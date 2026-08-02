Giriş Tarihi: 02.08.2026 09:03
ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ | ALES/2 ne zaman, saat kaçta, kaç soru sorulacak?
Akademik kariyer yapmak, lisansüstü eğitime başlamak veya üniversitelerde öğretim görevlisi, araştırma görevlisi kadrolarına atanmak isteyen adayların katıldığı 2026 ALES/2 için kritik süreç başlıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Yılı Sınav Takvimi ile birlikte yılın ikinci oturumunun tarih, saat ve soru detayları netleşti. Peki, "2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika olacak?" İşte sınav maratonuna dair tüm merak edilenler...