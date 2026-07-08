ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TYT, AYT ve YDT sonuç sorgulama ekranı!

PUAN MI SIRALAMA MI ÖNEMLİ OLACAK?

Sınav sonuç belgesi ellerine ulaşan adayların yaptığı en büyük hatalardan biri, sadece aldıkları ham veya yerleştirme puanlarına odaklanmaktır. Eğitim uzmanları, üniversite taban puanlarının her yıl sınavın zorluk derecesine ve öğrencilerin genel başarı durumuna göre değişkenlik gösterdiğini vurguluyor. Bu nedenle, tercih döneminde asıl kriter puan değil, ilgili puan türündeki başarı sıralaması olmalıdır. Kontenjan kılavuzları incelenirken, geçmiş yılların başarı sıralamaları baz alınarak liste oluşturulmalıdır.