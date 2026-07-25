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ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ: ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 25.07.2026 21:41
ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ: ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitime adım atmak isteyen binlerce adayın katılım sağlayacağı 2026-ALES/2 için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından güncellenen sınav takvimiyle birlikte kritik tarihler ve sınav giriş belgelerine dair detaylar netlik kazandı. Peki, "2026 ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır, sonuçları hangi tarihte ilan edilecek? İşte oturuma dair tüm merak edilenler...