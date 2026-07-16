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Giriş Tarihi: 16.07.2026 13:03

YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2026 YKS Tercih Süreci Sorgulanıyor!

"2026 YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" soruları hayalindeki üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Sonuç tarihi yaklaşırken adayların gözleri, üniversite ve bölüm tercihleri için ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ve takvim detaylarına çevrilmiş durumda. İşte YKS tercih sürecine ilişkin tüm detaylar...

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YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2026 YKS Tercih Süreci Sorgulanıyor!

Milyonlarca adayın katılımıyla tamamlanan TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından, gözler resmi olarak ilan edilen 2026 YKS tercih tarihine çevrildi. Sınav sonuç belgesinin yayınlanmasıyla birlikte adaylar; ham puanlarını, yerleştirme puanlarını ve asıl tercih kriteri olan başarı sıralamalarını nihayet öğrenmiş olacaklar. Böylece YKS tercihleri için üniversite adayları; ÖSYM, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan duyuruları yakından takip ediyor.

YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2026 YKS Tercih Süreci Sorgulanıyor!

YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU!

ÖSYM tarafından TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan YKS maratonu sonuç takvimi açıklandı. 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

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YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2026 YKS Tercih Süreci Sorgulanıyor!

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Temmuz ayında sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tercih dönemine odaklanacak. ÖSYM tarafından tercih sürecine ilişkin net tarih henüz açıklanmadı. Başarı sıralamaları, kontenjanlar ve önceki yılların yerleştirme verileri tercih listesinin oluşturulmasında belirleyici olacak.

YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2026 YKS Tercih Süreci Sorgulanıyor!

Geçen yıl YKS sonuçları 19 Temmuz'da açıklanmış, üniversite tercihleri ise 1 Ağustos'ta başlamıştı. Bu yıl sonuçların 22 Temmuz'da duyurulacak olması nedeniyle tercih sürecinin yine Ağustos ayının ilk günlerinde başlaması tahmin ediliyor. Kesin tarihler ise ÖSYM'nin resmi açıklamasıyla netleşecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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