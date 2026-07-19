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Giriş Tarihi: 19.07.2026 21:57

Osman Gazi'den Fatih Sultan Mehmet'e kadar olan ilk Osmanlı padişahlarının türbeleri hangi şehirdedir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL değerindeki soru izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacıya yöneltilen "Osman Gazi'den Fatih Sultan Mehmet'e kadar olan ilk Osmanlı padişahlarının türbeleri hangi şehirdedir?" sorusu kısa sürede sosyal medyada ve arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bilgi ve dikkat gerektiren soru, programın öne çıkan anları arasında yer aldı.

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Osman Gazi’den Fatih Sultan Mehmet’e kadar olan ilk Osmanlı padişahlarının türbeleri hangi şehirdedir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL değerindeki soru ön plana çıktı. "Osman Gazi'den Fatih Sultan Mehmet'e kadar olan ilk Osmanlı padişahlarının türbeleri hangi şehirdedir?" sorusu ile risk alan yarışmacı doğru cevabı verdi. Sorunun cevabı ise dikkat çekti.

Osman Gazi’den Fatih Sultan Mehmet’e kadar olan ilk Osmanlı padişahlarının türbeleri hangi şehirdedir?

OSMAN GAZİ'DEN FATİH SULTAN MEHMET'E KADAR OLAN İLK OSMANLI PADİŞAHLARININ TÜRBELERİ HANGİ ŞEHİRDEDİR?

Cevap: Bursa

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Osman Gazi’den Fatih Sultan Mehmet’e kadar olan ilk Osmanlı padişahlarının türbeleri hangi şehirdedir?
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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