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ÖSYM E-YDS 2026/9 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sonuç tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 08.07.2026 11:25
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 11:31
ÖSYM E-YDS 2026/9 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ve sonuç tarihi belli oldu!
Yabancı dil puanına ihtiyaç duyan adaylar için elektronik ortamda uygulanan sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. E-YDS 2026/9 İngilizce oturumuna katılmak isteyen adaylar, başvuru süreci, sınav günü ve sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin ayrıntıları takip ediyor. Peki, E-YDS 2026/9 İngilizce sınavı ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM takvimine göre başvuru ve sonuç tarihi…