267
124.251
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
75
70
70
|62
77
72
72
|381,73926
350,24006
377,80515
358,05470
|122.548
147.699
140.722
162.238
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|373,55388
370,09662
427,95327
429,73611
|134.332
117.869
79.295
75.098
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
45
45
|52
52
47
47
|372,38461
342,54834
358,46949
329,76951
|135.986
161.019
172.481
215.894
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
60
80
80
|52
62
82
82
|358,94108
334,86116
358,58206
353,41120
|157.734
175.575
172.273
170.142
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
32
31
|358,74688
336,51610
362,36597
352,65462
|158.081
172.406
165.659
171.383
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Yazılım Geliştirme
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|349,24891
337,15954
—
—
|175.810
171.188
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
90
85
85
|91
96
90
88
|348,89902
321,15795
339,56043
333,48694
|176.498
205.698
210.939
207.886
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|36
36
31
29
|342,95327
311,49863
322,31136
Dolmadı
|188.386
230.643
254.573
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|37
36
31
31
|338,97975
313,36079
332,80680
291,87563
|197.025
225.581
226.998
319.951
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
80
80
|29
32
84
82
|338,94436
320,78285
336,01416
344,02488
|197.094
206.589
219.238
186.926
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
32
—
—
|338,48424
324,00636
—
—
|198.101
198.981
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
60
70
70
|52
62
72
72
|335,02276
306,24839
324,08871
309,29561
|205.939
245.524
249.666
266.360
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|36
45
40
40
|38
49
42
41
|333,64183
305,99391
332,10345
320,84329
|209.116
246.282
228.771
236.493
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|327,06618
313,40850
426,60201
429,53802
|225.142
225.453
80.697
75.285
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|17
20
—
—
|19
22
—
—
|323,05378
298,57831
—
—
|235.900
269.854
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|54
54
41
41
|322,34982
304,99018
327,34839
308,92569
|237.815
249.252
240.899
267.368
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
40
40
|26
26
25
29
|317,43526
292,42193
Dolmadı
Dolmadı
|251.445
291.428
Dolmadı
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
60
60
|59
58
63
62
|311,49484
294,28941
326,83191
306,78299
|269.565
284.768
242.222
273.433
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
32
31
31
|311,47658
288,30836
305,73599
290,79238
|269.621
307.100
306.746
323.737
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
20
20
50
|16
11
10
9
|308,29629
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|279.854
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Odyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|54
54
53
52
|306,93531
287,55273
308,16462
306,72106
|284.336
310.044
298.282
273.604
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
20
20
20
|11
6
6
8
|305,06031
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|290.728
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
35
35
|32
32
37
36
|303,06939
284,35408
299,17503
291,64719
|297.701
323.331
330.803
320.735
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
31
31
|292,04338
274,71378
293,53227
281,35093
|339.822
367.592
353.293
358.466
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Ortez ve Protez
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
54
52
52
|291,18509
274,42378
291,33765
285,93290
|343.388
368.976
362.586
341.095
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|287,83882
270,80397
288,68603
269,61641
|357.826
387.785
374.176
409.435
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
35
40
40
|32
37
42
41
|287,45502
269,03762
280,62153
264,83368
|359.511
397.867
411.887
432.982
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
35
35
|27
27
37
36
|284,01515
266,55875
277,75046
264,36343
|375.401
412.350
426.642
435.364
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|27
27
27
26
|283,76256
266,42117
278,41282
262,75256
|376.595
413.172
423.210
443.796
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
35
35
|27
27
37
36
|274,41908
259,10410
268,86915
254,91667
|424.424
459.983
476.378
488.882
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|42
—
—
—
|268,67767
—
—
—
|457.980
…
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
30
30
|27
27
32
31
|264,73032
251,70216
256,99815
243,19780
|483.217
516.704
555.674
571.487
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|27
27
26
26
|261,0969
244,57246
254,76056
245,31377
|507.862
581.225
572.826
555.120
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|27
27
27
26
|260,87615
250,35953
257,70230
246,63932
|509.464
527.983
550.497
545.294
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|27
27
—
—
|253,6206
235,33185
—
—
|565.492
681.253
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
20
20
20
|2
3
21
21
|Dolmadı
Dolmadı
312,04309
299,71536
|Dolmadı
Dolmadı
285.388
294.394
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
50
50
50
|7
25
52
52
|Dolmadı
Dolmadı
328,21047
324,22439
|Dolmadı
Dolmadı
238.659
228.469
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|8
