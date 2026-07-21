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Haberler Fotohaber Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile ODTÜ 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 21.07.2026 17:47

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile ODTÜ 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları

2026 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapmaya başladı. Böylece "Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümler için taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları nasıl?" sorusu ön plana çıktı. İşte ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından en son paylaşılan veriler...

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile ODTÜ 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları

2026 YKS tercih dönemi hazırlıkları ile, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen adaylar için taban puanları ve başarı sıralamaları ön plana çıktı. Böylece Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin lisans ve ön lisans programlarına ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri de en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile ODTÜ 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları

2026 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

2026 Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile ODTÜ 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 110
110
105
105		 113
113
108
108		 534,56656
539,85314
544,86250
541,13361		 1.204
945
716
878
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 150
170
180
195		 154
175
185
200		 532,88444
534,41115
538,04447
534,31365		 1.484
1.603
1.913
2.094
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
75
85		 72
72
77
88		 527,44839
527,10936
532,49760
524,16765		 2.406
2.792
3.366
5.000
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 527,27178
393,55538

 2.448
89.543
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
65
85		 57
57
67
88		 525,77517
529,32583
535,40903
529,13098		 2.741
2.408
2.551
3.346
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 120
120
150
180		 123
123
154
185		 523,30271
522,82995
527,94562
520,86585		 3.264
3.659
4.832
6.321
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
80		 62
62
62
82		 510,26224
509,03505
518,31816
506,24434		 7.000
7.310
8.660
13.604
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
80
90		 62
62
82
93		 505,07363
502,37541
511,55144
499,06217		 8.924
9.610
11.921
18.184
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İstatistik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
50		 41
41
41
52		 502,96603
497,39406
499,91520
480,09368		 9.793
11.527
18.673
31.702
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fizik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
90		 82
82
83
93		 490,66212
487,97137
495,67871
489,58235		 15.756
15.660
21.431
24.599
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
50		 31
31
41
52		 486,05735
464,68470
469,98069
455,30039		 18.481
28.565
40.577
51.958
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
82
82
82		 484,84193
485,25700
496,31802
486,19722		 19.260
17.018
21.010
27.046
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
60		 52
52
54
62		 481,03023
492,41440
512,60503
503,64235		 21.622
13.564
11.378
15.189
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
70		 41
41
41
72		 474,72691
465,95005
483,86398
469,73490		 25.955
27.750
29.663
39.894
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
80		 52
52
52
82		 470,05416
468,13027
479,89570
464,30878		 29.371
26.383
32.681
44.394
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
65
70
115		 57
67
72
118		 465,38148
458,94975
483,63252
477,98888		 33.014
32.334
29.815
33.310
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 110
120
160
180		 113
123
164
185		 465,28628
450,96912
468,04117
458,11386		 33.091
37.839
42.219
49.564
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
75		 52
52
62
77		 459,92571
447,40135
467,84985
459,28827		 37.442
40.479
42.376
48.588
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
9
8		 10
10
9
8		 457,52186
442,12698
467,91525
458,14201		 39.487
44.442
42.331
49.541
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
55		 41
41
52
57		 457,34476
441,43655
463,41830
453,00904		 39.630
44.960
46.314
53.959
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Biyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 454,2375
451,74367
480,51027
475,39314		 42.319
37.310
32.207
35.360
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Maden Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
50		 41
41
41
52		 452,39026
438,08754
460,78313
447,05827		 43.959
47.612
48.607
59.232
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 449,02141
437,13346
468,44471
469,93246		 47.100
48.400
41.876
39.723
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Jeoloji Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
60		 41
41
41
62		 445,52689
430,39344
455,98260
439,89535		 50.219
53.956
52.734
65.698
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 17
11
10
8		 17
11
10
8		 445,34132
429,66396
462,76506
458,17603		 50.399
54.591
46.869
49.514
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
8
7
6		 10
8
7
6		 440,25832
424,13617
452,38554
452,27523		 55.158
59.411
55.906
54.628
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
21
18
16		 25
21
18
16		 439,68161
450,03516
486,98059
487,88554		 55.724
38.550
27.355
25.837
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
9
8
7		 9
9
8
7		 437,97345
424,69422
456,43289
450,69802		 57.434
58.944
52.349
55.967
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
40		 31
31
31
41		 434,58435
416,62988
449,05125
430,43819		 60.730
66.067
59.089
74.437
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
70		 41
52
62
72		 432,58808
419,12713
435,25611
415,64499		 62.782
63.811
71.942
89.101
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Siber Güvenlik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8


