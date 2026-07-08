ÖSYM E-YDS 2026/9 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sonuç tarihi belli oldu!

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan e-YDS 2026/9 İngilizce oturumu için başvuru ve sınav süreci netleşti. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na katılacak adaylar, başvuru döneminde ÖSYM'nin ilgili ekranı üzerinden işlemlerini yapabilecek. E-YDS 2026/9 İngilizce sonuçları da sınavın uygulanacağı gün adayların erişimine açılacak.