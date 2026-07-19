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Haberler Fotohaber ÖSYM 2026 DGS Sonuç Takvimi | DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.07.2026 17:47

ÖSYM 2026 DGS Sonuç Takvimi | DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Bugün gerçekleştirilen 2026 DGS sınav maratonu, adayların katılımıyla tamamlandı. ÖSYM tarafından paylaşılan temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların sınav performanslarına dair ilk ipuçlarını verirken; asıl süreç yerleştirme puanlarının ilanıyla başlayacak. Böylece "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih dönemi ne zaman başlayacak?" soruları merakla araştırılıyor. İşte detaylar…

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ÖSYM 2026 DGS Sonuç Takvimi | DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katılımıyla gerçekleştirilen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonunda kritik süreç tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tamamlanan oturumun ardından, adayların heyecanlı bekleyişi resmi sonuç takvimine kilitlendi. Sınavın hemen ardından yayımlanan temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile puanlarını taslak olarak hesaplayan adaylar, şimdi de lisans geçiş hakkı kazanabilmek için asıl belirleyici olan başarı sıralamalarını öğrenmek istiyor. Böylece 2026 DGS sonuç ve tercih tarihleri ön plana çıktı.

ÖSYM 2026 DGS Sonuç Takvimi | DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 sınav takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi veya mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

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ÖSYM 2026 DGS Sonuç Takvimi | DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2026 DGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, "2026-DGS: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı" başlıklı duyurusunu paylaştı. Böylece 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan sınavın ardından adayların soruları inceleyerek verdikleri yanıtları kontrol edebileceği ekran erişime açıldı. Sınava katılan adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapacak.

2026-DGS: TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖSYM 2026 DGS Sonuç Takvimi | DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Geçtiğimiz yıl tercihler 28 Ağustos-04 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu seneki tercih takvimi ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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