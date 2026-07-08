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Haberler Fotohaber ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TYT, AYT ve YDT sonuç sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 08.07.2026 07:05 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 07:08

ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TYT, AYT ve YDT sonuç sorgulama ekranı!

Milyonlarca üniversite adayının gözü kulağı ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Haziran ayında tamamlanan zorlu maratonun ardından, YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geleceklerini şekillendirecek puanları ve başarı sıralamalarını merak eden öğrenciler için ÖSYM resmi takvimi ilan etti. Peki, TYT, AYT ve YDT puanları ne zaman ilan edilecek?

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ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TYT, AYT ve YDT sonuç sorgulama ekranı!

Haziran ayında üç oturum halinde gerçekleştirilen üniversite sınavlarının ardından değerlendirme süreci hız kesmeden devam ediyor. Öğrencilerin hedefledikleri lisans ve ön lisans programlarına yerleşebilmek adına merakla beklediği YKS sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre temmuz ayı içerisinde erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sistem üzerinden güncel puan kartlarına ulaşabilecek.

ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TYT, AYT ve YDT sonuç sorgulama ekranı!

ÖSYM YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları 2026 ÖSYM takviminde belirtildiği üzere 22 Temmuz tarihinde ilan edilecek.

Üniversite adaylarının her yıl en çok merak ettiği konuların başında, ilan edilen resmi tarihten önce bir açıklama gelip gelmeyeceği sorusu yer alıyor. ÖSYM, geçmiş yıllarda bazı sınavların değerlendirme aşamasını planlanandan önce tamamlayarak sürpriz erken açıklamalar yapmıştı. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

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ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TYT, AYT ve YDT sonuç sorgulama ekranı!

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: PUANLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuçların ilan edileceği saatlerde ÖSYM'nin web altyapısında yoğunluk yaşanmaması adına adayların takip etmesi gereken iki resmi kanal bulunuyor. Öğrenciler, üniversite sınavı sonuçlarını doğrudan sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması aracılığıyla görüntüleyebilecek.

ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TYT, AYT ve YDT sonuç sorgulama ekranı!

PUAN MI SIRALAMA MI ÖNEMLİ OLACAK?

Sınav sonuç belgesi ellerine ulaşan adayların yaptığı en büyük hatalardan biri, sadece aldıkları ham veya yerleştirme puanlarına odaklanmaktır. Eğitim uzmanları, üniversite taban puanlarının her yıl sınavın zorluk derecesine ve öğrencilerin genel başarı durumuna göre değişkenlik gösterdiğini vurguluyor. Bu nedenle, tercih döneminde asıl kriter puan değil, ilgili puan türündeki başarı sıralaması olmalıdır. Kontenjan kılavuzları incelenirken, geçmiş yılların başarı sıralamaları baz alınarak liste oluşturulmalıdır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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