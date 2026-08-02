ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ | ALES/2 ne zaman, saat kaçta, kaç soru sorulacak?

2026 ALES/2 sınav tarihi, oturum saatleri ve sonuç açıklanma günü ÖSYM tarafından resmi olarak ilan edildi. Akademik personel alımları ve lisansüstü eğitim başvurularında kullanılacak olan ALES/2 oturumu için geri sayım başladı. Sınava katılacak adayların dikkat etmesi gereken kurallar, soru dağılımları ve sınav süreleri açıklandı.