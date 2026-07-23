ÖSYM’den DGS adaylarına duyuru: Eğitim bilgileri nasıl güncellenecek, son gün ne zaman?

EĞİTİM BİLGİLERİNDE HATA OLAN ADAYLAR NE YAPACAK?

Eğitim bilgisinde eksiklik veya hata bulunan adayların mezun oldukları ya da mezun olacakları yükseköğretim kurumuyla iletişime geçmesi gerekiyor. Gerekli düzeltme üniversite tarafından YÖKSİS üzerinden yapıldıktan sonra aday, güncel kaydı ÖSYM AİS'ten seçerek onaylayacak.

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