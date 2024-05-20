Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
16:42
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz oluyor! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. SPK tarafından halka arzına onay verilmişti. 22-23 Mayıs tarihlerinde talep toplayan şirketin halka araz sonuçları belli oldu. 1 TL nominal değerli paylarını 49,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Talep toplama tarihleri açıklandı. Yatırımcılar tarafından Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. ne zaman, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başlanıldı. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. , halka arz büyüklüğü 976 milyon TL, halka arz açıklık oranı %31,40 olarak belirlendi. Peki, ONRYT halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar