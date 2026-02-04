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Haberler Fotohaber Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Ondokuz Mayıs Üniversitesi sıralamalar, kontenjanlar
Giriş Tarihi: 20.07.2026 12:59

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Ondokuz Mayıs Üniversitesi sıralamalar, kontenjanlar

YKS tercih süreciyle birlikte öğrenciler, üniversitelerin verilerini incelemeye yöneliyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları, adayların tercih öncesinde en sık araştırdığı bilgiler arasında bulunuyor. YÖK Atlas'ta yayımlanan güncel ön lisans ve lisans programı verileri, öğrencilerin tercihlerini daha bilinçli şekilde planlamalarına katkı sağlıyor.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Ondokuz Mayıs Üniversitesi sıralamalar, kontenjanlar

YKS sonuçlarının ardından tercih hazırlıklarına başlayan öğrenciler, üniversitelerin güncel bölüm verilerine odaklanıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni tercih etmeyi planlayan adaylar, YÖK Atlas'ta yer alan taban puanları, başarı sıralamaları ve program bilgilerini inceleyerek kendilerine uygun ön lisans ve lisans bölümlerini karşılaştırıyor. Güncel veriler, tercih sürecinde adaylara önemli bir rehber niteliği taşıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Ondokuz Mayıs Üniversitesi sıralamalar, kontenjanlar

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Ondokuz Mayıs Üniversitesi sıralamalar, kontenjanlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 YILLIK)

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 170
170
160
160		 175
175
164
164		 502,01012
497,38033
513,10584
509,51172		 10.218
11.535
11.149
11.774
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 497,83241
492,55853
508,20931
505,38045		 12.046
13.487
13.738
14.125
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
110
110
110		 77
113
113
113		 472,08719
460,17771
481,56069
481,49605		 27.832
31.544
31.361
30.597
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
 41
41
41
 452,45194
435,37357
457,17551
 43.888
49.819
51.699
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Dil ve Konuşma Terapisi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 430,2051
397,77393
414,89757
420,15517		 65.205
84.967
93.088
84.545
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
82
82		 418,98041
413,35597
451,20604
445,63753		 77.163
69.205
57.048
60.493
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
80
75
75		 54
84
78
77		 416,56208
391,40045
419,84124
423,28274		 79.873
91.934
87.710
81.515
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
75
75
75		 52
77
77
77		 407,32363
379,09514
410,44605
394,67913		 90.143
106.381
98.203
112.176
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 401,19377
378,29919
411,39339
394,13177		 97.526
107.356
97.105
112.842
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 110
120
120
120		 116
126
124
123		 399,56291
370,99902
389,51550
384,75228		 99.518
116.699
124.267
124.251
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
75
70
70		 62
77
72
72		 381,73926
350,24006
377,80515
358,05470		 122.548
147.699
140.722
162.238
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 373,55388
370,09662
427,95327
429,73611		 134.332
117.869
79.295
75.098
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
45
45		 52
52
47
47		 372,38461
342,54834
358,46949
329,76951		 135.986
161.019
172.481
215.894
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
60
80
80		 52
62
82
82		 358,94108
334,86116
358,58206
353,41120		 157.734
175.575
172.273
170.142
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
32
31		 358,74688
336,51610
362,36597
352,65462		 158.081
172.406
165.659
171.383
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Yazılım Geliştirme
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 349,24891
337,15954

 175.810
171.188
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
90
85
85		 91
96
90
88		 348,89902
321,15795
339,56043
333,48694		 176.498
205.698
210.939
207.886
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 36
36
31
29		 342,95327
311,49863
322,31136
Dolmadı		 188.386
230.643
254.573
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 37
36
31
31		 338,97975
313,36079
332,80680
291,87563		 197.025
225.581
226.998
319.951
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30
80
80		 29
32
84
82		 338,94436
320,78285
336,01416
344,02488		 197.094
206.589
219.238
186.926
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
32

