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Haberler Fotohaber ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans Başvuru: KPSS Ön Lisans başvuru ne zaman ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:22

ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans Başvuru: KPSS Ön Lisans başvuru ne zaman ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2026-KPSS Ön Lisans sınavı için başvuru süreci resmen başladı. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adayların katılacağı sınavın başvuru tarihleri, ücreti ve başvuru adımları ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla netleşti. Peki, "2026 KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve sınav ne zaman uygulanacak?" İşte detaylar...

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ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans Başvuru: KPSS Ön Lisans başvuru ne zaman ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2 yıllık üniversite mezunları veya mezun olabilecek durumda olan adayların heyecanla beklediği 2026-KPSS Ön Lisans başvuru ekranı açıldı. ÖSYM'nin duyurusu ile başlayan başvurular, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlanabiliyor. Böylece KPSS ön lisans başvuru, ücret ve sınav bilgileri ön plana çıktı.

ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans Başvuru: KPSS Ön Lisans başvuru ne zaman ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuru ile 2026 KPSS ön lisans başvuru alımı başladı. Takvime göre KPSS'ye başvurular, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

2026-KPSS ÖN LİSANS: BAŞVURULARIN ALINMASI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans Başvuru: KPSS Ön Lisans başvuru ne zaman ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KPSS Ön Lisans başvuruları tamamen dijital ortamda alınacak. Başvuru sürecinde izlenecek adımlar şu şekildedir:

AİS Girişi: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) adresine T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapın veya e-Devlet ile oturum açın.

Başvuru Yap: Aktif sınavlar listesinden 2026-KPSS Ön Lisans seçeneğine tıklayın.

Bilgileri Kontrol Et: Eğitim, adres ve sınav merkezi tercihlerinizi kontrol ederek onaylayın.

Sınav Ücretini Öde: ÖSYM'nin Kartlı Ödeme Sistemi (odeme.osym.gov.tr) üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla sınav ücretini yatırarak başvurunuzu tamamlayın.

ÖSYM 2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans Başvuru: KPSS Ön Lisans başvuru ne zaman ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılında yapılacak KPSS Ön Lisans başvuru ücreti Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu için 800 TL olarak belirlenmiştir.

ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans Başvuru: KPSS Ön Lisans başvuru ne zaman ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ÖSYM 2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV VE SONUÇ TARİHİ

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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