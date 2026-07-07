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ÖSYM 2026 YKS Tercih Takvimi | YKS tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 15:02
ÖSYM 2026 YKS Tercih Takvimi | YKS tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu?
Haziran ayında gerçekleştirilen 2026 YKS maratonunda adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Geleceklerini şekillendirecek üniversite ve bölüm tercihlerini yapmaya hazırlanan milyonlarca adayın gözü, ÖSYM tarafından yapılan duyurulara çevrilmiş durumda. Böylece "YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tarihler belli oldu mu?" soruları ön plana çıktı.