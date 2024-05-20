Giriş Tarihi: 20.05.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
16:43
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz olacak! Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. SPK tarafından halka arzına onay verilmişti. 23-24 Mayıs tarihlerinde talep toplayan şirketin halka araz sonuçları belli oldu. 1 TL nominal değerli paylarını 28,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Talep toplama tarihleri açıklandı. Yatırımcılar tarafından Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. ne zaman, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başlanıldı. Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz büyüklüğü 873 milyon TL, halka arz açıklık oranı %30,23 olarak belirlendi. Peki, ONRYT halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar