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Haberler Fotohaber Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz olacak! Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 16:43

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz olacak! Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. SPK tarafından halka arzına onay verilmişti. 23-24 Mayıs tarihlerinde talep toplayan şirketin halka araz sonuçları belli oldu. 1 TL nominal değerli paylarını 28,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Talep toplama tarihleri açıklandı. Yatırımcılar tarafından Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. ne zaman, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başlanıldı. Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz büyüklüğü 873 milyon TL, halka arz açıklık oranı %30,23 olarak belirlendi. Peki, ONRYT halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz olacak! Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?

Yatırımcılar tarafından Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.. halka arzı araştırılıyor. İki gün sürecek talep toplama işlemleri yöntemiyle halka arzın büyüklüğü 873 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 28,00 TL olarak Peki, Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz ne zaman?

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz olacak! Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SAN. A.Ş HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz fiyatı 28 TL olarak belirlendi.

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Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz olacak! Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SAN. A.Ş TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arzı kapsamında talepler 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde toplanacak.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz olacak! Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SAN. A.Ş LOT DAĞILIMI
2 milyon katılım 15-16 lot (420-448 TL)
2.5 milyon katılım 12-13 lot (336 – 364 TL)
3 milyon katılım 10-11 lot (280 – 308 TL)
3.5 milyon katılım 8-9 lot (224-252 TL)
4 milyon katılım 7-8 lot (196-224 TL)

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz olacak! Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SAN. A.Ş NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın talep toplama süreci bittiğinde BİST'te ne zaman işlem göreceği de açıklanacak. Ancak şu anda firma hakkındaki tarihler belirsiz.

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