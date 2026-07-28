ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ÜNVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2026 YKS tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Adaylar, tercih süresi boyunca en fazla 24 üniversite veya programı listelerine ekleyebilecek.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için seçimlerin sisteme eksiksiz şekilde kaydedilmesi ve onay işleminin tamamlanması gerekecek. Adayların, bölüm ve program tercihlerini belirlerken ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzdaki koşulları, açıklamaları ve özel şartları dikkatle incelemeleri önem taşıyor.