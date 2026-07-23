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ÖSYM’den DGS adaylarına duyuru: Eğitim bilgileri nasıl güncellenecek, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 10:08
ÖSYM’den DGS adaylarına duyuru: Eğitim bilgileri nasıl güncellenecek, son gün ne zaman?
DGS adaylarının yerleştirme işlemlerinde kullanılacak eğitim bilgileri için kontrol ve onay süreci başladı. ÖSYM, kaydında eksiklik veya hata bulunan adayların gerekli düzeltmeleri yaptırması gerektiğini duyurdu. Peki, eğitim bilgileri nasıl güncellenecek, son gün ne zaman?