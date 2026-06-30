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Haberler Fotohaber ÖSYM Merkezi Atama 2026/1 ne zaman yapılacak? KPSS merkezi atama memur alımı tercih takvimi!
Giriş Tarihi: 30.06.2026 17:48

ÖSYM Merkezi Atama 2026/1 ne zaman yapılacak? KPSS merkezi atama memur alımı tercih takvimi!

Kamu kurumlarında memur olarak görev yapmak isteyen adayların yakından takip ettiği KPSS 2026/1 merkezi yerleştirme takvimi gündemdeki yerini koruyor. ÖSYM tarafından açıklanan resmi takvim doğrultusunda, yapılacak tercih işlemlerinin Temmuz ayında alınması bekleniyor. Adaylar ise "KPSS 2026/1 merkezi atama tercihleri hangi tarihte başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.

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ÖSYM Merkezi Atama 2026/1 ne zaman yapılacak? KPSS merkezi atama memur alımı tercih takvimi!

KPSS puan türlerine göre tercih yapacak adaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda yer alacak kadro dağılımları, nitelik kodları ve başvuru şartlarını inceleyebilecek. Tercih işlemlerinde adayların puanlarının geçerli olması ve ilan edilen kadroların mezuniyet koşullarını karşılaması gerekiyor. Merkezi atama takvimine ilişkin ayrıntılar ise ÖSYM tarafından duyurulacak.

ÖSYM Merkezi Atama 2026/1 ne zaman yapılacak? KPSS merkezi atama memur alımı tercih takvimi!

KPSS 2026/1 TERCİH TAKVİMİ

ÖSYM'nin yıllık takvimine göre, 2026 yılının ilk merkezi yerleştirmesi olan KPSS-2026/1 tercihleri 9 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar, tercihlerini 16 Temmuz 2026 saat 23:59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilecekler.

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ÖSYM Merkezi Atama 2026/1 ne zaman yapılacak? KPSS merkezi atama memur alımı tercih takvimi!

MERKEZİ ATAMA İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILACAK?

KPSS-2026/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme işlemleri ÖSYM AİS adresinden alınacak.

ÖSYM Merkezi Atama 2026/1 ne zaman yapılacak? KPSS merkezi atama memur alımı tercih takvimi!

TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

1.Kılavuzun İncelenmesi: ÖSYM tarafından yayınlanacak olan KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu detaylıca okunmalı, nitelik kodlarına dikkat edilmelidir.

2.Tercih Listesinin Oluşturulması: Adaylar, puanlarına ve mezuniyet alanlarına uygun en fazla 30 tercih yapma hakkına sahiptir.

3.Ücret Ödemesi: Tercih bildirimini tamamlayan adayların, belirtilen bankalara veya ÖSYM'nin "Ödemeler" sistemine tercih ücretini yatırmaları şarttır.

Adayların, yerleştirme işlemlerinde mağduriyet yaşamamaları için tercih süresini geçirmemeleri ve bilgilerini kontrol ederek onaylamaları büyük önem arz edecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ÖSYM

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