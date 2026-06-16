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ÖSYM 2026 KPSS Takvimi | KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihlerde yapılacak?
Giriş Tarihi: 16.06.2026 09:16
ÖSYM 2026 KPSS Takvimi | KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihlerde yapılacak?
"2026 KPSS sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihlerde yapılacak?" soruları; kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Böylece ÖSYM tarafından açıklanan başvuru ve sınav takvimi ön plana çıktı. İşte devlet kadrolarında heyecanla yer almayı bekleyen adayların merak ettiği lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT ile KPSS sınavına dair detaylar…