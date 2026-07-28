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ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 07:01
ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
2026 YKS maratonunda milyonlarca adayın merakla beklediği sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte gözler üniversite tercih sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ve güncel bilgiler doğrultusunda takvim netlik kazandı. Peki, "2026 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" İşte tüm merak edilenler...