11
21
21
|Dolmadı
Dolmadı
324,92286
309,53692
|Dolmadı
Dolmadı
247.390
265.703
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
90
90
|52
52
93
93
|410,9831
440,21185
420,78199
414,02293
|4.804
5.465
8.526
12.815
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|387,72096
422,21494
409,08245
405,42124
|13.789
12.826
14.587
18.320
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|41
41
52
52
|366,37531
409,56677
398,05121
394,33228
|32.436
22.080
23.023
28.099
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
52
52
52
|339,9201
380,63368
371,36381
369,08771
|80.622
61.451
58.866
64.698
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|32
32
74
72
|328,49497
348,30602
325,01660
321,19143
|113.904
145.753
204.538
224.667
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|32
32
84
82
|326,23669
362,24103
338,15791
336,61600
|121.611
102.960
149.390
156.003
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|42
54
62
62
|317,16285
342,24561
334,24356
332,61640
|157.040
167.874
164.544
171.942
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|178
180
180
180
|188
190
190
185
|305,89795
336,30745
327,94762
340,30714
|211.660
191.987
191.008
142.563
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(Çarşamba) (SAMSUN) (Devlet )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|42
74
73
72
|302,74099
307,95941
301,22174
308,62002
|229.247
341.183
340.475
296.567
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
18
20
20
|21
19
21
20
|295,77221
332,54048
300,38700
309,33298
|271.356
208.259
346.240
292.121
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
30
60
60
|27
32
64
62
|292,30087
307,99298
279,13134
275,55405
|293.888
340.989
516.038
553.745
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(Çarşamba) (SAMSUN) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
80
80
70
|42
84
84
72
|292,09479
290,14184
285,23240
300,37163
|295.288
470.570
462.875
351.316
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(Çarşamba) (SAMSUN) (Devlet )
|İletişim ve Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|286,4181
291,06636
283,12025
282,01888
|334.955
463.142
480.909
495.316
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|32
32
53
52
|285,79551
302,29826
285,33099
282,32183
|339.681
379.370
462.030
492.785
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(Çarşamba) (SAMSUN) (Devlet )
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|42
74
72
72
|283,83138
283,98141
274,75925
282,63711
|354.422
522.242
556.260
490.041
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi
(Çarşamba) (SAMSUN) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|75
130
130
130
|77
134
134
134
|407,89444
394,16886
412,10178
413,34739
|22.084
41.290
28.789
36.180
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
70
90
90
|42
74
96
93
|383,7391
374,98518
389,63850
390,97407
|51.789
70.324
62.640
74.363
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|47
52
52
52
|373,15073
369,27953
383,94309
380,87342
|70.555
80.949
73.645
95.445
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|52
52
72
72
|366,12737
364,29796
374,50702
373,81907
|85.144
91.146
94.120
111.495
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
40
40
|42
52
41
41
|332,67872
312,48773
316,28035
310,25162
|182.410
273.711
309.381
346.939
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|32
42
42
41
|330,42184
331,54408
336,83502
330,11722
|191.243
185.938
210.172
249.194
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|72
74
62
62
|324,002
311,76173
314,95861
309,97814
|218.088
277.670
316.973
348.529
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
80
70
70
|54
84
74
72
|323,93522
310,08441
319,78958
315,63088
|218.394
287.288
290.465
317.565
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|54
74
63
62
|322,37711
303,18549
302,41390
298,89649
|225.318
328.949
395.891
417.316
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
75
70
70
|52
78
72
72
|319,5491
299,00980
296,05722
289,56283
|238.246
356.337
440.995
484.194
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
75
70
70
|32
79
74
72
|317,37276
304,53412
312,80808
317,93814
|248.844
320.489
329.548
305.699
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|42
69
64
62
|310,75389
299,41294
299,53685
302,63848
|283.491
353.582
415.850
392.716
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
35
35
|27
27
37
36
|293,80016
283,11519
286,04089
290,57369
|390.954
478.498
519.855
476.369
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|42
42
54
52
|291,28727
290,35063
295,85704
297,51289
|409.255
419.582
442.426
426.758
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
—
—
—
|64
—
—
—
|268,83161
—
—
—
|604.422
…
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(Bafra) (SAMSUN) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
32
31
|265,40334
259,31438
259,22994
256,70570
|639.005
718.306
779.619
797.515
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
50
50
|37
42
54
52
|261,35897
257,28909
256,94316
255,34902
|681.353
741.858
805.218
813.243
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
40
40
|42
54
41
41
|260,74885
240,41992
240,12729
236,01186
|687.750
958.039
1.009.377
1.060.699
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|32
32
54
52
|257,78475
