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Haberler Fotohaber Özyeğin Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Özyeğin Üniversitesi lisans başarı sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 20.07.2026 03:13

Özyeğin Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Özyeğin Üniversitesi lisans başarı sıralamaları ve kontenjanları

2026 YKS tercih dönemi öncesi "Özyeğin Üniversitesi hangi bölüme kaç puanla girerim?"sorusu, adaylar tarafından merakla sorgulanıyor. Metropol şehirde eğitim görmek isteyen adaylar Özyeğin Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasına göre tercih oluşturacak. ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanan bilgilere göre taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması detayları...

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Özyeğin Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Özyeğin Üniversitesi lisans başarı sıralamaları ve kontenjanları

Özyeğin Üniversitesi taban puanları, 2026 YKS tercih dönemi öncesinde adaylar tarafından merak ediliyor. Özyeğin Üniversitesi'nin lisans programlarına ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Böylece tüm bilgiler, adaylar için ön plana çıktı.

Özyeğin Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Özyeğin Üniversitesi lisans başarı sıralamaları ve kontenjanları

2026 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

2026 Özyeğin Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

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Özyeğin Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Özyeğin Üniversitesi lisans başarı sıralamaları ve kontenjanları

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
6		 8
9
7
6		 531,76095
525,79407
543,23776
537,71229		 1.657
3.064
948
1.450
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
8
9
10		 12
10
12
10		 526,43096
533,51781
539,80868
538,40974		 2.615
1.734
1.534
1.326
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
4

 8
6

 517,58969
518,15819

 4.778
4.737
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
9
9
9		 13
12
11
9		 511,12146
520,92575
534,41076
533,08774		 6.715
4.099
2.823
2.358
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 14
14
14
16		 17
17
17
16		 506,26084
512,67974
530,55330
528,18132		 8.463
6.205
3.937
3.646
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
9
8
8		 12
11
9
8		 501,87353
504,37918
518,64022
517,29253		 10.287
8.917
8.517
7.876
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6
6
8		 7
7
7
8		 450,48876
448,59257
463,96421
452,94983		 45.698
39.641
45.814
54.016
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
5
5
5		 8
7
6
5		 448,15068
437,67689
465,64766
460,20154		 47.828
47.967
44.306
47.811
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
10
10
12		 12
12
11
12		 433,02558
423,22953
466,42048
458,97447		 62.341
60.191
43.602
48.864
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 34
39
13
29		 34
39
13
29		 429,42392
430,35490
500,15460
498,93736		 66.045
53.984
18.506
18.256
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 49
49
53
63		 49
49
53
63		 414,96311
402,92892
462,26020
457,71740		 81.692
79.550
47.315
49.918
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
40
38
38		 50
40
38
38		 400,44338
389,43301
452,31971
446,04808		 98.448
94.137
55.966
60.128
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 34
25

 34
25

 395,96616
402,58599

 103.821
79.921
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 51
42
39
39		 51
42
39
39		 382,93776
375,12672
421,94621
414,20919		 120.992
111.348
85.597
90.685
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
17
15
9		 8
15
15
9		 333,32257
Dolmadı
382,49869
398,50505		 209.878
Dolmadı
134.036
107.777
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 76
59
59
56		 76
59
59
56		 329,25621
332,80017
360,62396
366,67811		 219.574
179.756
168.690
149.034
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 41
44
40
30		 41
44
40
30		 324,08625
336,41552
391,68471
410,45505		 233.036
172.599
121.326
94.714
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 42
42
42
48		 42
42
42
48		 317,94022
304,67864
314,98528
326,53691		 250.032
250.191
276.208
223.096
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
25
21
16		 9
13
21
16		 317,0482
Dolmadı
386,21331
403,11383		 252.581
Dolmadı
128.680
102.610
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 313,61373


