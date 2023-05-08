Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Oy kullanırken cep telefonu yasak mı, cezası var mı? Cep telefonu, fotoğraf makinesi ile oy vermeye gidilir mi?
Giriş Tarihi: 08.05.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 15:39

Oy kullanırken cep telefonu yasak mı, cezası var mı? Cep telefonu, fotoğraf makinesi ile oy vermeye gidilir mi?

14 Mayıs seçimleri için geri sayım başladı. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Vatandaş sandığa gitmeden önce bazı detayları merak ediyor. YSK tarafından cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar yayınlanmıştı. Peki, oy kullanırken cep telefonu yasak mı, cezası var mı? Cep telefonu, fotoğraf makinesi ile oy vermeye gidilir mi? İşte, detaylar.

Oy kullanırken cep telefonu yasak mı, cezası var mı? Cep telefonu, fotoğraf makinesi ile oy vermeye gidilir mi?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Oy kullanırken cep telefonu yasak mı, cezası var mı? Cep telefonu, fotoğraf makinesi ile oy vermeye gidilir mi?

GÖRÜNTÜ KAYDEDİCİ VEYA HABERLEŞME SAĞLAYICI CİHAZLARLA OY VERME YERİNE GİRİLEBİLİR Mİ?

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezasının bulunmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oy kullanırken cep telefonu yasak mı, cezası var mı? Cep telefonu, fotoğraf makinesi ile oy vermeye gidilir mi?

OY KULLNIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Seçmenler, üzerinde kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerin biriyle oy kullanabilecek.eçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak, seçmenler hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden de öğrenebilecek.

Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanacak.

Oy kullanırken cep telefonu yasak mı, cezası var mı? Cep telefonu, fotoğraf makinesi ile oy vermeye gidilir mi?

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmeyecek.

Oy pusulasına basılacak mühür, tercih edilen alanın dışına taşırmayacak şekilde yapılması gerekiyor. Mühürlenen yer dışta kalacak şekilde oy pusulası katlanıp zarfa konulacak. Seçmenler, zarfı sandığa attıktan sonra, sandık seçmenin listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imzasını atacak.Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, hiç kimse oraya giremez.

Oy kullanırken cep telefonu yasak mı, cezası var mı? Cep telefonu, fotoğraf makinesi ile oy vermeye gidilir mi?

Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Pusulada tercihe edilen alanın dışına taşırmamak suretiyle 'EVET' ve 'TERCİH' mührü basılması gerekecek.

Oy pusulasına, 'TERCİH' veya 'EVET' mührü dışında, herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak.

Seçmene birleşik oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilmeyecek.Sandık, bu iş ve işlemler tamamlandıktan sonra, oy verme yerinde hazır bulunanların gözü önünde, sandık kurulu başkanı açılacak.

SON DAKİKA