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YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2026 YKS Tercih Süreci Sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 16.07.2026 13:03
YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2026 YKS Tercih Süreci Sorgulanıyor!
"2026 YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" soruları hayalindeki üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Sonuç tarihi yaklaşırken adayların gözleri, üniversite ve bölüm tercihleri için ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ve takvim detaylarına çevrilmiş durumda. İşte YKS tercih sürecine ilişkin tüm detaylar...