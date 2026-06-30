ÖSYM Merkezi Atama 2026/1 ne zaman yapılacak? KPSS merkezi atama memur alımı tercih takvimi!

KPSS puan türlerine göre tercih yapacak adaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda yer alacak kadro dağılımları, nitelik kodları ve başvuru şartlarını inceleyebilecek. Tercih işlemlerinde adayların puanlarının geçerli olması ve ilan edilen kadroların mezuniyet koşullarını karşılaması gerekiyor. Merkezi atama takvimine ilişkin ayrıntılar ise ÖSYM tarafından duyurulacak.