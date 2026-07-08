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ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TYT, AYT ve YDT sonuç sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 08.07.2026 07:05
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 07:08
ÖSYM duyurdu: 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TYT, AYT ve YDT sonuç sorgulama ekranı!
Milyonlarca üniversite adayının gözü kulağı ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Haziran ayında tamamlanan zorlu maratonun ardından, YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geleceklerini şekillendirecek puanları ve başarı sıralamalarını merak eden öğrenciler için ÖSYM resmi takvimi ilan etti. Peki, TYT, AYT ve YDT puanları ne zaman ilan edilecek?