254,40144
245,17996
249,01193
|719.578
776.800
944.742
889.966
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|433,55499
440,44787
433,99064
428,34895
|10.238
10.983
15.509
14.795
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
—
—
|41
42
—
—
|416,95526
410,71262
—
—
|15.362
20.376
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|371,62928
363,69727
366,56342
356,56360
|33.433
40.411
42.675
39.788
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|360,66555
344,30302
339,11857
317,86841
|38.341
49.776
55.088
55.105
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(Bafra) (SAMSUN) (Devlet )
|Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|347,05361
337,87443
332,88866
321,97845
|44.445
53.043
58.009
53.462
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Arapça Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
54
42
41
|302,94645
280,00279
290,24509
283,54109
|65.774
84.522
79.710
69.670
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Fransızca Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|2
1
1
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
65
65
65
|45
65
65
65
|375,22813
371,13956
367,86696
362,75749
|261.559
298.648
321.778
328.181
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
70
70
|373,87604
360,48587
360,09436
358,85945
|267.686
351.338
363.159
347.087
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
61
|371,63317
357,95205
351,10526
343,35638
|278.240
365.081
417.426
434.725
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|50
70
70
71
|360,6937
346,96421
336,32038
328,59078
|334.436
431.800
523.343
536.852
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|30
40
41
41
|357,80924
352,24895
342,11237
331,13698
|350.603
398.201
479.412
517.917
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
65
65
65
|50
65
67
66
|356,1118
344,79763
336,49913
330,35655
|360.564
446.462
521.919
523.625
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
60
60
|352,82319
345,1964
341,88654
322,8139
|380.120
443.722
481.086
582.691
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|80
80
80
80
|343,06882
342,8254
349,00861
343,05356
|444.413
460.128
431.192
436.550
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|İnsansız Araç Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|30
30
—
—
|341,29996
333,73286
—
—
|457.192
528.964
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
—
|30
30
30
—
|339,17925
335,56153
325,40791
—
|472.740
514.496
615.607
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Odyometri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
61
61
61
|338,47684
328,3515
321,84982
319,46413
|478.025
574.943
648.424
611.027
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Optisyenlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
60
62
61
|338,44871
328,95568
322,56877
315,57409
|478.240
569.683
641.662
645.676
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Diyaliz
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
71
72
|336,53456
329,6405
322,82985
320,20903
|492.658
563.739
639.302
604.530
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|51
60
62
62
|334,08469
327,32314
320,49895
316,07009
|511.717
584.213
661.344
641.113
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Arka-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|330,21009
325,83376
—
—
|543.523
597.888
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Havza Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
80
80
80
|50
81
81
82
|328,00964
320,37353
315,88471
315,87034
|562.218
650.731
706.895
642.956
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
65
65
65
|35
65
67
65
|326,09121
314,77518
312,32056
310,44672
|578.949
708.961
743.935
693.341
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Oyun Geliştirme ve Programlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|326,04384
323,34807
—
—
|579.391
621.390
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Robotik ve Yapay Zeka
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|41
—
—
—
|325,2815
—
—
—
|586.211
—
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Silah Sanayi Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|50
52
51
51
|325,17284
317,41132
308,17238
309,35478
|587.224
680.907
788.621
703.957
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Ön-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|324,48596
322,71925
—
—
|593.394
627.381
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|52
71
72
72
|319,99454
310,95566
310,93198
307,64395
|635.262
750.808
758.683
720.832
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|50
50
51
52
|318,40151
302,07434
291,50756
284,48496
|650.479
856.282
988.434
983.250
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
52
50
52
|318,27221
301,8408
293,01867
277,86452
|651.792
859.115
968.905
1.071.069
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|316,46027
—
—
—
|669.768
—
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|71
71
71
71
|315,26686
308,07202
294,26027
284,18825
|681.756
784.031
953.105
987.056
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Havza Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
—
|40
40
40
—
|314,24354
301,58996
286,90362
—
|692.132
862.298
1.049.144
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|313,73531
