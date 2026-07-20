Özyeğin Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Özyeğin Üniversitesi lisans başarı sıralamaları ve kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
6
|8
9
7
6
|531,76095
525,79407
543,23776
537,71229
|1.657
3.064
948
1.450
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
8
9
10
|12
10
12
10
|526,43096
533,51781
539,80868
538,40974
|2.615
1.734
1.534
1.326
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
4
—
—
|8
6
—
—
|517,58969
518,15819
—
—
|4.778
4.737
—
—
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
9
9
9
|13
12
11
9
|511,12146
520,92575
534,41076
533,08774
|6.715
4.099
2.823
2.358
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|14
14
14
16
|17
17
17
16
|506,26084
512,67974
530,55330
528,18132
|8.463
6.205
3.937
3.646
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
9
8
8
|12
11
9
8
|501,87353
504,37918
518,64022
517,29253
|10.287
8.917
8.517
7.876
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
6
8
|7
7
7
8
|450,48876
448,59257
463,96421
452,94983
|45.698
39.641
45.814
54.016
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
5
5
5
|8
7
6
5
|448,15068
437,67689
465,64766
460,20154
|47.828
47.967
44.306
47.811
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
10
10
12
|12
12
11
12
|433,02558
423,22953
466,42048
458,97447
|62.341
60.191
43.602
48.864
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|34
39
13
29
|34
39
13
29
|429,42392
430,35490
500,15460
498,93736
|66.045
53.984
18.506
18.256
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|49
49
53
63
|49
49
53
63
|414,96311
402,92892
462,26020
457,71740
|81.692
79.550
47.315
49.918
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
40
38
38
|50
40
38
38
|400,44338
389,43301
452,31971
446,04808
|98.448
94.137
55.966
60.128
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|34
25
—
—
|34
25
—
—
|395,96616
402,58599
—
—
|103.821
79.921
—
—
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|51
42
39
39
|51
42
39
39
|382,93776
375,12672
421,94621
414,20919
|120.992
111.348
85.597
90.685
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
17
15
9
|8
15
15
9
|333,32257
Dolmadı
382,49869
398,50505
|209.878
Dolmadı
134.036
107.777
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|76
59
59
56
|76
59
59
56
|329,25621
332,80017
360,62396
366,67811
|219.574
179.756
168.690
149.034
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|41
44
40
30
|41
44
40
30
|324,08625
336,41552
391,68471
410,45505
|233.036
172.599
121.326
94.714
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|42
42
42
48
|42
42
42
48
|317,94022
304,67864
314,98528
326,53691
|250.032
250.191
276.208
223.096
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
25
21
16
|9
13
21
16
|317,0482
Dolmadı
386,21331
403,11383
|252.581
Dolmadı
128.680
102.610
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|313,61373
—
—
—
|262.928
…
—
—
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|26
21
26
26
|26
21
26
26
|301,07371
311,12484
333,50711
341,23711
|304.836
231.736
225.316
192.125
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|48
48
37
37
|48
48
37
37
|300,95198
282,53135
342,91534
328,41910
|305.269
330.971
203.502
218.873
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|16
16
11
5
|16
16
11
5
|266,10871
273,99418
307,27976
312,94937
|474.153
371.119
301.328
256.315
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
15
52
30
|14
15
52
30
|Dolmadı
388,03159
326,24509
454,19718
|Dolmadı
95.823
243.820
52.897
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
9
9
9
|10
11
11
9
|464,63338
497,16994
492,55036
488,87597
|351
317
269
446
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İletişim ve Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|6
4
5
5
|8
5
6
5
|458,69564
511,41056
484,77280
494,09368
|484
133
405
323
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|29
32
20
30
|29
32
20
30
|334,61486
316,78454
384,37575
388,19586
|94.858
287.922
38.255
34.913
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İletişim ve Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|35
28
32
31
|35
28
32
31
|294,44598
308,58593
290,28010
319,41249
|279.948
337.125
421.464
233.835
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
27
39
24
|25
27
30
24
|233,67404
266,38363
Dolmadı
291,50916
|816.058
688.509
Dolmadı
417.121
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
5
5
5
|9
7
6
5
|485,71623
494,20987
508,59121
503,81241
|898
768
765
973
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ekonomi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|9
6
6
6
|11
8
7
6
|484,39388
497,13665
506,87111
498,42311
|964
683
814
1.278
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|11
9
9
10
|14
12
10
10
|480,02849
491,53017
503,33527
497,43568
|1.115
879
970
1.340
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|13
