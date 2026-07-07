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Haberler Fotohaber ÖSYM 2026 YKS Tercih Takvimi | YKS tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 15:02

ÖSYM 2026 YKS Tercih Takvimi | YKS tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu?

Haziran ayında gerçekleştirilen 2026 YKS maratonunda adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Geleceklerini şekillendirecek üniversite ve bölüm tercihlerini yapmaya hazırlanan milyonlarca adayın gözü, ÖSYM tarafından yapılan duyurulara çevrilmiş durumda. Böylece "YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tarihler belli oldu mu?" soruları ön plana çıktı.

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ÖSYM 2026 YKS Tercih Takvimi | YKS tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu?

Milyonlarca öğrencinin hayallerindeki üniversite kapılarını aralayacak olan YKS tercih süreci, ÖSYM'nin Temmuz ayı içerisinde sınav sonuçlarını resmi olarak ilan etmesinin ardından başlayacak. Sınavdan aldıkları TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını önlerine alarak hedefledikleri mesleklere yönelmek isteyen adaylar araştırmalarına devam ediyor. Başarı sıralamaları, kontenjanlar ve önceki yılların yerleştirme verileri, YKS tercih listesinin oluşturulmasında belirleyici olacak.

ÖSYM 2026 YKS Tercih Takvimi | YKS tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu?

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Temmuz ayında sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tercih dönemine odaklanacak. ÖSYM tarafından tercih sürecine ilişkin net tarih henüz açıklanmadı. Başarı sıralamaları, kontenjanlar ve önceki yılların yerleştirme verileri tercih listesinin oluşturulmasında belirleyici olacak.

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ÖSYM 2026 YKS Tercih Takvimi | YKS tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu?

YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU!

ÖSYM tarafından TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan YKS maratonu sonuç takvimi açıklandı. 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

ÖSYM 2026 YKS Tercih Takvimi | YKS tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu?

Geçen yıl YKS sonuçları 19 Temmuz'da açıklanmış, üniversite tercihleri ise 1 Ağustos'ta başlamıştı. Bu yıl sonuçların 22 Temmuz'da duyurulacak olması nedeniyle tercih sürecinin yine Ağustos ayının ilk günlerinde başlaması tahmin ediliyor. Kesin tarihler ise ÖSYM'nin resmi açıklamasıyla netleşecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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