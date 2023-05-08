Oy kullanırken cep telefonu yasak mı, cezası var mı? Cep telefonu, fotoğraf makinesi ile oy vermeye gidilir mi?

Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Pusulada tercihe edilen alanın dışına taşırmamak suretiyle 'EVET' ve 'TERCİH' mührü basılması gerekecek.

Oy pusulasına, 'TERCİH' veya 'EVET' mührü dışında, herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak.

Seçmene birleşik oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilmeyecek.Sandık, bu iş ve işlemler tamamlandıktan sonra, oy verme yerinde hazır bulunanların gözü önünde, sandık kurulu başkanı açılacak.