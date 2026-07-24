ÖSYM 2026 AGS-ÖABT sınav takvimi: Sınavlar saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kapsamında uygulanacak AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için adayların sınav günü planlarını iki farklı oturuma göre yapması gerekecek. 2026 AGS-ÖABT sınav takviminde oturum saatleri ve sürelerinin yanı sıra sınav binalarına giriş için uygulanacak zaman sınırı da bulunuyor.