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Dikey Geçiş Sınavı Tarihi | 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi açıklandı!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 17:15
Dikey Geçiş Sınavı Tarihi | 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi açıklandı!
2026 DGS sınavı, iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Böylece Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan başvuru sürecinin ardından, sınav günü heyecanı için gözler takvime çevrildi. İşte ÖSYM tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda DGS sınavına dair detaylar…