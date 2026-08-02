Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yaşam ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ | ALES/2 ne zaman, saat kaçta, kaç soru sorulacak?
Giriş Tarihi: 02.08.2026 09:03

ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ | ALES/2 ne zaman, saat kaçta, kaç soru sorulacak?

Akademik kariyer yapmak, lisansüstü eğitime başlamak veya üniversitelerde öğretim görevlisi, araştırma görevlisi kadrolarına atanmak isteyen adayların katıldığı 2026 ALES/2 için kritik süreç başlıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Yılı Sınav Takvimi ile birlikte yılın ikinci oturumunun tarih, saat ve soru detayları netleşti. Peki, "2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika olacak?" İşte sınav maratonuna dair tüm merak edilenler...

  • ABONE OL
ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ | ALES/2 ne zaman, saat kaçta, kaç soru sorulacak?

2026 ALES/2 sınav tarihi, oturum saatleri ve sonuç açıklanma günü ÖSYM tarafından resmi olarak ilan edildi. Akademik personel alımları ve lisansüstü eğitim başvurularında kullanılacak olan ALES/2 oturumu için geri sayım başladı. Sınava katılacak adayların dikkat etmesi gereken kurallar, soru dağılımları ve sınav süreleri açıklandı.

ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ | ALES/2 ne zaman, saat kaçta, kaç soru sorulacak?

2026 ALES/2 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikinci oturumu olan 2026 ALES/2, 2 Ağustos 2026 Pazar bugün gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ | ALES/2 ne zaman, saat kaçta, kaç soru sorulacak?

ALES/2 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

2026 ALES/2 saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 150 dakika cevaplama süresi verileceği için sınav saat 12.45'te sona erecek.

ÖSYM'nin açıklamasına göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle katılımcıların belgelerinde yazan binada giriş saatinden önce hazır bulunması gerekiyor.

ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ | ALES/2 ne zaman, saat kaçta, kaç soru sorulacak?

ALES KAÇ SORU KAÇ DAKİKA OLACAK?

ALES/2'de adaylara 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yöneltilecek. Soruların cevaplanması için 150 dakika süre tanınacak.

Sayısal test adayların sayısal mantık, işlem ve akıl yürütme becerilerini ölçerken; sözel test ise okuduğunu anlama, yorumlama, mantıksal çıkarım yapma ve sözel muhakeme yetkinliklerini test etmektedir.

ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ | ALES/2 ne zaman, saat kaçta, kaç soru sorulacak?

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda sınav sonuçları 21 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. ALES sonuçları, sonuç açıklama tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerliliğini korumaktadır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA