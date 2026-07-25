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Haberler Fotohaber ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ: ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 25.07.2026 21:41

ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ: ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitime adım atmak isteyen binlerce adayın katılım sağlayacağı 2026-ALES/2 için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından güncellenen sınav takvimiyle birlikte kritik tarihler ve sınav giriş belgelerine dair detaylar netlik kazandı. Peki, "2026 ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır, sonuçları hangi tarihte ilan edilecek? İşte oturuma dair tüm merak edilenler...

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ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ: ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitime (yüksek lisans ve doktora) başlayacak veya araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi akademik kadrolarda yer almak için belirleyici rol oynayan ALES/2 oturumu yaklaşırken adaylar heyecanlı bekleyiş içinde. Yılın ikinci ALES oturumu olan bu sınava girecek adayların sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Sınav yerlerini öğrenen adaylar, planlamalarını tamamlamak adına sınav takvim detaylarını yoğun bir şekilde araştırmaya devam ediyor.

ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ: ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2026 ALES/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin güncel sınav takvimine göre 2026 ALES/2 sınavı, 2 Ağustos 2026 Pazar günü uygulanacak.

ÖSYM duyurusuna göre; 2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak 2026-ALES/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ: ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

2026 ALES/2 sınav giriş belgeleri 23 Temmuz 2026 saat 14.00'te erişime açıldı. Adaylar, sınava katılacakları bina ve salon bilgisini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Belgeye T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşılabilecek. Sınav giriş belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecek.

ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ: ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/2 sonuçları 21 Ağustos 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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