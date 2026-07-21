Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile ODTÜ 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|110
110
105
105
|113
113
108
108
|534,56656
539,85314
544,86250
541,13361
|1.204
945
716
878
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|150
170
180
195
|154
175
185
200
|532,88444
534,41115
538,04447
534,31365
|1.484
1.603
1.913
2.094
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
75
85
|72
72
77
88
|527,44839
527,10936
532,49760
524,16765
|2.406
2.792
3.366
5.000
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|1
1
—
—
|527,27178
393,55538
—
—
|2.448
89.543
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
65
85
|57
57
67
88
|525,77517
529,32583
535,40903
529,13098
|2.741
2.408
2.551
3.346
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|120
120
150
180
|123
123
154
185
|523,30271
522,82995
527,94562
520,86585
|3.264
3.659
4.832
6.321
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
80
|62
62
62
82
|510,26224
509,03505
518,31816
506,24434
|7.000
7.310
8.660
13.604
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
80
90
|62
62
82
93
|505,07363
502,37541
511,55144
499,06217
|8.924
9.610
11.921
18.184
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İstatistik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
50
|41
41
41
52
|502,96603
497,39406
499,91520
480,09368
|9.793
11.527
18.673
31.702
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fizik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
90
|82
82
83
93
|490,66212
487,97137
495,67871
489,58235
|15.756
15.660
21.431
24.599
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
50
|31
31
41
52
|486,05735
464,68470
469,98069
455,30039
|18.481
28.565
40.577
51.958
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
82
82
82
|484,84193
485,25700
496,31802
486,19722
|19.260
17.018
21.010
27.046
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
60
|52
52
54
62
|481,03023
492,41440
512,60503
503,64235
|21.622
13.564
11.378
15.189
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
70
|41
41
41
72
|474,72691
465,95005
483,86398
469,73490
|25.955
27.750
29.663
39.894
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
80
|52
52
52
82
|470,05416
468,13027
479,89570
464,30878
|29.371
26.383
32.681
44.394
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
65
70
115
|57
67
72
118
|465,38148
458,94975
483,63252
477,98888
|33.014
32.334
29.815
33.310
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|110
120
160
180
|113
123
164
185
|465,28628
450,96912
468,04117
458,11386
|33.091
37.839
42.219
49.564
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
75
|52
52
62
77
|459,92571
447,40135
467,84985
459,28827
|37.442
40.479
42.376
48.588
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
9
8
|10
10
9
8
|457,52186
442,12698
467,91525
458,14201
|39.487
44.442
42.331
49.541
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
55
|41
41
52
57
|457,34476
441,43655
463,41830
453,00904
|39.630
44.960
46.314
53.959
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Biyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|454,2375
451,74367
480,51027
475,39314
|42.319
37.310
32.207
35.360
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Maden Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
50
|41
41
41
52
|452,39026
438,08754
460,78313
447,05827
|43.959
47.612
48.607
59.232
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|449,02141
437,13346
468,44471
469,93246
|47.100
48.400
41.876
39.723
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Jeoloji Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
60
|41
41
41
62
|445,52689
430,39344
455,98260
439,89535
|50.219
53.956
52.734
65.698
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|17
11
10
8
|17
11
10
8
|445,34132
429,66396
462,76506
458,17603
|50.399
54.591
46.869
49.514
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
8
7
6
|10
8
7
6
|440,25832
424,13617
452,38554
452,27523
|55.158
59.411
55.906
54.628
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
21
18
16
|25
21
18
16
|439,68161
450,03516
486,98059
487,88554
|55.724
38.550
27.355
25.837
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
9
8
7
|9
9
8
7
|437,97345
424,69422
456,43289
450,69802
|57.434
58.944
52.349
55.967
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
40
|31
31
31
41
|434,58435
416,62988
449,05125
430,43819
|60.730
66.067
59.089
74.437
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
70
|41
52
62
72
|432,58808
419,12713
435,25611
415,64499
|62.782
63.811
71.942
89.101
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Siber Güvenlik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
—
—
—
|8
—
—
—
|431,67347
—
—
—
|63.702
…
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
11
9
8
|15
11
9
8
|426,52816
400,34143
481,23462
470,36212
|69.006
82.296
31.636
39.361
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
50
|41
41
41
52
|418,01212
413,93437
454,84282
457,93896
|78.249
68.682
53.707
49.727
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fizik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|411,43898
398,75520
434,08757
433,88442
|85.524
83.979
73.074
71.175
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Kimya Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|409,1734
391,62927
430,57349
427,33536
|88.066
91.656
76.620
77.455
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
30
30
30
|41
31
31
31
|387,37059
373,19026
419,26765
407,15605
|114.975
113.848
88.351
98.236
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|1
1
—
—
|384,01056
328,82409
—
—
|119.516
188.280
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
3
3
5
|7
3
3
5
|372,97636
349,85818
377,99792
345,64915
|135.148
148.356
140.445
183.811
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Kimya
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|366,93712
—
—
—
|144.385
…
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Biyoloji
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
—
|2
2
2
—
|361,71317
340,69591
364,44192
—
|152.956
164.378
162.063
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fizik Öğretmenliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|1
1
—
—
|352,35653
333,82538
—
—
|169.792
177.633
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
1
|1
—
1
1
|349,06131
Dolmadı
Dolmadı
408,95261
|176.169
Dolmadı
Dolmadı
96.290
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|26
26
26
33
|26
26
26
33
|344,6583
307,19698
351,28468
310,73187
|184.821
242.821
186.155
262.381
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
