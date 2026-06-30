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ÖSYM Merkezi Atama 2026/1 ne zaman yapılacak? KPSS merkezi atama memur alımı tercih takvimi!
Giriş Tarihi: 30.06.2026 17:48
ÖSYM Merkezi Atama 2026/1 ne zaman yapılacak? KPSS merkezi atama memur alımı tercih takvimi!
Kamu kurumlarında memur olarak görev yapmak isteyen adayların yakından takip ettiği KPSS 2026/1 merkezi yerleştirme takvimi gündemdeki yerini koruyor. ÖSYM tarafından açıklanan resmi takvim doğrultusunda, yapılacak tercih işlemlerinin Temmuz ayında alınması bekleniyor. Adaylar ise "KPSS 2026/1 merkezi atama tercihleri hangi tarihte başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.