 8


 431,67347


 63.702
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
11
9
8		 15
11
9
8		 426,52816
400,34143
481,23462
470,36212		 69.006
82.296
31.636
39.361
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
50		 41
41
41
52		 418,01212
413,93437
454,84282
457,93896		 78.249
68.682
53.707
49.727
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fizik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 411,43898
398,75520
434,08757
433,88442		 85.524
83.979
73.074
71.175
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Kimya Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 409,1734
391,62927
430,57349
427,33536		 88.066
91.656
76.620
77.455
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
30
30
30		 41
31
31
31		 387,37059
373,19026
419,26765
407,15605		 114.975
113.848
88.351
98.236
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 384,01056
328,82409

 119.516
188.280
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
3
3
5		 7
3
3
5		 372,97636
349,85818
377,99792
345,64915		 135.148
148.356
140.445
183.811
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Kimya
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 366,93712


 144.385
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Biyoloji
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
 2
2
2
 361,71317
340,69591
364,44192
 152.956
164.378
162.063
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fizik Öğretmenliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 352,35653
333,82538

 169.792
177.633
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
1		 1

1
1		 349,06131
Dolmadı
Dolmadı
408,95261		 176.169
Dolmadı
Dolmadı
96.290
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 26
26
26
33		 26
26
26
33		 344,6583
307,19698
351,28468
310,73187		 184.821
242.821
186.155
262.381
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
80		 60
51
60
80		 317,19864
Dolmadı
414,80924
382,74597		 252.139
Dolmadı
93.183
126.739
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
15
4		 20
12
15
4		 309,08496
Dolmadı
338,93954
312,85639		 277.289
Dolmadı
212.374
256.544
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
40		 35
34
35
28		 306,734
Dolmadı
346,77704
Dolmadı		 285.025
Dolmadı
195.389
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 51
55
40
10		 11
33
40
10		 Dolmadı
Dolmadı
391,56375
374,37042		 Dolmadı
Dolmadı
121.456
138.053
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 38
40
40
45		 33
24
40
45		 Dolmadı
Dolmadı
353,34960
309,03090		 Dolmadı
Dolmadı
182.136
267.083
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 17
21
15
5		 1
10
15
5		 Dolmadı
Dolmadı
331,11309
323,01524		 Dolmadı
Dolmadı
231.263
231.272
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
15
5		 3
11
15
4		 Dolmadı
Dolmadı
320,59775
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
259.469
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
8		 3
1
5
2		 Dolmadı
Dolmadı
327,87901
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
239.523
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Kimya Öğretmenliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
1
1		 1
1
1
1		 Dolmadı
374,91374
401,97679
388,90076		 Dolmadı
111.605
108.227
119.066
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 13
15
11
5		 1
2
11
1		 Dolmadı
Dolmadı
313,57908
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
280.513
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 15
14
25
22		 Dolmadı
Dolmadı
325,61317
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
245.498
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Siber Güvenlik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Siber Güvenlik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 38


 9


 Dolmadı


 Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
40		 9
18
30
40		 Dolmadı
Dolmadı
387,88514
356,91074		 Dolmadı
Dolmadı
126.405
164.139
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
27
20
5		 2
2
20
5		 Dolmadı
Dolmadı
378,96683
356,58636		 Dolmadı
Dolmadı
139.033
164.691
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
8
8