80
|60
51
60
80
|317,19864
Dolmadı
414,80924
382,74597
|252.139
Dolmadı
93.183
126.739
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
15
4
|20
12
15
4
|309,08496
Dolmadı
338,93954
312,85639
|277.289
Dolmadı
212.374
256.544
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
40
|35
34
35
28
|306,734
Dolmadı
346,77704
Dolmadı
|285.025
Dolmadı
195.389
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|51
55
40
10
|11
33
40
10
|Dolmadı
Dolmadı
391,56375
374,37042
|Dolmadı
Dolmadı
121.456
138.053
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|38
40
40
45
|33
24
40
45
|Dolmadı
Dolmadı
353,34960
309,03090
|Dolmadı
Dolmadı
182.136
267.083
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|17
21
15
5
|1
10
15
5
|Dolmadı
Dolmadı
331,11309
323,01524
|Dolmadı
Dolmadı
231.263
231.272
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
15
5
|3
11
15
4
|Dolmadı
Dolmadı
320,59775
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
259.469
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
8
|3
1
5
2
|Dolmadı
Dolmadı
327,87901
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
239.523
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Kimya Öğretmenliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
1
1
|1
1
1
1
|Dolmadı
374,91374
401,97679
388,90076
|Dolmadı
111.605
108.227
119.066
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|13
15
11
5
|1
2
11
1
|Dolmadı
Dolmadı
313,57908
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
280.513
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|15
14
25
22
|Dolmadı
Dolmadı
325,61317
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
245.498
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Siber Güvenlik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Siber Güvenlik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|38
—
—
—
|9
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
40
|9
18
30
40
|Dolmadı
Dolmadı
387,88514
356,91074
|Dolmadı
Dolmadı
126.405
164.139
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
27
20
5
|2
2
20
5
|Dolmadı
Dolmadı
378,96683
356,58636
|Dolmadı
Dolmadı
139.033
164.691
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
8
8
—
|—
—
2
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tarih
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
70
|31
31
64
72
|444,35562
479,57467
457,91844
453,37757
|950
766
1.398
2.239
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
50
|36
36
36
52
|428,30558
461,90555
448,10645
444,55956
|2.111
1.896
2.259
3.321
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
70
80
80
|62
72
83
82
|475,3227
477,59202
491,94769
488,40342
|1.337
1.520
1.527
2.017
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
90
90
90
|82
93
95
93
|474,43271
477,75383
488,77121
482,14176
|1.380
1.512
1.715
2.604
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
75
70
80
|67
77
73
82
|465,09845
467,93389
481,21573
471,87987
|1.969
2.149
2.267
3.923
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|463,21827
476,67650
479,01197
475,06780
|2.129
1.568
2.468
3.497
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
90
|62
62
64
93
|463,09164
467,83988
485,45804
480,82678
|2.140
2.155
1.954
2.770
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|459,58393
443,94024
421,98390
438,63293
|2.438
5.778
18.764
12.796
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
85
80
80
|82
88
84
82
|456,90098
458,07518
471,43749
460,28141
|2.683
3.022
3.221
6.043
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sosyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
64
62
|434,39253
429,06922
442,72359
428,21767
|6.573
11.567
8.031
19.276
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Felsefe
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
50
|41
41
42
52
|402,70829
399,23609
415,88526
406,40043
|27.053
35.238
24.522
46.794
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
4
4
5
|5
4
4
5
|391,48556
368,48860
370,04240
362,33776
|40.512
82.471
104.554
140.525
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
21
20
|20
20
21
20
|378,8288
369,57976
348,33487
328,12645
|59.998
80.328
166.889
257.609
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|26
26
—
—
|377,50107
356,07528
—
—
|62.422
110.242
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
3
3
5
|5
3
3
5
|374,52072
365,40419
373,21892
362,64293
|68.055
88.757
97.087
139.740
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|19
14
14
14
|19
14
14
9
|360,25507
353,09746
331,22417
Dolmadı
|98.597
117.887
234.253
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
17
17
15
|15
17
17
15
|352,85275
354,48592
362,72715
368,36922
|117.382
114.306
123.320
124.705
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|14
15
15
15
|14
15
15
15
|279,60791
263,32425
303,96772
284,40415
|504.394
672.528
385.280
525.127
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Felsefe
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
1
2
1
|2
1
2
1
|274,57647
297,88893
329,18399
353,26208
|549.471
364.068
243.664
166.363
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
—
|5
5
5
—
|270,83861
265,31679
280,39805
—
|584.647
650.764
568.811
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
10
10
10
|262,09948
199,67389
276,72184
259,02311
|673.390
1.514.564
601.928
771.232
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
—
—
|5
5
—
—
|260,34604
294,35747
—
—
|691.898
389.357
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
75
|60
60
60
75
|255,00529
245,12922
285,59973
258,63859
|750.343
894.629
523.586
775.685
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
—
|5
5
5
—
|237,26973
222,56379
259,80890
—
|956.267
1.210.286
773.204
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
7
|26
24
30
7
|Dolmadı
Dolmadı
263,30206
255,49610
|Dolmadı
Dolmadı
735.326
811.497
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
90
|52
52
72
93
|479,72525
483,29456
485,04593
477,98369
|2.426
3.376
4.347
4.710
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|479,60261
482,84532
470,01713
477,51039
|2.437
3.423
6.641
4.763
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|29
23
23
23
|29
23
23
23
|413,30679
407,71280
387,24721
354,90093
|16.616
21.470
33.682
40.410
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|13
9
8
8
|13
9
8
8
|404,7197
408,14697
423,74506
412,74929
|19.822
21.315
19.077
19.518
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|36
35
35
35
|36
34
35
35
|206,32365
Dolmadı
314,02600
284,77095
|123.349
Dolmadı
67.191
69.139
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|16
15
10
5
|10
15
10
5
|Dolmadı
177,87159
273,64897
278,86191
|Dolmadı
149.637
88.942
71.700