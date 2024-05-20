Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz olacak! Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir?

Yatırımcılar tarafından Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.. halka arzı araştırılıyor. İki gün sürecek talep toplama işlemleri yöntemiyle halka arzın büyüklüğü 873 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 28,00 TL olarak Peki, Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. halka arz ne zaman?