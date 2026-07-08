Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ÖSYM 2026 KPSS Ortaöğretim Takvimi | KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 08.07.2026 11:48

ÖSYM 2026 KPSS Ortaöğretim Takvimi | KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?

Kamu kurumlarında istihdam etmek isteyen lise mezunu adaylarının beklediği 2026 KPSS Ortaöğretim maratonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar "KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak, sınavı hangi tarihte yapılacak?" soruları araştırıyor. İşte ÖSYM tarafından açıklanan kılavuz ve takvim detayları...

  • ABONE OL
ÖSYM 2026 KPSS Ortaöğretim Takvimi | KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav takvimi kamuoyunun bilgisine sunuldu. Böylece sınavda ter dökecek lise mezunu adayları, önemli tarihlere göre hazırlıklarını şekillendirebilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan yasal kılavuz ile KPSS ortaöğretim başvuruları için Ağustos ayı ön plana çıktı.

ÖSYM 2026 KPSS Ortaöğretim Takvimi | KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular 27 Ağustos ile 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreci kaçıran adaylar ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde geç başvuru imkanından yararlanabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖSYM 2026 KPSS Ortaöğretim Takvimi | KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, KPSS başvuru işlemlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ya da ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek. Başvurunun geçerli sayılması için, seçilen oturumlara ait sınav ücretinin ÖSYM'nin anlaşmalı bankalarına veya "ÖDEMELER" kısmında kredi/banka kartıyla süresi içinde yatırılması zorunludur.

ÖSYM 2026 KPSS Ortaöğretim Takvimi | KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS 2026 ORTAÖĞRETİM SINAV VE SONUÇ TARİHİ

ÖSYM takvimine göre başvuru sürecini tamamlayan adaylar için 2026 KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınavın ardından adayların merakla beklediği sonuçlar ise 19 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA