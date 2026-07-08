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Haberler Fotohaber ÖSYM E-YDS 2026/9 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sonuç tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 08.07.2026 11:25 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 11:31

ÖSYM E-YDS 2026/9 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sonuç tarihi belli oldu!

Yabancı dil puanına ihtiyaç duyan adaylar için elektronik ortamda uygulanan sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. E-YDS 2026/9 İngilizce oturumuna katılmak isteyen adaylar, başvuru süreci, sınav günü ve sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin ayrıntıları takip ediyor. Peki, E-YDS 2026/9 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM takvimine göre başvuru ve sonuç tarihi…

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ÖSYM E-YDS 2026/9 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sonuç tarihi belli oldu!

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan e-YDS 2026/9 İngilizce oturumu için başvuru ve sınav süreci netleşti. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na katılacak adaylar, başvuru döneminde ÖSYM'nin ilgili ekranı üzerinden işlemlerini yapabilecek. E-YDS 2026/9 İngilizce sonuçları da sınavın uygulanacağı gün adayların erişimine açılacak.

ÖSYM E-YDS 2026/9 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sonuç tarihi belli oldu!

E-YDS 2026/9 İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre e-YDS 2026/9 İngilizce sınavı 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü uygulanacak. Sınav, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde gerçekleştirilecek.

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ÖSYM E-YDS 2026/9 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sonuç tarihi belli oldu!

E-YDS 2026/9 İNGİLİZCE SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

e-YDS 2026/9 İngilizce başvuruları 5 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvuru işlemlerini 13 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Elektronik sınavlarda kontenjan uygulandığı için adayların başvuru ekranı açıldığında işlemlerini geciktirmeden yapması gerekiyor.

ÖSYM E-YDS 2026/9 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sonuç tarihi belli oldu!

ÖSYM E-YDS 2026/9 İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-YDS 2026/9 İngilizce sonuçları, ÖSYM takvimine göre 22 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.

ÖSYM E-YDS 2026/9 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sonuç tarihi belli oldu!

E-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar e-YDS başvurularını ÖSYM'nin başvuru ve ödeme ekranları üzerinden yapabilecek. ÖSYM'nin e-İşlemler bölümünde Aday İşlemleri Sistemi, Sonuç Açıklama Sistemi ve Ödeme İşlemleri Sistemi bağlantıları yer alıyor.

Başvuru sürecinde adayların sınav merkezi tercihini, kimlik ve iletişim bilgilerini, ödeme işlemini ve başvuru durumunu kontrol etmesi gerekiyor. Kontenjan dolduğunda başvurular kapanabileceği için adayların işlemlerini son güne bırakmaması önem taşıyor.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ (AİS) İÇİN TIKLAYINIZ!

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