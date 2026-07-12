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Giriş Tarihi: 12.07.2026 11:35

ALES/2 ne zaman yapılacak, ertelendi mi? ÖSYM ile ALES/2 sınav tarihi sorgulanıyor!

Akademik kariyer basamaklarını tırmanmak, yüksek lisans ve doktora eğitimine adım atmak ya da üniversitelerde öğretim görevlisi, araştırma görevlisi gibi kadrolarda yer almak isteyen adayların heyecanla beklediği 2026 ALES/2 için geri sayım başladı. Böylece "ALES/2 ne zaman, hangi tarihte yapılacak ve ertelendi mi?" soruları ön plana çıktı. İşte ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ilan ettiği güncel akademik takvim doğrultusunda kritik sınavın detayları...

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ALES/2 ne zaman yapılacak, ertelendi mi? ÖSYM ile ALES/2 sınav tarihi sorgulanıyor!

ALES/2, kariyer planlaması yapan lisans mezunları ve son sınıf öğrencileri tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitime giriş ve akademik kadro atamalarında belirleyici olan ALES sınavının ikinci oturumu için güncel takvim, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşıldı. Böylece güncel bilgilerle birlikte, adayların hazırlık süreçleri ve planları şekillendi.

ALES/2 ne zaman yapılacak, ertelendi mi? ÖSYM ile ALES/2 sınav tarihi sorgulanıyor!

2026 ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK, ERTELENDİ Mİ?

2026 yılı ALES/2 sınavının tarihi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında alınacak tedbirler nedeniyle değiştirildi. ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, daha önce 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanması planlanan ALES/2 sınavı 2 Ağustos 2026 Pazar gününe ertelendi.

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ALES/2 ne zaman yapılacak, ertelendi mi? ÖSYM ile ALES/2 sınav tarihi sorgulanıyor!

ALES/2 BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI!

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda 2 Ağustos Pazar günü yapılacak ALES/2 sınavının başvuruları 10 - 18 Haziran 2026 tarihlerinde tamamlandı.

ALES/2 ne zaman yapılacak, ertelendi mi? ÖSYM ile ALES/2 sınav tarihi sorgulanıyor!

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN VE NASIL SORGULANIR?

2026-ALES/2 sınav giriş belgesinin yayımlanacağı kesin tarih için ÖSYM tarafından henüz bir duyuru paylaşılmadı. Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak görüntüleyebilecek. Belgede sınav merkezi, bina, salon, sıra numarası ve adayın fotoğrafı yer alacak.

ALES/2 ne zaman yapılacak, ertelendi mi? ÖSYM ile ALES/2 sınav tarihi sorgulanıyor!

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/2 sonuçları 21 Ağustos 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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