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Haberler Fotohaber ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 07:01

ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2026 YKS maratonunda milyonlarca adayın merakla beklediği sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte gözler üniversite tercih sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ve güncel bilgiler doğrultusunda takvim netlik kazandı. Peki, "2026 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" İşte tüm merak edilenler...

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ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 21 Temmuz 2026 tarihinde açıklanan YKS sonuçlarının ardından "Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu" da paylaşıldı. Böylece YKS tercih takvimi ön plana çıktı. Üniversite hayali kuranların geleceklerini şekillendireceği bu kritik süreçte, adayların başarı sıralamalarını ve kontenjan kılavuzunu dikkatle incelemesi gerekiyor.

ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu yayımladı. Yayımlanan kılavuzla birlikte YKS tercih dönemi tarihleri de netleşti. Buna göre adaylar, tercihlerini 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

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ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ÜNVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2026 YKS tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Adaylar, tercih süresi boyunca en fazla 24 üniversite veya programı listelerine ekleyebilecek.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için seçimlerin sisteme eksiksiz şekilde kaydedilmesi ve onay işleminin tamamlanması gerekecek. Adayların, bölüm ve program tercihlerini belirlerken ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzdaki koşulları, açıklamaları ve özel şartları dikkatle incelemeleri önem taşıyor.

ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 2026 YKS tercih sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında adaylar, yerleştirildikleri üniversite ve program bilgilerine ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden ulaşabilecek. Üniversite kayıt takvimi ve ek yerleştirme sürecine ilişkin detaylar da sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM duyuruları ile netleşecek.

ÖSYM 2026 YKS TAKVİMİ: YKS tercihleri ne zaman başlayacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

YKS 2026 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

ÖSYM tarafından 2026 yılı YKS Programları ve Kontenjan Kılavuzu erişime açıldı.

Kılavuzda tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri ayrıntılı şekilde yer alıyor.

YKS 2026 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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