Son dakika haberi: Palu ailesi gözaltına alındı! İşte gerçekler...

Palu ailesi hakkında son dakika haberleri dinmiyor! Kim bu Palu ailesi...
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine bugün Palu ailesinin evine baskın düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri savcılığın talimatı üzerine İzmit Karabaş Mahallesi İskete Sokak'ta yaşayan Palu ailesinin evine geldi. Anne ve kızının öldürülmüş olabilecekleri değerlendirilerek önceden takipsizlik kararı verilen dosyanın yeniden açılması ile Palu ailesinin evinde arama yapılırken, aile bireyleri gözaltına alındı.