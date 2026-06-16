Dikey Geçiş Sınavı Tarihi | 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi açıklandı!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, sınav gününe odaklandı. ÖSYM tarafından açıklanan takvim ile sınav tarihi netleşti ve adayların hazırlık planlamaları da şekillendi. 2026 DGS ile gözler Temmuz ayına çevrildi.