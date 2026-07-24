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ÖSYM 2026 AGS-ÖABT sınav takvimi: Sınavlar saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 15:14
ÖSYM 2026 AGS-ÖABT sınav takvimi: Sınavlar saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
AGS ve ÖABT oturumları için sınav günü yaklaşırken adayların başlangıç saatleri, sınav süreleri ve binalara son giriş zamanlarını kontrol etmesi gerekiyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 AGS-ÖABT sınav takvimi, iki oturuma katılacak öğretmen adaylarının dikkat etmesi gereken ayrıntıları içeriyor. Peki, sınavlar saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?