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ÖSYM 2026 DGS Sonuç Takvimi | DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.07.2026 17:47
ÖSYM 2026 DGS Sonuç Takvimi | DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Bugün gerçekleştirilen 2026 DGS sınav maratonu, adayların katılımıyla tamamlandı. ÖSYM tarafından paylaşılan temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların sınav performanslarına dair ilk ipuçlarını verirken; asıl süreç yerleştirme puanlarının ilanıyla başlayacak. Böylece "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih dönemi ne zaman başlayacak?" soruları merakla araştırılıyor. İşte detaylar…