 262.928
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 26
21
26
26		 26
21
26
26		 301,07371
311,12484
333,50711
341,23711		 304.836
231.736
225.316
192.125
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 48
48
37
37		 48
48
37
37		 300,95198
282,53135
342,91534
328,41910		 305.269
330.971
203.502
218.873
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 16
16
11
5		 16
16
11
5		 266,10871
273,99418
307,27976
312,94937		 474.153
371.119
301.328
256.315
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
15
52
30		 14
15
52
30		 Dolmadı
388,03159
326,24509
454,19718		 Dolmadı
95.823
243.820
52.897
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
9
9
9		 10
11
11
9		 464,63338
497,16994
492,55036
488,87597		 351
317
269
446
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İletişim ve Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 6
4
5
5		 8
5
6
5		 458,69564
511,41056
484,77280
494,09368		 484
133
405
323
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 29
32
20
30		 29
32
20
30		 334,61486
316,78454
384,37575
388,19586		 94.858
287.922
38.255
34.913
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İletişim ve Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 35
28
32
31		 35
28
32
31		 294,44598
308,58593
290,28010
319,41249		 279.948
337.125
421.464
233.835
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
27
39
24		 25
27
30
24		 233,67404
266,38363
Dolmadı
291,50916		 816.058
688.509
Dolmadı
417.121
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
5
5
5		 9
7
6
5		 485,71623
494,20987
508,59121
503,81241		 898
768
765
973
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ekonomi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 9
6
6
6		 11
8
7
6		 484,39388
497,13665
506,87111
498,42311		 964
683
814
1.278
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 11
9
9
10		 14
12
10
10		 480,02849
491,53017
503,33527
497,43568		 1.115
879
970
1.340
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 13
13
20
26		 16
16
23
26		 478,65655
486,42701
490,95125
496,63723		 1.181
1.091
1.584
1.389
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 14
12
12
13		 17
15
13
13		 470,21781
479,91833
494,75736
491,69068		 1.618
1.417
1.387
1.746
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası Finans
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
4
4
4		 8
6
5
4		 469,53838
485,20757
496,55027
490,09818		 1.655
1.142
1.292
1.867
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
6
7
7		 10
8
8
7		 463,9942
475,21132
487,39085
487,36320		 2.069
1.657
1.812
2.102
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 11
9
9
11		 13
12
12
11		 460,7186
478,97405
499,62535
496,65302		 2.329
1.458
1.135
1.388
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Havacılık Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
6
5
5		 8
8
6
5		 460,67311
466,87111
464,30054
432,48006		 2.336
2.223
4.056
16.098
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Otel Yöneticiliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
3
3
3		 5
4
4
3		 443,98502
442,39949
457,60584
415,88164		 4.292
6.168
4.969
32.703
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
6
6		 7
7
8
6		 421,71217
447,80669
447,55742
441,31934		 12.206
4.762
6.915
11.597
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Antropoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
12

 11
13

 374,75344
314,07973

 67.606
265.153
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 83
88
125
150		 83
88
113
148		 370,60896
355,79096
Dolmadı
Dolmadı		 75.680
110.987
Dolmadı
Dolmadı
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
45
46
47		 50
45
46
47		 347,81074
342,41918
349,40030
351,66084		 131.665
148.411
163.321
171.187
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ekonomi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 22
22
27
29		 22
22
27
29		 341,88989
339,51647
347,41117
348,12546		 149.935
157.506
170.090
182.338
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 38
45
41
45		 38
45
41
45		 337,85213
344,70814
364,73947
362,14746		 163.752
141.366
117.911
141.038
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 38
37

 38
37

 336,75468
327,83826

 167.538
200.587
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 61
62
62
68		 61
62
62
68		 322,55404
319,92359
326,86337
332,80873		 224.465
235.609
254.687
237.975
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 3


 3


 313,85068


 266.774
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası Finans
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 23
26
31
25		 23
26
31
25		 312,52766
313,03181
315,96911
318,01022		 273.741
270.747
311.181
305.322
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 27
19
29
29		 27
19
29
29		 308,0907
318,76799
322,18501
321,48502		 298.292
241.200
277.994
288.083
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 41
38
43
42		 41
38
43
42		 296,08513
292,21917
280,78347
316,02755		 374.766
405.145
565.357
315.524
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
15
13
8		 7
15
13
8		 293,31768
283,45553
299,87788
303,98002		 394.381
475.552
413.389
384.294
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Havacılık Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 29
34
32
31		 29
34
32
31		 291,80198
280,77252
274,79983
268,21135		 405.458
498.987
620.028
673.014
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 24
20
19
12		 24
20
19
12		 289,92783
298,93606
307,19574
328,29777		 419.499
356.809
363.925
256.842
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 21
20
24
19		 21
20
24
19		 288,41654
308,12138
286,59481
338,88653		 431.049
298.925
515.271
214.216
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 2
3
5
 2
3
5
 286,81544
291,37785
289,74248
 443.806
411.588
489.529
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 23
20
20
8		 23
20
20
8		 284,30456
294,88498
291,46420
322,92281		 464.246
385.605
475.932
281.231
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ekonomi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 23
20
15
8		 23
20
15
8		 279,91102
292,76285
300,73283
325,82073		 501.651
401.030
407.419
267.956
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası Finans
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
5

 8
5

 271,20942
293,28012

 581.118
397.202
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Havacılık Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 13
8
5
 13
8
5
 269,39079
264,10453
262,95873
 598.794
663.712
739.065
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Otel Yöneticiliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 31
25
20
17		 31
25
20
17		 249,33059
256,51420
260,29903
279,29635		 814.461
751.042
767.806
568.486
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Antropoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
8

 6
4

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı

Özyeğin Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Özyeğin Üniversitesi lisans başarı sıralamaları ve kontenjanları

Aşağıdaki linke tıklayarak YÖK Atlas Tercih Sihirbazı'na ulaşabilirsiniz:

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ÖSYM tarafından paylaşılan, üniversitelerin 2025 yılı kontenjanları ve taban puanlarına ilişkin verilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

2025-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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