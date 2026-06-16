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Haberler Fotohaber Dikey Geçiş Sınavı Tarihi | 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi açıklandı!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 17:15

Dikey Geçiş Sınavı Tarihi | 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi açıklandı!

2026 DGS sınavı, iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Böylece Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan başvuru sürecinin ardından, sınav günü heyecanı için gözler takvime çevrildi. İşte ÖSYM tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda DGS sınavına dair detaylar…

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Dikey Geçiş Sınavı Tarihi | 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi açıklandı!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, sınav gününe odaklandı. ÖSYM tarafından açıklanan takvim ile sınav tarihi netleşti ve adayların hazırlık planlamaları da şekillendi. 2026 DGS ile gözler Temmuz ayına çevrildi.

Dikey Geçiş Sınavı Tarihi | 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi açıklandı!

2026 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. Böylece kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylar için geri sayım başlayacak.

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Dikey Geçiş Sınavı Tarihi | 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi açıklandı!

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav giriş belgesi henüz resmi olarak ÖSYM tarafından açıklanmadı. Adayların sınava katılacakları bina ve salon bilgileri, sınava giriş belgelerinin erişime açılmasıyla belli olacak.

Dikey Geçiş Sınavı Tarihi | 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi açıklandı!

2026 DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda 2026 DGS sınav sonuçlarının, 13 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılması planlanıyor.

Dikey Geçiş Sınavı Tarihi | 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi açıklandı!

BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI!

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte 2026 DGS başvuru süreci 15 Mayıs 2026 Cuma tarihinde başladı ve 2 Haziran 2026 Salı tarihinde sona erdi.

Başvuru sürecini kaçıran adaylara sunulan geç başvuru fırsatı ise 11 Haziran 2026 tarihinde tamamlandı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#ÖSYM #DGS

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