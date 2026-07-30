Haberler
Fotohaber
ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans Başvuru: KPSS Ön Lisans başvuru ne zaman ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:22
ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans Başvuru: KPSS Ön Lisans başvuru ne zaman ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
2026-KPSS Ön Lisans sınavı için başvuru süreci resmen başladı. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adayların katılacağı sınavın başvuru tarihleri, ücreti ve başvuru adımları ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla netleşti. Peki, "2026 KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve sınav ne zaman uygulanacak?" İşte detaylar...