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Haberler Fotohaber ösym.gov.tr yerleştirme sonucu sorgulama 2023 TIKLA-ÖĞREN! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.08.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 11:15

ösym.gov.tr yerleştirme sonucu sorgulama 2023 TIKLA-ÖĞREN! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS maratonu tercih süreci ile hız kesmeden devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ardından sonuçlarını öğrenen adaylar 27 Temmuz tarihi itibariyle tercih işlemlerine başladı. 6 Ağustos'a kadar devam edecek tercih sürecinde listelerini hazırlayan öğrenciler YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Sınav sonucu ve taban puanları ışığında hayal ettikleri üniversiteye girebilmek için tercih yapan binlerce öğrenci YKS tercihlerinin sona ereceği ve yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. İşte, merak edilenler…

ösym.gov.tr yerleştirme sonucu sorgulama 2023 TIKLA-ÖĞREN! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılıyor. Tercih sürecinde 24 tercih hakkı bulunan adaylar 6 Ağustos'a kadar tercih listelerini tamamlamak için kolları sıvadı. Tercih listelerini hazırlayan binlerce öğrenci YKS tercihlerinin sona ereceği ve yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…

ösym.gov.tr yerleştirme sonucu sorgulama 2023 TIKLA-ÖĞREN! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.

Sırada YKS tercih dönemi yer alıyor. ÖSYM takvimine göre üniversite tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

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ösym.gov.tr yerleştirme sonucu sorgulama 2023 TIKLA-ÖĞREN! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYIMLANDI!

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'de başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

İşte, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

YKS TERCİH KILAVUZU PDF GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ

ösym.gov.tr yerleştirme sonucu sorgulama 2023 TIKLA-ÖĞREN! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bu kapsamda 2022 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlaar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

ösym.gov.tr yerleştirme sonucu sorgulama 2023 TIKLA-ÖĞREN! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercih işlemleri 8 Ağustos tarihinde sona erecek. YKS üniversite tercih sonuçlarının 8 Ağustos sonrası 1-2 hafta içerisinde adaylar ile buluşması bekleniyor.

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