Giriş Tarihi: 08.03.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
17:25
Ordu sahur ve iftar vakti 2024: 11 Mart Ordu İmsakiye ile iftar saati, imsak vakti saat kaçta?
Ordu sahur vakti 2024 Ramazan İmsakiye ile belli oldu. On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı gelip çattı. İl il iftar vakti ve sahur, imsak saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. 'Ramazan-ı şerifteki bir oruç, bin oruçtan üstündür' anlayışı ile oruç ibadetini yerine getirecek olan İslam alemi, 10 Nisan'da bayrama ulaşacak. Peki, Ramazan'ın ilk günü Ordu iftar vakti saat kaçta? İşte, Diyanet ile 11 Mart Ordu İmsakiye 2024 takvimi…