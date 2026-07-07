ÖSYM 2026 YKS Tercih Takvimi | YKS tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu?

Milyonlarca öğrencinin hayallerindeki üniversite kapılarını aralayacak olan YKS tercih süreci, ÖSYM'nin Temmuz ayı içerisinde sınav sonuçlarını resmi olarak ilan etmesinin ardından başlayacak. Sınavdan aldıkları TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını önlerine alarak hedefledikleri mesleklere yönelmek isteyen adaylar araştırmalarına devam ediyor. Başarı sıralamaları, kontenjanlar ve önceki yılların yerleştirme verileri, YKS tercih listesinin oluşturulmasında belirleyici olacak.