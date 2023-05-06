Giriş Tarihi: 06.05.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 12:03

2023 OY KULLANMAMA CEZASI: Oy kullanmamak suç mudur, cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

Oy kullanmak istemeyen ya da çeşitli kişisel sebepler nedeniyle oy kullanmaya gidemeyecek olan vatandaşlar oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası var mı merak ediyor. 14 Mayıs seçimlerine çok az bir süre kala seçim kuralları ve yasakları belli oldu. 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının oy kullanmak vatandaşlık görevi olarak kabul edilmiştir. Fakat belli durumlarda oy kullanılamıyor. Peki, oy kullanmamak suç mu, cezası var mı,ne kadar, kaç TL? İşte, oy kullanmama cezası 2023.