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Giriş Tarihi: 16.06.2026 09:16

ÖSYM 2026 KPSS Takvimi | KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihlerde yapılacak?

"2026 KPSS sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihlerde yapılacak?" soruları; kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Böylece ÖSYM tarafından açıklanan başvuru ve sınav takvimi ön plana çıktı. İşte devlet kadrolarında heyecanla yer almayı bekleyen adayların merak ettiği lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT ile KPSS sınavına dair detaylar…

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ÖSYM 2026 KPSS Takvimi | KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihlerde yapılacak?

Kamu kurumlarında memur kadrolarına atanmayı hedefleyen adayların heyecanlı bekleyişi 2026 KPSS süreci ile devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel sınav takvimiyle birlikte, KPSS başvuru tarihleri ve sınav günleri netlik kazandı. Kamu Personel Seçme Sınavı ile hayallerine kavuşmayı bekleyen milyonlarca kişi ile lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT sınav ve başvuru takvimi ise şöyle:

ÖSYM 2026 KPSS Takvimi | KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihlerde yapılacak?

KPSS LİSANS 2026 TARİHLERİ

KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ) 6 Eylül 2026

-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026

-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

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ÖSYM 2026 KPSS Takvimi | KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihlerde yapılacak?

KPSS ÖN LİSANS 2026 TARİHLERİ

Başvuru: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
Sınav: 4 Ekim 2026
Sonuçlar: 30 Ekim 2026

ÖSYM 2026 KPSS Takvimi | KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihlerde yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM 2026 TARİHLERİ

Başvuru: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
Sınav: 25 Ekim 2026
Sonuçlar: 19 Kasım 2026

ÖSYM 2026 KPSS Takvimi | KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihlerde yapılacak?

KPSS DHBT 2026 TARİHLERİ

Başvuru: 22 – 30 Eylül 2026
Sınav: 1 Kasım 2026
Sonuçlar: 25 Kasım 2026

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#ÖSYM #KPSS

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