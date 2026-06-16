ÖSYM 2026 KPSS Takvimi | KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihlerde yapılacak?

Kamu kurumlarında memur kadrolarına atanmayı hedefleyen adayların heyecanlı bekleyişi 2026 KPSS süreci ile devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel sınav takvimiyle birlikte, KPSS başvuru tarihleri ve sınav günleri netlik kazandı. Kamu Personel Seçme Sınavı ile hayallerine kavuşmayı bekleyen milyonlarca kişi ile lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT sınav ve başvuru takvimi ise şöyle: