Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile ODTÜ 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları

2026 YKS tercih dönemi hazırlıkları ile, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen adaylar için taban puanları ve başarı sıralamaları ön plana çıktı. Böylece Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin lisans ve ön lisans programlarına ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri de en çok merak edilen konular arasında yer aldı.