 338,48424
324,00636

 198.101
198.981
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
60
70
70		 52
62
72
72		 335,02276
306,24839
324,08871
309,29561		 205.939
245.524
249.666
266.360
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 36
45
40
40		 38
49
42
41		 333,64183
305,99391
332,10345
320,84329		 209.116
246.282
228.771
236.493
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 327,06618
313,40850
426,60201
429,53802		 225.142
225.453
80.697
75.285
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 17
20

 19
22

 323,05378
298,57831

 235.900
269.854
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 54
54
41
41		 322,34982
304,99018
327,34839
308,92569		 237.815
249.252
240.899
267.368
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
40
40		 26
26
25
29		 317,43526
292,42193
Dolmadı
Dolmadı		 251.445
291.428
Dolmadı
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
60
60		 59
58
63
62		 311,49484
294,28941
326,83191
306,78299		 269.565
284.768
242.222
273.433
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
32
31
31		 311,47658
288,30836
305,73599
290,79238		 269.621
307.100
306.746
323.737
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
20
20
50		 16
11
10
9		 308,29629
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 279.854
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Odyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 54
54
53
52		 306,93531
287,55273
308,16462
306,72106		 284.336
310.044
298.282
273.604
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
20
20
20		 11
6
6
8		 305,06031
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 290.728
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
35
35		 32
32
37
36		 303,06939
284,35408
299,17503
291,64719		 297.701
323.331
330.803
320.735
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
31
31		 292,04338
274,71378
293,53227
281,35093		 339.822
367.592
353.293
358.466
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Ortez ve Protez
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
54
52
52		 291,18509
274,42378
291,33765
285,93290		 343.388
368.976
362.586
341.095
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 287,83882
270,80397
288,68603
269,61641		 357.826
387.785
374.176
409.435
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
35
40
40		 32
37
42
41		 287,45502
269,03762
280,62153
264,83368		 359.511
397.867
411.887
432.982
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
35
35		 27
27
37
36		 284,01515
266,55875
277,75046
264,36343		 375.401
412.350
426.642
435.364
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 27
27
27
26		 283,76256
266,42117
278,41282
262,75256		 376.595
413.172
423.210
443.796
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
35
35		 27
27
37
36		 274,41908
259,10410
268,86915
254,91667		 424.424
459.983
476.378
488.882
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40


 42


 268,67767


 457.980
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
30
30		 27
27
32
31		 264,73032
251,70216
256,99815
243,19780		 483.217
516.704
555.674
571.487
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 27
27
26
26		 261,0969
244,57246
254,76056
245,31377		 507.862
581.225
572.826
555.120
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 27
27
27
26		 260,87615
250,35953
257,70230
246,63932		 509.464
527.983
550.497
545.294
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25