292,04499
283,95747
280,08316
|697.488
988.614
1.089.294
1.040.962
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bafra Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
51
52
|311,92245
310,98265
312,38109
305,71707
|716.590
750.500
743.341
740.270
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
52
52
51
|311,75044
297,83998
290,30661
290,26663
|718.389
910.745
1.004.203
911.696
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
50
50
50
|26
52
52
51
|309,32536
290,37491
283,10004
281,14816
|744.473
1.011.979
1.101.103
1.026.729
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
81
81
82
|304,89366
302,20696
300,54881
292,6768
|794.055
854.627
876.032
882.953
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
40
|304,74068
288,69318
277,86477
274,04836
|795.787
1.035.482
1.175.052
1.124.263
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
40
40
40
|21
41
41
41
|301,35314
276,65054
264,54566
263,36734
|835.199
1.214.259
1.374.948
1.284.914
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Alaçam Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
52
52
52
|301,29553
275,91247
264,82818
260,12883
|835.902
1.225.606
1.370.431
1.337.310
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Bilişim Güvenliği Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
45
45
|52
52
46
47
|300,80713
292,41422
288,52014
280,11065
|841.674
983.469
1.027.630
1.040.578
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
60
60
60
|26
62
62
62
|299,11975
279,13352
268,36731
264,58799
|861.837
1.175.846
1.315.704
1.265.673
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
80
80
80
|30
81
81
80
|297,32102
283,86432
277,29513
280,30847
|883.832
1.105.564
1.183.272
1.038.067
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
62
62
62
|296,23489
286,98895
272,94057
271,54432
|897.175
1.059.838
1.246.552
1.160.460
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Mimari Dekoratif Sanatlar
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
61
|296,00631
285,15238
279,10424
272,82067
|900.012
1.086.417
1.157.234
1.142.013
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Havza Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
62
62
62
|293,81789
273,30466
266,49408
268,57071
|927.514
1.265.932
1.344.743
1.204.649
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|61
62
51
52
|292,38763
290,83682
288,16491
279,42899
|945.401
1.005.483
1.032.272
1.049.827
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Havza Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
50
40
40
|36
51
41
41
|291,73784
273,60498
259,38407
252,748
|953.662
1.261.348
1.457.428
1.463.203
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|57
57
57
57
|285,06835
272,84278
267,34862
265,44249
|1.041.274
1.273.203
1.331.252
1.252.394
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
40
|36
41
41
41
|283,06133
269,61287
259,42208
259,16246
|1.068.155
1.324.833
1.456.761
1.353.288
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bafra Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
51
51
|282,39088
278,66959
266,96203
262,13273
|1.077.278
1.183.084
1.337.366
1.304.657
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|280,80427
273,84845
268,90548
266,28735
|1.099.074
1.257.494
1.307.357
1.239.454
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Sosyal Güvenlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|280,07002
274,56535
259,91284
259,85431
|1.109.241
1.246.341
1.448.796
1.341.814
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
80
80
80
|31
82
82
82
|278,6796
254,71015
242,98968
233,10564
|1.128.505
1.571.683
1.737.292
1.851.442
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|278,3726
267,60737
259,82386
253,93082
|1.132.700
1.357.223
1.450.254
1.442.343
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|150
150
60
59
|154
153
62
61
|276,95351
270,40291
330,76145
313,6027
|1.152.496
1.312.019
569.023
663.813
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Terme Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|276,91039
268,66463
256,20807
255,41097
|1.153.101
1.340.154
1.509.392
1.416.851
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bafra Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
40
40
|31
52
41
41
|275,15411
260,6456
255,30679
250,06907
|1.177.674
1.471.038
1.524.515
1.511.534
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Havza Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
50
40
40
|26
52
41
41
|271,68641
253,56082
247,31556
243,81798
|1.227.040
1.591.315
1.660.782
1.629.932
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Havza Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
45
45
|31
52
47
47
|270,25753
249,88808
240,50595
245,7982
|1.247.582
1.654.603
1.782.023
1.591.476
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Terme Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|269,70895
261,06166
248,74837
243,58219
|1.255.365
1.464.171
1.636.113
1.634.510
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
50
50
50
|26
52
52
52
|269,31213
251,47374
241,28122
236,09335
|1.261.064
1.627.078
1.767.998
1.787.050
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Tarım Makineleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|268,22078
267,49048
260,71057
255,77951
|1.276.901
1.359.167
1.435.756
