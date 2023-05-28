Oy pusulası paylaşmanın cezası 2023! Seçim günü oy pusulasının resmini çekmek, paylaşmak suç mu, cezası nedir, para cezası var mı?

Sabah saatleri itibariyle ülke genelinde başlayan oy kullanma işleminde son kritik saatlere girildi. 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona erecek ve o saatten sonra oy kullanmak için giden vatandaşlar içeri alınamayacak. YSK mevzuatı çerçevesinde seçim günü dikkat edilmesi gereken hususlar vatandaşların hizmetine sunulmuşken uzmanlar da konu hakkında dikkate alınması gereken önemli açıklamalarda bulundu. Oy kullanma kabinine cep telefonu ile girmenin yasak olduğu 28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy pusulasının resmini çekmek, sosyal medyada fotoğrafını paylaşmak yasak mı, cezası var mı, ne kadar, kaç TL soruları merak ediliyor. İşte merak edilenler…