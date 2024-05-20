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Haberler Fotohaber Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz oluyor! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 16:42

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz oluyor! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. SPK tarafından halka arzına onay verilmişti. 22-23 Mayıs tarihlerinde talep toplayan şirketin halka araz sonuçları belli oldu. 1 TL nominal değerli paylarını 49,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Talep toplama tarihleri açıklandı. Yatırımcılar tarafından Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. ne zaman, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başlanıldı. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. , halka arz büyüklüğü 976 milyon TL, halka arz açıklık oranı %31,40 olarak belirlendi. Peki, ONRYT halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz oluyor! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?

Yatırımcılar tarafından Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arzı araştırılıyor. İki gün sürecek talep toplama işlemleri yöntemiyle halka arzın büyüklüğü 976 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 31,40 olarak Peki, Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arz ne zaman?

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz oluyor! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Onur Yüksek Teknoloji halka arz fiyatı 49,50 TL olarak belirlendi.

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Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz oluyor! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Onur Yüksek Teknoloji halka arzı kapsamında talepler 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde toplanacak.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz oluyor! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş LOT DAĞILIMI
2 milyon katılım 9-10 lot (445 -495 TL)
2.5 milyon katılım 7-8 lot (346 – 396 TL)
3 milyon katılım 6-7 lot (297-346 TL)
3.5 milyon katılım 5-6 lot (247-297 TL)
4 milyon katılım 5 lot (247 TL) dağıtabilir

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz oluyor! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın talep toplama süreci bittiğinde BİST'te ne zaman işlem göreceği de açıklanacak. Ancak şu anda firma hakkındaki tarihler belirsiz.

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