 27
27

 253,6206
235,33185

 565.492
681.253
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
20
20
20		 2
3
21
21		 Dolmadı
Dolmadı
312,04309
299,71536		 Dolmadı
Dolmadı
285.388
294.394
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
50
50
50		 7
25
52
52		 Dolmadı
Dolmadı
328,21047
324,22439		 Dolmadı
Dolmadı
238.659
228.469
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 8
11
21
21		 Dolmadı
Dolmadı
324,92286
309,53692		 Dolmadı
Dolmadı
247.390
265.703
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
90
90		 52
52
93
93		 410,9831
440,21185
420,78199
414,02293		 4.804
5.465
8.526
12.815
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 387,72096
422,21494
409,08245
405,42124		 13.789
12.826
14.587
18.320
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 41
41
52
52		 366,37531
409,56677
398,05121
394,33228		 32.436
22.080
23.023
28.099
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
52
52
52		 339,9201
380,63368
371,36381
369,08771		 80.622
61.451
58.866
64.698
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 32
32
74
72		 328,49497
348,30602
325,01660
321,19143		 113.904
145.753
204.538
224.667
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 32
32
84
82		 326,23669
362,24103
338,15791
336,61600		 121.611
102.960
149.390
156.003
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 42
54
62
62		 317,16285
342,24561
334,24356
332,61640		 157.040
167.874
164.544
171.942
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 178
180
180
180		 188
190
190
185		 305,89795
336,30745
327,94762
340,30714		 211.660
191.987
191.008
142.563
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(Çarşamba) (SAMSUN) (Devlet )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 42
74
73
72		 302,74099
307,95941
301,22174
308,62002		 229.247
341.183
340.475
296.567
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20
18
20
20		 21
19
21
20		 295,77221
332,54048
300,38700
309,33298		 271.356
208.259
346.240
292.121
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
30
60
60		 27
32
64
62		 292,30087
307,99298
279,13134
275,55405		 293.888
340.989
516.038
553.745
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(Çarşamba) (SAMSUN) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
80
80
70		 42
84
84
72		 292,09479
290,14184
285,23240
300,37163		 295.288
470.570
462.875
351.316
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(Çarşamba) (SAMSUN) (Devlet )		 İletişim ve Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 286,4181
291,06636
283,12025
282,01888		 334.955
463.142
480.909
495.316
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 32
32
53
52		 285,79551
302,29826
285,33099
282,32183		 339.681
379.370
462.030
492.785
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(Çarşamba) (SAMSUN) (Devlet )		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 42
74
72
72		 283,83138
283,98141
274,75925
282,63711		 354.422
522.242
556.260
490.041
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 2


Dolmadı


 Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi
(Çarşamba) (SAMSUN) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 75
130
130
130		 77
134
134
134		 407,89444
394,16886
412,10178
413,34739		 22.084
41.290
28.789
36.180
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
70
90
90		 42
74
96
93		 383,7391
374,98518
389,63850
390,97407		 51.789
70.324
62.640
74.363
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 47
52
52
52		 373,15073
369,27953
383,94309
380,87342		 70.555
80.949
73.645
95.445
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 52
52
72
72		 366,12737
364,29796
374,50702
373,81907		 85.144
91.146
94.120
111.495
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
40
40		 42
52
41
41		 332,67872
312,48773
316,28035
310,25162		 182.410
273.711
309.381
346.939
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 32
42
42
41		 330,42184
331,54408
336,83502
330,11722		 191.243
185.938
210.172
249.194
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 72
74
62
62		 324,002
311,76173
314,95861
309,97814		 218.088
277.670
316.973
348.529
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
80
70
70		 54
84
74
72		 323,93522
310,08441
319,78958
315,63088		 218.394
287.288
290.465
317.565
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 54
74
63
62		 322,37711
303,18549
302,41390
298,89649		 225.318
328.949
395.891
417.316
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
75
70
70		 52
78
72
72		 319,5491
299,00980
296,05722
289,56283		 238.246
356.337
440.995
484.194
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
75
70
70		 32
79
74
72		 317,37276
304,53412
312,80808
317,93814		 248.844
320.489
329.548
305.699
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 42
69
64
62		 310,75389
299,41294
299,53685
302,63848		 283.491
353.582
415.850
392.716
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25
35
35		 27
27
37
36		 293,80016
283,11519
286,04089
290,57369		 390.954
478.498
519.855
476.369
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 42
42
54
52		 291,28727
290,35063
295,85704
297,51289		 409.255
419.582
442.426
426.758
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60


 64


 268,83161


 604.422
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(Bafra) (SAMSUN) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
32
31		 265,40334
259,31438
259,22994
256,70570		 639.005
718.306
779.619
797.515
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
50
50		 37
42
54
52		 261,35897
257,28909
256,94316
255,34902		 681.353
741.858
805.218
813.243
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
40
40		 42
54
41
41		 260,74885
240,41992
240,12729
236,01186		 687.750
958.039
1.009.377
1.060.699
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 32
32
54
52		 257,78475
254,40144
245,17996
249,01193		 719.578
776.800
944.742
889.966
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 433,55499
440,44787
433,99064
428,34895		 10.238
10.983
15.509
14.795
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40

