Onur Gürçay kimdir, kaç yaşında, nereli? Onur Gürçay dizileri, filmleri ve biyografisi

Tiyatro kariyerinde birçok projede yer alan Gürçay'ı ekranda ilk olarak karşımıza Aşk Tesadüfleri Sever 2 ile çıktı. Son zamanlardaki projeleriyle adından söz ettiren oyuncunun son yer aldığı projesi Lohusa filminde Gupse Özay ile başrollerde yer alması merak uyandırdı. İşte Onur Gürçay kimdir, hangi projelerde yer aldı, dizi ve filmleri