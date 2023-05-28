Oy pusulası paylaşmanın cezası 2023! Seçim günü oy pusulasının resmini çekmek, paylaşmak suç mu, cezası nedir, para cezası var mı?

Bugün sabah saatlerinden itibaren yurt genelinde milyonlarca seçmen 28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor. Bu esnada vatandaşlar oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususları sorguluyor. Oy kullanılan kabine cep telefonu gibi elektronik eşyaların sokulması yasak olduğu YSK mevzuatında dile getirilmişken, vatandaşlar oy pusulası paylaşmanın cezası var mı sorguluyor. Uzmanların bu konuda vatandaşlara önemli uyarıları olurken detaylar sorgulanıyor. Peki, oy pusulasının resmini çekmek, paylaşmak suç mu, cezası var mı, ne kadar?