13
20
26
|16
16
23
26
|478,65655
486,42701
490,95125
496,63723
|1.181
1.091
1.584
1.389
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|14
12
12
13
|17
15
13
13
|470,21781
479,91833
494,75736
491,69068
|1.618
1.417
1.387
1.746
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası Finans
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
4
4
4
|8
6
5
4
|469,53838
485,20757
496,55027
490,09818
|1.655
1.142
1.292
1.867
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
6
7
7
|10
8
8
7
|463,9942
475,21132
487,39085
487,36320
|2.069
1.657
1.812
2.102
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|11
9
9
11
|13
12
12
11
|460,7186
478,97405
499,62535
496,65302
|2.329
1.458
1.135
1.388
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Havacılık Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
6
5
5
|8
8
6
5
|460,67311
466,87111
464,30054
432,48006
|2.336
2.223
4.056
16.098
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Otel Yöneticiliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
3
3
3
|5
4
4
3
|443,98502
442,39949
457,60584
415,88164
|4.292
6.168
4.969
32.703
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
6
6
|7
7
8
6
|421,71217
447,80669
447,55742
441,31934
|12.206
4.762
6.915
11.597
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Antropoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
12
—
—
|11
13
—
—
|374,75344
314,07973
—
—
|67.606
265.153
—
—
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|83
88
125
150
|83
88
113
148
|370,60896
355,79096
Dolmadı
Dolmadı
|75.680
110.987
Dolmadı
Dolmadı
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
45
46
47
|50
45
46
47
|347,81074
342,41918
349,40030
351,66084
|131.665
148.411
163.321
171.187
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ekonomi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|22
22
27
29
|22
22
27
29
|341,88989
339,51647
347,41117
348,12546
|149.935
157.506
170.090
182.338
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|38
45
41
45
|38
45
41
45
|337,85213
344,70814
364,73947
362,14746
|163.752
141.366
117.911
141.038
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|38
37
—
—
|38
37
—
—
|336,75468
327,83826
—
—
|167.538
200.587
—
—
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|61
62
62
68
|61
62
62
68
|322,55404
319,92359
326,86337
332,80873
|224.465
235.609
254.687
237.975
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
—
—
—
|3
—
—
—
|313,85068
—
—
—
|266.774
…
—
—
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası Finans
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|23
26
31
25
|23
26
31
25
|312,52766
313,03181
315,96911
318,01022
|273.741
270.747
311.181
305.322
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|27
19
29
29
|27
19
29
29
|308,0907
318,76799
322,18501
321,48502
|298.292
241.200
277.994
288.083
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|41
38
43
42
|41
38
43
42
|296,08513
292,21917
280,78347
316,02755
|374.766
405.145
565.357
315.524
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
15
13
8
|7
15
13
8
|293,31768
283,45553
299,87788
303,98002
|394.381
475.552
413.389
384.294
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Havacılık Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|29
34
32
31
|29
34
32
31
|291,80198
280,77252
274,79983
268,21135
|405.458
498.987
620.028
673.014
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|24
20
19
12
|24
20
19
12
|289,92783
298,93606
307,19574
328,29777
|419.499
356.809
363.925
256.842
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|21
20
24
19
|21
20
24
19
|288,41654
308,12138
286,59481
338,88653
|431.049
298.925
515.271
214.216
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
3
5
—
|2
3
5
—
|286,81544
291,37785
289,74248
—
|443.806
411.588
489.529
—
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|23
20
20
8
|23
20
20
8
|284,30456
294,88498
291,46420
322,92281
|464.246
385.605
475.932
281.231
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ekonomi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|23
20
15
8
|23
20
15
8
|279,91102
292,76285
300,73283
325,82073
|501.651
401.030
407.419
267.956
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası Finans
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
5
—
—
|8
5
—
—
|271,20942
293,28012
—
—
|581.118
397.202
—
—
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Havacılık Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|13
8
5
—
|13
8
5
—
|269,39079
264,10453
262,95873
—
|598.794
663.712
739.065
—
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Otel Yöneticiliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|31
25
20
17
|31
25
20
17
|249,33059
256,51420
260,29903
279,29635
|814.461
751.042
767.806
568.486
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Antropoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
8
—
—
|6
4
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—