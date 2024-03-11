Oscar ödülleri kazananlar 2024 listesi | 96. Oscar ödüllerine Oppenheimer ve Poor Things damga vurdu!

Oscar kazanlar 96. Akademi Ödülleri kapsamında belli oldu. Gecede ikinci defa ödül alan isimler çoğunlukta yer alırken uluslararası film ve belgesel kategorileri yeni isimlerini ağırladı. Gecede birçok sahne şovu yer alırken genç yıldı Billie Eilish en çok dikkat çeken isimler arasındaydı. İşte, Oscar ödüllleri kazananlar 2024 listesi...