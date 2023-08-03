Giriş Tarihi: 03.08.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 11:15

ösym.gov.tr yerleştirme sonucu sorgulama 2023 TIKLA-ÖĞREN! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS maratonu tercih süreci ile hız kesmeden devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ardından sonuçlarını öğrenen adaylar 27 Temmuz tarihi itibariyle tercih işlemlerine başladı. 6 Ağustos'a kadar devam edecek tercih sürecinde listelerini hazırlayan öğrenciler YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Sınav sonucu ve taban puanları ışığında hayal ettikleri üniversiteye girebilmek için tercih yapan binlerce öğrenci YKS tercihlerinin sona ereceği ve yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. İşte, merak edilenler…