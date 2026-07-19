ÖSYM 2026 DGS Sonuç Takvimi | DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katılımıyla gerçekleştirilen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonunda kritik süreç tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tamamlanan oturumun ardından, adayların heyecanlı bekleyişi resmi sonuç takvimine kilitlendi. Sınavın hemen ardından yayımlanan temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile puanlarını taslak olarak hesaplayan adaylar, şimdi de lisans geçiş hakkı kazanabilmek için asıl belirleyici olan başarı sıralamalarını öğrenmek istiyor. Böylece 2026 DGS sonuç ve tercih tarihleri ön plana çıktı.