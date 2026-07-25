ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ: ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitime (yüksek lisans ve doktora) başlayacak veya araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi akademik kadrolarda yer almak için belirleyici rol oynayan ALES/2 oturumu yaklaşırken adaylar heyecanlı bekleyiş içinde. Yılın ikinci ALES oturumu olan bu sınava girecek adayların sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Sınav yerlerini öğrenen adaylar, planlamalarını tamamlamak adına sınav takvim detaylarını yoğun bir şekilde araştırmaya devam ediyor.