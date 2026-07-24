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Haberler Fotohaber ÖSYM 2026 AGS-ÖABT sınav takvimi: Sınavlar saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 15:14

ÖSYM 2026 AGS-ÖABT sınav takvimi: Sınavlar saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

AGS ve ÖABT oturumları için sınav günü yaklaşırken adayların başlangıç saatleri, sınav süreleri ve binalara son giriş zamanlarını kontrol etmesi gerekiyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 AGS-ÖABT sınav takvimi, iki oturuma katılacak öğretmen adaylarının dikkat etmesi gereken ayrıntıları içeriyor. Peki, sınavlar saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

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ÖSYM 2026 AGS-ÖABT sınav takvimi: Sınavlar saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kapsamında uygulanacak AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için adayların sınav günü planlarını iki farklı oturuma göre yapması gerekecek. 2026 AGS-ÖABT sınav takviminde oturum saatleri ve sürelerinin yanı sıra sınav binalarına giriş için uygulanacak zaman sınırı da bulunuyor.

ÖSYM 2026 AGS-ÖABT sınav takvimi: Sınavlar saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

AGS VE ÖABT SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026 MEB-AGS ve ÖABT, 26 Temmuz Pazar günü iki oturum hâlinde uygulanacak. Sabah yapılacak AGS saat 10.15'te, öğleden sonraki ÖABT ise saat 14.45'te başlayacak.

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ÖSYM 2026 AGS-ÖABT sınav takvimi: Sınavlar saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

AGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

AGS oturumunda adaylara 80 soru yöneltilecek ve 110 dakika süre verilecek. Saat 10.15'te başlayan sınav, ek süre kullanmayan adaylar için 12.05'te sona erecek.

ÖSYM 2026 AGS-ÖABT sınav takvimi: Sınavlar saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

ÖABT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ÖABT'de adaylar 50 soruyu yanıtlayacak. Sınav süresi, adayların katıldığı alana göre 70 veya 90 dakika olacak.

İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik ve Kimya/Kimya Teknolojisi testleri için 90 dakika; diğer alanlar için 70 dakika uygulanacak.

ÖSYM 2026 AGS-ÖABT sınav takvimi: Sınavlar saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

SINAV BİNALARINA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Adaylar AGS oturumu için saat 10.00'dan, ÖABT için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınava giriş belgesinde yazan adreste belirtilen saatten önce hazır bulunulması gerekecek.

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