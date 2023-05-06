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Haberler Fotohaber 2023 OY KULLANMAMA CEZASI: Oy kullanmamak suç mudur, cezası var mı, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.05.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 12:03

2023 OY KULLANMAMA CEZASI: Oy kullanmamak suç mudur, cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

Oy kullanmak istemeyen ya da çeşitli kişisel sebepler nedeniyle oy kullanmaya gidemeyecek olan vatandaşlar oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası var mı merak ediyor. 14 Mayıs seçimlerine çok az bir süre kala seçim kuralları ve yasakları belli oldu. 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının oy kullanmak vatandaşlık görevi olarak kabul edilmiştir. Fakat belli durumlarda oy kullanılamıyor. Peki, oy kullanmamak suç mu, cezası var mı,ne kadar, kaç TL? İşte, oy kullanmama cezası 2023.

2023 OY KULLANMAMA CEZASI: Oy kullanmamak suç mudur, cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

Oy kullanmama cezası seçimlere kısa bir süre kala araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar saat 09.00'da yurt genelinde oy verme işlemi başlayacak ve aynı gün akşam 17.00'a kadar devam edecek. Çeşitli kişisel sebepler dolayısıyla sandığa gidemeyecek olan vatandaşlar oy kullanmama cezası var mı, ne kadar, kaç TL merak ediyor. Peki, Oy kullanmamak suç mudur, cezası var mı, ne kadar, kaç TL? İşte, oy kullanmama cezası 2023!

2023 OY KULLANMAMA CEZASI: Oy kullanmamak suç mudur, cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

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2023 OY KULLANMAMA CEZASI: Oy kullanmamak suç mudur, cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

OY KULLANMAMA CEZASI 2023

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.

2023 OY KULLANMAMA CEZASI: Oy kullanmamak suç mudur, cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.

2023 OY KULLANMAMA CEZASI: Oy kullanmamak suç mudur, cezası var mı, ne kadar, kaç TL?
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