 41
42

 416,95526
410,71262

 15.362
20.376
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 371,62928
363,69727
366,56342
356,56360		 33.433
40.411
42.675
39.788
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 360,66555
344,30302
339,11857
317,86841		 38.341
49.776
55.088
55.105
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(Bafra) (SAMSUN) (Devlet )		 Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 347,05361
337,87443
332,88866
321,97845		 44.445
53.043
58.009
53.462
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Arapça Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
54
42
41		 302,94645
280,00279
290,24509
283,54109		 65.774
84.522
79.710
69.670
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Fransızca Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 2
1
1
 1


 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Ondokuz Mayıs Üniversitesi sıralamalar, kontenjanlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 YILLIK)

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
65
65
65		 45
65
65
65		 375,22813
371,13956
367,86696
362,75749		 261.559
298.648
321.778
328.181
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
70
70		 373,87604
360,48587
360,09436
358,85945		 267.686
351.338
363.159
347.087
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
61		 371,63317
357,95205
351,10526
343,35638		 278.240
365.081
417.426
434.725
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 50
70
70
71		 360,6937
346,96421
336,32038
328,59078		 334.436
431.800
523.343
536.852
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 30
40
41
41		 357,80924
352,24895
342,11237
331,13698		 350.603
398.201
479.412
517.917
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
65
65
65		 50
65
67
66		 356,1118
344,79763
336,49913
330,35655		 360.564
446.462
521.919
523.625
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
60
60		 352,82319
345,1964
341,88654
322,8139		 380.120
443.722
481.086
582.691
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 80
80
80
80		 343,06882
342,8254
349,00861
343,05356		 444.413
460.128
431.192
436.550
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 İnsansız Araç Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 30
30

 341,29996
333,73286

 457.192
528.964
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 30
30
30
 339,17925
335,56153
325,40791
 472.740
514.496
615.607
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Odyometri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
61
61
61		 338,47684
328,3515
321,84982
319,46413		 478.025
574.943
648.424
611.027
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Optisyenlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
60
62
61		 338,44871
328,95568
322,56877
315,57409		 478.240
569.683
641.662
645.676
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Diyaliz
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
71
72		 336,53456
329,6405
322,82985
320,20903		 492.658
563.739
639.302
604.530
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 51
60
62
62		 334,08469
327,32314
320,49895
316,07009		 511.717
584.213
661.344
641.113
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Arka-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 330,21009
325,83376

 543.523
597.888
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Havza Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
80
80
80		 50
81
81
82		 328,00964
320,37353
315,88471
315,87034		 562.218
650.731
706.895
642.956
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
65
65
65		 35
65
67
65		 326,09121
314,77518
312,32056
310,44672		 578.949
708.961
743.935
693.341
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Oyun Geliştirme ve Programlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 326,04384
323,34807

 579.391
621.390
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Robotik ve Yapay Zeka
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40


 41


 325,2815


 586.211
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Silah Sanayi Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 50
52
51
51		 325,17284
317,41132
308,17238
309,35478		 587.224
680.907
788.621
703.957
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Ön-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 324,48596
322,71925

 593.394
627.381
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 52
71
72
72		 319,99454
310,95566
310,93198
307,64395		 635.262
750.808
758.683
720.832
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 50
50
51
52		 318,40151
302,07434
291,50756
284,48496		 650.479
856.282
988.434
983.250
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
52
50
52		 318,27221
301,8408
293,01867
277,86452		 651.792
859.115
968.905
1.071.069
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 316,46027