2
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tarih
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
70		 31
31
64
72		 444,35562
479,57467
457,91844
453,37757		 950
766
1.398
2.239
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
50		 36
36
36
52		 428,30558
461,90555
448,10645
444,55956		 2.111
1.896
2.259
3.321
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
70
80
80		 62
72
83
82		 475,3227
477,59202
491,94769
488,40342		 1.337
1.520
1.527
2.017
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
90
90
90		 82
93
95
93		 474,43271
477,75383
488,77121
482,14176		 1.380
1.512
1.715
2.604
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
75
70
80		 67
77
73
82		 465,09845
467,93389
481,21573
471,87987		 1.969
2.149
2.267
3.923
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 463,21827
476,67650
479,01197
475,06780		 2.129
1.568
2.468
3.497
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
90		 62
62
64
93		 463,09164
467,83988
485,45804
480,82678		 2.140
2.155
1.954
2.770
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 459,58393
443,94024
421,98390
438,63293		 2.438
5.778
18.764
12.796
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
85
80
80		 82
88
84
82		 456,90098
458,07518
471,43749
460,28141		 2.683
3.022
3.221
6.043
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sosyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
64
62		 434,39253
429,06922
442,72359
428,21767		 6.573
11.567
8.031
19.276
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Felsefe
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
50		 41
41
42
52		 402,70829
399,23609
415,88526
406,40043		 27.053
35.238
24.522
46.794
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
4
4
5		 5
4
4
5		 391,48556
368,48860
370,04240
362,33776		 40.512
82.471
104.554
140.525
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20
21
20		 20
20
21
20		 378,8288
369,57976
348,33487
328,12645		 59.998
80.328
166.889
257.609
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25

 26
26

 377,50107
356,07528

 62.422
110.242
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
3
3
5		 5
3
3
5		 374,52072
365,40419
373,21892
362,64293		 68.055
88.757
97.087
139.740
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 19
14
14
14		 19
14
14
9		 360,25507
353,09746
331,22417
Dolmadı		 98.597
117.887
234.253
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
17
17
15		 15
17
17
15		 352,85275
354,48592
362,72715
368,36922		 117.382
114.306
123.320
124.705
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 14
15
15
15		 14
15
15
15		 279,60791
263,32425
303,96772
284,40415		 504.394
672.528
385.280
525.127
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Felsefe
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 2
1
2
1		 2
1
2
1		 274,57647
297,88893
329,18399
353,26208		 549.471
364.068
243.664
166.363
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
 5
5
5
 270,83861
265,31679
280,39805
 584.647
650.764
568.811
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
10
10
10		 262,09948
199,67389
276,72184
259,02311		 673.390
1.514.564
601.928
771.232
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5

 5
5

 260,34604
294,35747

 691.898
389.357
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
75		 60
60
60
75		 255,00529
245,12922
285,59973
258,63859		 750.343
894.629
523.586
775.685
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
 5
5
5
 237,26973
222,56379
259,80890
 956.267
1.210.286
773.204
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
7		 26
24
30
7		 Dolmadı
Dolmadı
263,30206
255,49610		 Dolmadı
Dolmadı
735.326
811.497
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
90		 52
52
72
93		 479,72525
483,29456
485,04593
477,98369		 2.426
3.376
4.347
4.710
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 479,60261
482,84532
470,01713
477,51039		 2.437
3.423
6.641
4.763
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 29
23
23
23		 29
23
23
23		 413,30679
407,71280
387,24721
354,90093		 16.616
21.470
33.682
40.410
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 13
9
8
8		 13
9
8
8		 404,7197
408,14697
423,74506
412,74929		 19.822
21.315
19.077
19.518
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 36
35
35
35		 36
34
35
35		 206,32365
Dolmadı
314,02600
284,77095		 123.349
Dolmadı
67.191
69.139
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 16
15
10
5		 10
15
10
5		 Dolmadı
177,87159
273,64897
278,86191		 Dolmadı
149.637
88.942
71.700
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile ODTÜ 2-4 yıllık bölümler başarı sıralamaları

Aşağıdaki linke tıklayarak YÖK Atlas Tercih Sihirbazı'na ulaşabilirsiniz:

- YÖK ATLAS için tıklayınız

ÖSYM tarafından paylaşılan, üniversitelerin 2025 yılı kontenjanları ve taban puanlarına ilişkin verilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

- 2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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