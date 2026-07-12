ALES/2 ne zaman yapılacak, ertelendi mi? ÖSYM ile ALES/2 sınav tarihi sorgulanıyor!

ALES/2, kariyer planlaması yapan lisans mezunları ve son sınıf öğrencileri tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitime giriş ve akademik kadro atamalarında belirleyici olan ALES sınavının ikinci oturumu için güncel takvim, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşıldı. Böylece güncel bilgilerle birlikte, adayların hazırlık süreçleri ve planları şekillendi.