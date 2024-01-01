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Haberler Fotohaber Onur Gürçay kimdir, kaç yaşında, nereli? Onur Gürçay dizileri, filmleri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 01.01.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 11:18

Onur Gürçay kimdir, kaç yaşında, nereli? Onur Gürçay dizileri, filmleri ve biyografisi

Onur Gürçay kimdir merak edilenler arasında yer alıyor. Lohusa filmindeki rolü açıklandıktan sonra oyuncunun daha önceden yer aldığı projeler, kim olduğu, eğitimi, özel hayatı merak edilmeye başladı. Daha önce çok fazla ekranlarda görmediğimiz Onur Gürçay'ın kariyer yolculuğu birçok kişinin merak edilenleri arasına girdi. Peki, Onur Gürçay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Onur Gürçay kimdir, kaç yaşında, nereli? Onur Gürçay dizileri, filmleri ve biyografisi

Tiyatro kariyerinde birçok projede yer alan Gürçay'ı ekranda ilk olarak karşımıza Aşk Tesadüfleri Sever 2 ile çıktı. Son zamanlardaki projeleriyle adından söz ettiren oyuncunun son yer aldığı projesi Lohusa filminde Gupse Özay ile başrollerde yer alması merak uyandırdı. İşte Onur Gürçay kimdir, hangi projelerde yer aldı, dizi ve filmleri

Onur Gürçay kimdir, kaç yaşında, nereli? Onur Gürçay dizileri, filmleri ve biyografisi

Onur Gürçay Kimdir?

Onur Gürçay, 5 Ocak 1989 yılında dünyaya gelmiştir. Gürçay, lisans eğitimine Anadolu Üniversitesi'nde Sanat Tarihi Bölümü okuyarak başlamıştır.

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Onur Gürçay kimdir, kaç yaşında, nereli? Onur Gürçay dizileri, filmleri ve biyografisi

Onur Gürçay, Anadolu Üniversitesi'nde eğitimi sürerken Odunpazarı Belediyesi Belediye Konservatuarı'nda kursiyer olarak tiyatro hayatına atılmıştır. Ayrıca Onur Gürçay, Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde de eğitim almıştır.

Onur Gürçay kimdir, kaç yaşında, nereli? Onur Gürçay dizileri, filmleri ve biyografisi

Onur Gürçay Dizileri ve Filmleri

Aşk Tesadüfleri Sever 2 (2020)

Kar ve Ayı (2022)

Kurak Günler (2022)

Kuru Otlar Üstüne (2023)

Lohusa (2024)

Onur Gürçay kimdir, kaç yaşında, nereli? Onur Gürçay dizileri, filmleri ve biyografisi
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