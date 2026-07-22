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ÖSYM DUYURDU: YKS okul birinciliği bilgisi için son saatler! Okul birinciliği bilgisi nasıl kontrol edilir?
Giriş Tarihi: 22.07.2026 14:37
ÖSYM DUYURDU: YKS okul birinciliği bilgisi için son saatler! Okul birinciliği bilgisi nasıl kontrol edilir?
ÖSYM, 2026-YKS yerleştirmelerinde kullanılacak kayıtlar için adaylara süre uyarısında bulundu. Bu yıl okulunu birincilikle tamamlayan adayların AİS'teki okul birinciliği bilgisi kaydını kontrol etmesi, eksiklik veya hata varsa okullarıyla iletişime geçmesi gerekiyor. Peki, okul birinciliği bilgisi nasıl kontrol edilir?