 669.768
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 71
71
71
71		 315,26686
308,07202
294,26027
284,18825		 681.756
784.031
953.105
987.056
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Havza Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
 40
40
40
 314,24354
301,58996
286,90362
 692.132
862.298
1.049.144
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 313,73531
292,04499
283,95747
280,08316		 697.488
988.614
1.089.294
1.040.962
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bafra Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
51
52		 311,92245
310,98265
312,38109
305,71707		 716.590
750.500
743.341
740.270
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
52
52
51		 311,75044
297,83998
290,30661
290,26663		 718.389
910.745
1.004.203
911.696
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
50
50
50		 26
52
52
51		 309,32536
290,37491
283,10004
281,14816		 744.473
1.011.979
1.101.103
1.026.729
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
81
81
82		 304,89366
302,20696
300,54881
292,6768		 794.055
854.627
876.032
882.953
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
40		 304,74068
288,69318
277,86477
274,04836		 795.787
1.035.482
1.175.052
1.124.263
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
40
40
40		 21
41
41
41		 301,35314
276,65054
264,54566
263,36734		 835.199
1.214.259
1.374.948
1.284.914
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Alaçam Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Deniz ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
52
52
52		 301,29553
275,91247
264,82818
260,12883		 835.902
1.225.606
1.370.431
1.337.310
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Bilişim Güvenliği Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
45
45		 52
52
46
47		 300,80713
292,41422
288,52014
280,11065		 841.674
983.469
1.027.630
1.040.578
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
60
60
60		 26
62
62
62		 299,11975
279,13352
268,36731
264,58799		 861.837
1.175.846
1.315.704
1.265.673
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
80
80
80		 30
81
81
80		 297,32102
283,86432
277,29513
280,30847		 883.832
1.105.564
1.183.272
1.038.067
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
62
62
62		 296,23489
286,98895
272,94057
271,54432		 897.175
1.059.838
1.246.552
1.160.460
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Mimari Dekoratif Sanatlar
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
61		 296,00631
285,15238
279,10424
272,82067		 900.012
1.086.417
1.157.234
1.142.013
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Havza Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
62
62
62		 293,81789
273,30466
266,49408
268,57071		 927.514
1.265.932
1.344.743
1.204.649
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 61
62
51
52		 292,38763
290,83682
288,16491
279,42899		 945.401
1.005.483
1.032.272
1.049.827
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Havza Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
50
40
40		 36
51
41
41		 291,73784
273,60498
259,38407
252,748		 953.662
1.261.348
1.457.428
1.463.203
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Basım ve Yayım Teknolojileri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 57
57
57
57		 285,06835
272,84278
267,34862
265,44249		 1.041.274
1.273.203
1.331.252
1.252.394
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
40		 36
41
41
41		 283,06133
269,61287
259,42208
259,16246		 1.068.155
1.324.833
1.456.761
1.353.288
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bafra Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
51
51		 282,39088
278,66959
266,96203
262,13273		 1.077.278
1.183.084
1.337.366
1.304.657
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 280,80427
273,84845
268,90548
266,28735		 1.099.074
1.257.494
1.307.357
1.239.454
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Sosyal Güvenlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 280,07002
274,56535
259,91284
259,85431		 1.109.241
1.246.341
1.448.796
1.341.814
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
80
80
80		 31
82
82
82		 278,6796
254,71015
242,98968
233,10564		 1.128.505
1.571.683
1.737.292
1.851.442
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 278,3726
267,60737
259,82386
253,93082		 1.132.700
1.357.223
1.450.254
1.442.343
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 150
150
60
59		 154
153
62
61		 276,95351
270,40291
330,76145
313,6027		 1.152.496
1.312.019
569.023
663.813
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Terme Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 276,91039
268,66463
256,20807
255,41097		 1.153.101
1.340.154
1.509.392
1.416.851
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bafra Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
40
40		 31
52
41
41		 275,15411
260,6456
255,30679
250,06907		 1.177.674
1.471.038
1.524.515
1.511.534
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Havza Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
50
40
40		 26
52
41
41		 271,68641
253,56082
247,31556
243,81798		 1.227.040
1.591.315
1.660.782
1.629.932
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Havza Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
45
45		 31
52
47
47		 270,25753
249,88808
240,50595
245,7982		 1.247.582
1.654.603
1.782.023
1.591.476
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Terme Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 269,70895
261,06166
248,74837
243,58219		 1.255.365
1.464.171
1.636.113
1.634.510
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
50
50
50		 26
52
52
52		 269,31213
251,47374
241,28122
236,09335		 1.261.064
1.627.078
1.767.998
1.787.050
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Tarım Makineleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 268,22078
