Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
09:42
Oscar ödülleri kazananlar 2024 listesi | 96. Oscar ödüllerine Oppenheimer ve Poor Things damga vurdu!
96. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Tören canlı yayın ile takip edilirken adaylar arasından beklenen birçok isim ödülüne kavuşurken sürpriz isimler de sahnede yerini aldı. Geceye Oppenheimer ve Poor Things ile Emma Stone ve Cillian Murphy damga vurdu. En iyi film, en iyi kadın oyuncu ve erkek oyuncu, en iyi yönetmen gibi sinema tarihinin en prestijli ödülleri ile isimler tarihe yazdırıldı. İşte, 2024 Oscar ödülleri kazananlar listesi...