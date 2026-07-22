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ÖSYM 2026 KPSS Lisans Takvimi | KPSS lisans geç başvurusu başladı mı, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 22.07.2026 17:47
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 17:49
ÖSYM 2026 KPSS Lisans Takvimi | KPSS lisans geç başvurusu başladı mı, ücreti ne kadar?
2026 KPSS Lisans oturumları için genel başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru maratonu ön plana çıktı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların bu tarihi kaçırmamaları büyük önem taşıyor. Peki, " KPSS Lisans geç başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek, ücreti ne kadar?" İşte ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilerle sürece dair tüm detaylar...