1.410.414
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Terme Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
40
|36
41
41
41
|268,13167
254,75559
246,20156
248,91114
|1.278.196
1.570.900
1.680.242
1.532.707
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Terme Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|267,28375
248,34309
238,39236
231,23211
|1.290.284
1.681.481
1.820.946
1.893.055
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Endüstriyel Kalıpçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|266,98219
262,74092
243,78004
243,7659
|1.294.645
1.436.229
1.723.164
1.630.925
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Seracılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|265,82186
256,09252
250,64101
244,34106
|1.311.473
1.547.985
1.603.507
1.619.623
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|265,29686
248,93718
244,48214
238,64423
|1.318.923
1.671.189
1.710.623
1.733.478
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
30
30
|31
41
31
31
|265,24274
247,53671
239,31609
231,72707
|1.319.698
1.695.759
1.803.841
1.882.024
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|İnternet ve Ağ Teknolojileri
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
30
30
|52
52
31
31
|264,37704
256,90583
274,23481
258,65961
|1.332.325
1.534.140
1.227.337
1.361.544
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bafra Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Bitki Koruma
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|31
31
41
41
|264,33922
261,84322
254,4713
261,59437
|1.332.903
1.451.182
1.538.594
1.313.398
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Alaçam Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|260,5421
252,47265
242,36316
239,35738
|1.388.239
1.609.994
1.748.462
1.718.790
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Alaçam Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|260,4282
248,89525
240,06556
235,38416
|1.389.942
1.671.929
1.790.151
1.802.167
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Terme Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|260,33355
248,71796
241,12367
242,8721
|1.391.364
1.674.966
1.770.789
1.648.321
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Medya ve İletişim
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
100
50
50
|103
103
52
52
|257,03586
246,67169
265,89479
257,3476
|1.439.506
1.710.896
1.354.035
1.383.670
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Terme Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|252,84933
244,56388
237,59456
234,15771
|1.501.174
1.748.021
1.835.546
1.828.617
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Havza Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
30
|41
41
31
31
|250,98701
240,55905
236,44524
231,5618
|1.528.292
1.819.409
1.856.839
1.885.669
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bafra Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|246,03682
238,92043
235,66138
229,89251
|1.601.000
1.848.851
1.871.312
1.923.262
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Alaçam Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Posta Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|243,07319
238,19475
232,99147
231,68772
|1.644.564
1.861.944
1.921.512
1.882.885
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bafra Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Organik Tarım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|242,56972
235,44214
233,178
232,28494
|1.651.932
1.911.753
1.917.934
1.869.611
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ladik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
25
—
|41
40
26
—
|233,71449
231,89843
226,38
—
|1.781.394
1.976.773
2.048.229
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ladik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Süt ve Besi Hayvancılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
25
—
|41
41
26
—
|231,89872
232,61205
221,92756
—
|1.807.511
1.963.505
2.135.984
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ladik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Kenevir Dokumacılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
—
—
|41
41
—
—
|231,83333
231,38069
—
—
|1.808.472
1.986.349
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ladik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Arıcılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
25
—
|41
41
26
—
|231,48888
235,65304
220,63005
—
|1.813.434
1.907.902
2.162.075
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ladik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
25
—
|41
41
26
—
|226,00785
235,32846
218,49644
—
|1.891.278
1.913.852
2.204.879
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ladik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Halıcılık ve Kilimcilik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
25
—
|41
41
26
—
|225,38453
242,04545
216,3769
—
|1.899.873
1.792.733
2.248.152
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Anestezi
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|0
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Seracılık
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|0
0
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
2
|0
—
—
0
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—