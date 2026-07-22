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Haberler Fotohaber ÖSYM DUYURDU: YKS okul birinciliği bilgisi için son saatler! Okul birinciliği bilgisi nasıl kontrol edilir?
Giriş Tarihi: 22.07.2026 14:37

ÖSYM DUYURDU: YKS okul birinciliği bilgisi için son saatler! Okul birinciliği bilgisi nasıl kontrol edilir?

ÖSYM, 2026-YKS yerleştirmelerinde kullanılacak kayıtlar için adaylara süre uyarısında bulundu. Bu yıl okulunu birincilikle tamamlayan adayların AİS'teki okul birinciliği bilgisi kaydını kontrol etmesi, eksiklik veya hata varsa okullarıyla iletişime geçmesi gerekiyor. Peki, okul birinciliği bilgisi nasıl kontrol edilir?

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ÖSYM DUYURDU: YKS okul birinciliği bilgisi için son saatler! Okul birinciliği bilgisi nasıl kontrol edilir?

ÖSYM'nin duyurusuyla okul birinciliği bilgisi kontrolünde son saatlere girildi. Adaylar okul birinciliği bilgisi kaydını AİS üzerinden inceleyebilecek, hatalı kayıtlar ise mezun olunan okul aracılığıyla düzeltilecek.

ÖSYM DUYURDU: YKS okul birinciliği bilgisi için son saatler! Okul birinciliği bilgisi nasıl kontrol edilir?

YKS OKUL BİRİNCİLİĞİ BİLGİSİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

2026-YKS adaylarının okul birinciliği bilgilerini kontrol etme ve hatalı kayıtları düzelttirme süresi 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 16.00'da sona erecek.

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ÖSYM DUYURDU: YKS okul birinciliği bilgisi için son saatler! Okul birinciliği bilgisi nasıl kontrol edilir?

OKUL BİRİNCİLİĞİ BİLGİSİ NASIL KONTROL EDİLİR?

Adaylar, ais.osym.gov.tr adresindeki ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak okul birinciliği kaydını kontrol edebilecek.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖSYM DUYURDU: YKS okul birinciliği bilgisi için son saatler! Okul birinciliği bilgisi nasıl kontrol edilir?

HATALI OKUL BİRİNCİLİĞİ BİLGİSİ NASIL DÜZELTİLİR?

Okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata bulunan adayların, mezun oldukları ortaöğretim kurumuyla iletişime geçmesi gerekiyor. Gerekli düzeltme, okul tarafından MEB e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

Adaylar bilgilerini doğrudan AİS üzerinden değiştiremeyecek. Adayların veya okulların doğrudan ÖSYM'ye ileteceği düzeltme talepleri de kabul edilmeyecek.

ÖSYM YKS OKUL BİRİNCİLİĞİ BİLGİLERİ DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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