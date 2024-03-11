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Haberler Fotohaber Oscar ödülleri kazananlar 2024 listesi | 96. Oscar ödüllerine Oppenheimer ve Poor Things damga vurdu!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:42

Oscar ödülleri kazananlar 2024 listesi | 96. Oscar ödüllerine Oppenheimer ve Poor Things damga vurdu!

96. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Tören canlı yayın ile takip edilirken adaylar arasından beklenen birçok isim ödülüne kavuşurken sürpriz isimler de sahnede yerini aldı. Geceye Oppenheimer ve Poor Things ile Emma Stone ve Cillian Murphy damga vurdu. En iyi film, en iyi kadın oyuncu ve erkek oyuncu, en iyi yönetmen gibi sinema tarihinin en prestijli ödülleri ile isimler tarihe yazdırıldı. İşte, 2024 Oscar ödülleri kazananlar listesi...

Oscar ödülleri kazananlar 2024 listesi | 96. Oscar ödüllerine Oppenheimer ve Poor Things damga vurdu!

Oscar kazanlar 96. Akademi Ödülleri kapsamında belli oldu. Gecede ikinci defa ödül alan isimler çoğunlukta yer alırken uluslararası film ve belgesel kategorileri yeni isimlerini ağırladı. Gecede birçok sahne şovu yer alırken genç yıldı Billie Eilish en çok dikkat çeken isimler arasındaydı. İşte, Oscar ödüllleri kazananlar 2024 listesi...

Oscar ödülleri kazananlar 2024 listesi | 96. Oscar ödüllerine Oppenheimer ve Poor Things damga vurdu!

96. OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLAR LİSTESİ

En İyi Film: Oppenheimer

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Oscar ödülleri kazananlar 2024 listesi | 96. Oscar ödüllerine Oppenheimer ve Poor Things damga vurdu!

En iyi yönetmen: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Oscar ödülleri kazananlar 2024 listesi | 96. Oscar ödüllerine Oppenheimer ve Poor Things damga vurdu!

En iyi erkek oyuncu: Cillian Murphy (Oppenheimer)

Oscar ödülleri kazananlar 2024 listesi | 96. Oscar ödüllerine Oppenheimer ve Poor Things damga vurdu!

En iyi kadın oyuncu: Emma Stone (Poor Things)

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