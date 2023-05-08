Giriş Tarihi: 08.05.2023 15:39
Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
15:39
Oy kullanırken cep telefonu yasak mı, cezası var mı? Cep telefonu, fotoğraf makinesi ile oy vermeye gidilir mi?
14 Mayıs seçimleri için geri sayım başladı. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Vatandaş sandığa gitmeden önce bazı detayları merak ediyor. YSK tarafından cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar yayınlanmıştı. Peki, oy kullanırken cep telefonu yasak mı, cezası var mı? Cep telefonu, fotoğraf makinesi ile oy vermeye gidilir mi? İşte, detaylar.