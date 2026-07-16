YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2026 YKS Tercih Süreci Sorgulanıyor!

Milyonlarca adayın katılımıyla tamamlanan TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından, gözler resmi olarak ilan edilen 2026 YKS tercih tarihine çevrildi. Sınav sonuç belgesinin yayınlanmasıyla birlikte adaylar; ham puanlarını, yerleştirme puanlarını ve asıl tercih kriteri olan başarı sıralamalarını nihayet öğrenmiş olacaklar. Böylece YKS tercihleri için üniversite adayları; ÖSYM, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan duyuruları yakından takip ediyor.