267,49048
260,71057
255,77951		 1.276.901
1.359.167
1.435.756
1.410.414
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Terme Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
40		 36
41
41
41		 268,13167
254,75559
246,20156
248,91114		 1.278.196
1.570.900
1.680.242
1.532.707
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Terme Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 267,28375
248,34309
238,39236
231,23211		 1.290.284
1.681.481
1.820.946
1.893.055
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Endüstriyel Kalıpçılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 266,98219
262,74092
243,78004
243,7659		 1.294.645
1.436.229
1.723.164
1.630.925
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Seracılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 265,82186
256,09252
250,64101
244,34106		 1.311.473
1.547.985
1.603.507
1.619.623
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 265,29686
248,93718
244,48214
238,64423		 1.318.923
1.671.189
1.710.623
1.733.478
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
30
30		 31
41
31
31		 265,24274
247,53671
239,31609
231,72707		 1.319.698
1.695.759
1.803.841
1.882.024
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 İnternet ve Ağ Teknolojileri
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
30
30		 52
52
31
31		 264,37704
256,90583
274,23481
258,65961		 1.332.325
1.534.140
1.227.337
1.361.544
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bafra Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Bitki Koruma
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 31
31
41
41		 264,33922
261,84322
254,4713
261,59437		 1.332.903
1.451.182
1.538.594
1.313.398
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Alaçam Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 260,5421
252,47265
242,36316
239,35738		 1.388.239
1.609.994
1.748.462
1.718.790
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Alaçam Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 260,4282
248,89525
240,06556
235,38416		 1.389.942
1.671.929
1.790.151
1.802.167
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Terme Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 260,33355
248,71796
241,12367
242,8721		 1.391.364
1.674.966
1.770.789
1.648.321
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Medya ve İletişim
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
100
50
50		 103
103
52
52		 257,03586
246,67169
265,89479
257,3476		 1.439.506
1.710.896
1.354.035
1.383.670
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Terme Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 252,84933
244,56388
237,59456
234,15771		 1.501.174
1.748.021
1.835.546
1.828.617
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Havza Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
30		 41
41
31
31		 250,98701
240,55905
236,44524
231,5618		 1.528.292
1.819.409
1.856.839
1.885.669
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bafra Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 246,03682
238,92043
235,66138
229,89251		 1.601.000
1.848.851
1.871.312
1.923.262
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Alaçam Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Posta Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 243,07319
238,19475
232,99147
231,68772		 1.644.564
1.861.944
1.921.512
1.882.885
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bafra Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Organik Tarım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 242,56972
235,44214
233,178
232,28494		 1.651.932
1.911.753
1.917.934
1.869.611
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ladik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
25
 41
40
26
 233,71449
231,89843
226,38
 1.781.394
1.976.773
2.048.229
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ladik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Süt ve Besi Hayvancılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
25
 41
41
26
 231,89872
232,61205
221,92756
 1.807.511
1.963.505
2.135.984
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ladik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Kenevir Dokumacılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40

 41
41

 231,83333
231,38069

 1.808.472
1.986.349
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ladik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Arıcılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
25
 41
41
26
 231,48888
235,65304
220,63005
 1.813.434
1.907.902
2.162.075
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ladik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
25
 41
41
26
 226,00785
235,32846
218,49644
 1.891.278
1.913.852
2.204.879
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ladik Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Halıcılık ve Kilimcilik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
25
 41
41
26
 225,38453
242,04545
216,3769
 1.899.873
1.792.733
2.248.152
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Anestezi
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1


 0


 Dolmadı


 Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Samsun Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Seracılık
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1

 0
0

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1


2		 0


0		 Dolmadı


 Dolmadı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Ondokuz Mayıs Üniversitesi sıralamalar, kontenjanlar

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Ondokuz Mayıs Üniversitesi sıralamalar, kontenjanlar
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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