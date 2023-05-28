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Haberler Fotohaber Oy pusulası paylaşmanın cezası 2023! Seçim günü oy pusulasının resmini çekmek, paylaşmak suç mu, cezası nedir, para cezası var mı?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 17:21

Oy pusulası paylaşmanın cezası 2023! Seçim günü oy pusulasının resmini çekmek, paylaşmak suç mu, cezası nedir, para cezası var mı?

Bugün sabah saatlerinden itibaren yurt genelinde milyonlarca seçmen 28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor. Bu esnada vatandaşlar oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususları sorguluyor. Oy kullanılan kabine cep telefonu gibi elektronik eşyaların sokulması yasak olduğu YSK mevzuatında dile getirilmişken, vatandaşlar oy pusulası paylaşmanın cezası var mı sorguluyor. Uzmanların bu konuda vatandaşlara önemli uyarıları olurken detaylar sorgulanıyor. Peki, oy pusulasının resmini çekmek, paylaşmak suç mu, cezası var mı, ne kadar?

Oy pusulası paylaşmanın cezası 2023! Seçim günü oy pusulasının resmini çekmek, paylaşmak suç mu, cezası nedir, para cezası var mı?

Sabah saatleri itibariyle ülke genelinde başlayan oy kullanma işleminde son kritik saatlere girildi. 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona erecek ve o saatten sonra oy kullanmak için giden vatandaşlar içeri alınamayacak. YSK mevzuatı çerçevesinde seçim günü dikkat edilmesi gereken hususlar vatandaşların hizmetine sunulmuşken uzmanlar da konu hakkında dikkate alınması gereken önemli açıklamalarda bulundu. Oy kullanma kabinine cep telefonu ile girmenin yasak olduğu 28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy pusulasının resmini çekmek, sosyal medyada fotoğrafını paylaşmak yasak mı, cezası var mı, ne kadar, kaç TL soruları merak ediliyor. İşte merak edilenler…

Oy pusulası paylaşmanın cezası 2023! Seçim günü oy pusulasının resmini çekmek, paylaşmak suç mu, cezası nedir, para cezası var mı?

OY PUSULASI FOTOĞRAFI PAYLAŞMAK YASAK MI?
Yasaya göre, söz konusu kişiler hep hapis cezası hem de idari para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Yüksek Seçim Kurulu genelgeleri ve 298 sayılı Seçim Kanunu'na aykırı olarak oy pusulasının görüntüsünü çeken ve bunu sosyal medyada paylaşanların tespiti halinde 250 TL'ye kadar idari para cezası kesilmekte ve kullanmış oldukları oy geçersiz sayılabilmektedir.

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Oy pusulası paylaşmanın cezası 2023! Seçim günü oy pusulasının resmini çekmek, paylaşmak suç mu, cezası nedir, para cezası var mı?

8 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ile milletvekili seçimi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 18'inci maddesinde bu durum için şöyle deniliyor:

"Seçmenin; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesi yasaktır. Bu tür cihazlar, kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir."

Oy pusulası paylaşmanın cezası 2023! Seçim günü oy pusulasının resmini çekmek, paylaşmak suç mu, cezası nedir, para cezası var mı?

Oy pusulası paylaşmanın cezası 2023! Seçim günü oy pusulasının resmini çekmek, paylaşmak suç mu, cezası nedir, para cezası var mı?

SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?
Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

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