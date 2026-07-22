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Haberler Fotohaber ÖSYM 2026 KPSS Lisans Takvimi | KPSS lisans geç başvurusu başladı mı, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 22.07.2026 17:47 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 17:49

ÖSYM 2026 KPSS Lisans Takvimi | KPSS lisans geç başvurusu başladı mı, ücreti ne kadar?

2026 KPSS Lisans oturumları için genel başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru maratonu ön plana çıktı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların bu tarihi kaçırmamaları büyük önem taşıyor. Peki, " KPSS Lisans geç başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek, ücreti ne kadar?" İşte ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilerle sürece dair tüm detaylar...

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ÖSYM 2026 KPSS Lisans Takvimi | KPSS lisans geç başvurusu başladı mı, ücreti ne kadar?

Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle 2026 KPSS Lisans'a hazırlanan adayların gündeminde geç başvuru süreci bulunuyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026-KPSS kılavuzu ile birlikte lisans düzeyindeki sınav için geç başvuru tarihleri ve takvimi ön plana çıktı. Genel başvuru döneminde kayıtlarını tamamlayamayan veya oturum eklemek isteyen lisans mezunları ile mezun olabilecek durumdaki adaylar, ÖSYM AİS paneli üzerinden tanımlanan tek günlük ek sürede işlemlerini tamamlayabilecek.

ÖSYM 2026 KPSS Lisans Takvimi | KPSS lisans geç başvurusu başladı mı, ücreti ne kadar?

2026 KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Lisans geç başvuru süreci, normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için bugün 22 Temmuz 2026'da başladı ve 23 Temmuz 2026 saat 23.59'da sona erecek. Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecek.

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ÖSYM 2026 KPSS Lisans Takvimi | KPSS lisans geç başvurusu başladı mı, ücreti ne kadar?

KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru işlemi için aday şifresiyle ya da e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yapılabilecek.

AİS ekranında 2026-KPSS Lisans başvurusu seçildikten sonra aday bilgileri kontrol edilecek. Sınav merkezi ve katılmak istenen oturumlar belirlendikten sonra başvuru kaydedilecek. Son aşamada sınav ücretinin ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yatırılması gerekecek.

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ÖSYM 2026 KPSS Lisans Takvimi | KPSS lisans geç başvurusu başladı mı, ücreti ne kadar?

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru döneminde sınav ücretleri normal tarifeye göre yüzde 50 artırımlı uygulanacak. Buna göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için 1.200 TL ödenecek.

Alan Bilgisi sınavlarına katılacak adaylardan ise seçtikleri her oturum için 750 TL alınacak. Birden fazla Alan Bilgisi oturumu seçen adayların ödeyeceği toplam tutar, oturum sayısına göre değişecek.

ÖSYM 2026 KPSS Lisans Takvimi | KPSS lisans geç başvurusu başladı mı, ücreti ne kadar?

ÖSYM 2026 KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 6 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 1. Gün): 12 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi 2. Gün): 13 Eylül 2026

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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