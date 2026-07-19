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Osman Gazi'den Fatih Sultan Mehmet'e kadar olan ilk Osmanlı padişahlarının türbeleri hangi şehirdedir?
Giriş Tarihi: 19.07.2026 21:57
Osman Gazi'den Fatih Sultan Mehmet'e kadar olan ilk Osmanlı padişahlarının türbeleri hangi şehirdedir?
Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL değerindeki soru izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacıya yöneltilen "Osman Gazi'den Fatih Sultan Mehmet'e kadar olan ilk Osmanlı padişahlarının türbeleri hangi şehirdedir?" sorusu kısa sürede sosyal medyada ve arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bilgi ve dikkat gerektiren soru, programın öne çıkan anları arasında yer aldı.