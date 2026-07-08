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ÖSYM 2026 KPSS Ortaöğretim Takvimi | KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 08.07.2026 11:48
ÖSYM 2026 KPSS Ortaöğretim Takvimi | KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?
Kamu kurumlarında istihdam etmek isteyen lise mezunu adaylarının beklediği 2026 KPSS Ortaöğretim maratonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar "KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak, sınavı hangi tarihte yapılacak?" soruları araştırıyor. İşte ÖSYM tarafından açıklanan kılavuz ve takvim detayları...