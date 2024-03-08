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Haberler Fotohaber Ordu sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Ordu İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 17:23 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 17:25

Ordu sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Ordu İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

Ordu sahur vakti 2024 Ramazan İmsakiye ile belli oldu. On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı gelip çattı. İl il iftar vakti ve sahur, imsak saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. 'Ramazan-ı şerifteki bir oruç, bin oruçtan üstündür' anlayışı ile oruç ibadetini yerine getirecek olan İslam alemi, 10 Nisan'da bayrama ulaşacak. Peki, Ramazan'ın ilk günü Ordu iftar vakti saat kaçta? İşte, Diyanet ile 11 Mart Ordu İmsakiye 2024 takvimi…

Ordu sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Ordu İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

Ordu sahur vakti saat kaçta, ne zaman soruları şehrin sakinlerinin gündemindeki yerini aldı. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni içinde barındıran on bir ayın sultanı 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Ramazan ayının ilk günü için iftar vakti, imsak ve sahur saatleri İslam alemi tarafından araştırılıyor. İllerin 30 günlük iftar saati, imsak, sahur vakitleri belli oldu. Peki, Ordu iftar vakti saat kaçta, akşam ezanı ne zaman, kaç saat kaldı? İşte, Diyanet İşleri ile Ramazan Ordu İmsakiye 2024…

Ordu sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Ordu İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

ORDU'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Ordu İftar Vakti: 18:37

Ordu Sahur (İmsak) Vakti: 05:15

Ordu Teravih Namazı Vakti: 19:56

Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Ordu İftar Vakti: 18:39

Ordu Sahur (İmsak) Vakti: 05:14

Ordu Teravih Namazı Vakti: 19:58

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Ordu İftar Vakti: 18:40

Ordu Sahur (İmsak) Vakti: 05:12

Ordu Teravih Namazı Vakti: 19:59

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Ordu sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Ordu İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Ordu sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Ordu İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

ORDU HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

İlçe Cami
Gölköy YENİ C.
Kumru İMAM-HATİP LİSESİ C.
Kabadüz AKGÜNEY MH. MERKEZ C.
Mesudiye AŞAĞIGÖKÇE MH. C.
Ünye GÖLEVİ MH.GÜVENLER C.
Ünye FEVZİ ÇAKMAK MH.YAVUZSELİM C.
Aybastı MERKEZ C.
Ünye MERKEZ ORTA C.
Fatsa TOPALOĞLU C.
Ordu sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Ordu İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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