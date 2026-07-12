Haberler
Fotohaber
ALES/2 ne zaman yapılacak, ertelendi mi? ÖSYM ile ALES/2 sınav tarihi sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 12.07.2026 11:35
ALES/2 ne zaman yapılacak, ertelendi mi? ÖSYM ile ALES/2 sınav tarihi sorgulanıyor!
Akademik kariyer basamaklarını tırmanmak, yüksek lisans ve doktora eğitimine adım atmak ya da üniversitelerde öğretim görevlisi, araştırma görevlisi gibi kadrolarda yer almak isteyen adayların heyecanla beklediği 2026 ALES/2 için geri sayım başladı. Böylece "ALES/2 ne zaman, hangi tarihte yapılacak ve ertelendi mi?" soruları ön plana çıktı. İşte ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ilan ettiği güncel akademik takvim doğrultusunda kritik sınavın detayları...