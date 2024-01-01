Giriş Tarihi: 01.01.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
11:18
Onur Gürçay kimdir, kaç yaşında, nereli? Onur Gürçay dizileri, filmleri ve biyografisi
Onur Gürçay kimdir merak edilenler arasında yer alıyor. Lohusa filmindeki rolü açıklandıktan sonra oyuncunun daha önceden yer aldığı projeler, kim olduğu, eğitimi, özel hayatı merak edilmeye başladı. Daha önce çok fazla ekranlarda görmediğimiz Onur Gürçay'ın kariyer yolculuğu birçok kişinin merak edilenleri arasına girdi. Peki, Onur Gürçay kimdir, kaç yaşında, nereli?