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Haberler Fotohaber Oy nasıl kullanılır, nelere dikkat edilir, hangi durumlarda geçersiz olur? YSK açıklaması ile adım adım oy kullanma rehberi
Giriş Tarihi: 10.05.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 14:06

Oy nasıl kullanılır, nelere dikkat edilir, hangi durumlarda geçersiz olur? YSK açıklaması ile adım adım oy kullanma rehberi

2023 seçim gününe az bir süre kala vatandaşlar oy kullanmak ve oy pusulası ile ilgili merak ettiklerini araştırmaya başladı. 14 Mayıs'ta oy kullanacak olan seçmenler oy nasıl kullanılır, nelere dikkat edilir, hangi durumlarda geçersiz sayılır sorularına cevap arıyor. İşte YSK açıklaması ile oy kullanma rehberi ve sıkça sorulan soruların cevapları haberimizde…

Oy nasıl kullanılır, nelere dikkat edilir, hangi durumlarda geçersiz olur? YSK açıklaması ile adım adım oy kullanma rehberi

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçime günler kala seçmenler nasıl oy kullanılır sorusunu sıkça aratıyor. Sandığa gitmeden önce dikkat edilmesi gerekenler, oy pusulası hakkında bilinmesi gereken detaylar ile oy nasıl kullanılır hakkında tüm detaylar haberimizde. İşte YSK açıklamasıyla seçmenin izleyeceği adımlar ve oy kullanma rehberi…

Oy nasıl kullanılır, nelere dikkat edilir, hangi durumlarda geçersiz olur? YSK açıklaması ile adım adım oy kullanma rehberi

OY NASIL KULLANILIR?

Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 6 adım şöyle:

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

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Oy nasıl kullanılır, nelere dikkat edilir, hangi durumlarda geçersiz olur? YSK açıklaması ile adım adım oy kullanma rehberi

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy nasıl kullanılır, nelere dikkat edilir, hangi durumlarda geçersiz olur? YSK açıklaması ile adım adım oy kullanma rehberi

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5- Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy nasıl kullanılır, nelere dikkat edilir, hangi durumlarda geçersiz olur? YSK açıklaması ile adım adım oy kullanma rehberi

HANGİ DURUMLARDA OY GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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