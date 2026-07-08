ÖSYM 2026 KPSS Ortaöğretim Takvimi | KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav takvimi kamuoyunun bilgisine sunuldu. Böylece sınavda ter dökecek lise mezunu adayları, önemli tarihlere göre hazırlıklarını şekillendirebilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan yasal kılavuz ile KPSS ortaöğretim başvuruları için Ağustos ayı ön plana çıktı.