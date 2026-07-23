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Haberler Fotohaber ÖSYM’den DGS adaylarına duyuru: Eğitim bilgileri nasıl güncellenecek, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:00 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 10:08

ÖSYM’den DGS adaylarına duyuru: Eğitim bilgileri nasıl güncellenecek, son gün ne zaman?

DGS adaylarının yerleştirme işlemlerinde kullanılacak eğitim bilgileri için kontrol ve onay süreci başladı. ÖSYM, kaydında eksiklik veya hata bulunan adayların gerekli düzeltmeleri yaptırması gerektiğini duyurdu. Peki, eğitim bilgileri nasıl güncellenecek, son gün ne zaman?

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ÖSYM’den DGS adaylarına duyuru: Eğitim bilgileri nasıl güncellenecek, son gün ne zaman?

DGS adayları, mezuniyet ve öğrenim bilgilerini ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebilecek. Kaydında hata veya eksiklik bulunanların ilgili üniversiteyle iletişime geçerek YÖKSİS üzerinde düzeltme yaptırması, ardından güncel bilgiyi sistemden seçip onaylaması gerekecek.

ÖSYM’den DGS adaylarına duyuru: Eğitim bilgileri nasıl güncellenecek, son gün ne zaman?

EĞİTİM BİLGİLERİ NASIL GÜNCELLENECEK?

2026-DGS'ye başvuran adaylar, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri ön lisans eğitim bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol edecek. Sistemde yer alan doğru kaydın seçilmesinin ardından onay işlemi tamamlanacak.

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ÖSYM’den DGS adaylarına duyuru: Eğitim bilgileri nasıl güncellenecek, son gün ne zaman?

DGS EĞİTİM BİLGİSİ GÜNCELLEME SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM'nin duyurusuna göre eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 31 Temmuz 2026 saat 23.59'da sona erecek. Adayların 23-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yaptığı son seçim değerlendirmeye alınacak.

ÖSYM’den DGS adaylarına duyuru: Eğitim bilgileri nasıl güncellenecek, son gün ne zaman?

EĞİTİM BİLGİLERİNDE HATA OLAN ADAYLAR NE YAPACAK?

Eğitim bilgisinde eksiklik veya hata bulunan adayların mezun oldukları ya da mezun olacakları yükseköğretim kurumuyla iletişime geçmesi gerekiyor. Gerekli düzeltme üniversite tarafından YÖKSİS üzerinden yapıldıktan sonra aday, güncel kaydı ÖSYM AİS'ten seçerek onaylayacak.

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