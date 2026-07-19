Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL değerindeki soru ön plana çıktı. "Osman Gazi'den Fatih Sultan Mehmet'e kadar olan ilk Osmanlı padişahlarının türbeleri hangi şehirdedir?" sorusu ile risk alan yarışmacı doğru cevabı verdi. Sorunun cevabı ise dikkat çekti.