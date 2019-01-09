Son dakika haberi: Palu ailesi gözaltına alındı! İşte gerçekler...

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Son dakika haberi: gözaltına alındı! İşte gerçekler...

hakkında yaşanan son dakika haberine göre; Kocaeli Körfez Başsavcılığı kasten adam öldürme suçundan fertleri hakkında gözaltı kararı çıkardı! Tüm Türkiye Palu ailesi hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert programında yaşanan gelişmeler sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında. Hergün Twitter'da tt olan #paluailesi bireyleri hakkındaki kısa özetleri ve bilinmeyenleri özetledik. , , , Fatih Palu, , Mehmet Dede, ve hakkında tüm bilgi ve gelişmeler burada!

Giriş Tarihi: 09.01.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 12:36
Palu ailesi hakkında son dakika haberleri dinmiyor! Kim bu Palu ailesi...

Palu ailesi hakkında son dakika haberleri dinmiyor! Kim bu Palu ailesi...

Tüm Türkiye nefesini tuttu hakkındaki gelişmeleri izliyor! ATV ekranlarında uzun yıllardır programcılık yapan , bu kez hakkındaki dosyasıyla milyonları ekrana kilitledi! 'in kızı 'a sık sık tecavüz etmesi, torunu Melike Tanhal'a tecavüz etmesi ve ispirto içirerek öldürmesi karşısında 'nun sessiz kalması ve Tuncer'in tarafında olması tüm Türkiye tarafından şaşkınlıkla izleniyor. Ayrıca de ablası Melike Tanhal'ın suyuna ilaç katıp kocası Tuncer'e tecavüz ettiğini söyledi dün yapılan açıklama kısa sürede milyonlar tarafından büyük bir şaşkınlıkla takip edildi.

Palu ailesi hakkında son dakika haberleri dinmiyor! Kim bu Palu ailesi...

Palu ailesi hakkında son dakika haberleri dinmiyor! Kim bu Palu ailesi...

Türkiye'yi sarsan canlı yayında gözaltına alındı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan (35) ve kızı 'ın (8) cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiasıyla arama çalışmaları devam ederkIen, ailesine yönelik operasyon düzenlendi. Polis, Palu ailesinin evinde arama yaparak, 5 kişiyi gözaltına aldı.

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Palu ailesi hakkında son dakika haberleri dinmiyor! Kim bu Palu ailesi...

Palu ailesi hakkında son dakika haberleri dinmiyor! Kim bu Palu ailesi...

Kocaeli'nin körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan (35) ve kızı 'ın (8) cansız bedenlerinin tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiasıyla arama çalışmaları devam ederken, ailesine yönelik operasyon düzenlendi. polis, palu ailesinin evinde arama yaparak, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Palu ailesi hakkında son dakika haberleri dinmiyor! Kim bu Palu ailesi...

Palu ailesi hakkında son dakika haberleri dinmiyor! Kim bu Palu ailesi...

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem ve kızı , 11 yıl önce kayıplara karıştı. Harun ve çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tanhal'ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia ettti. Bunun üzerine o yıl Tütünçiftlik sahilinde arama yapıldı ancak bir sonuca ulaşılamadı. Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustaer'in bir televizyon programında, anne- kızın o dönem cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmesi üzerine polis kadavra köpekleri 'Melon' ve 'Tina' ile bölgede çalışma yaptı. Devam eden kazılarda bulunan yaklaşık 20 santimetre uzunluğundaki kemik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Palu ailesi hakkında son dakika haberleri dinmiyor! Kim bu Palu ailesi...

Palu ailesi hakkında son dakika haberleri dinmiyor! Kim bu Palu ailesi...

Milyonlarca bireyin nefretini kazanan Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael; stüdyoda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı!

Palu ailesi hakkında son dakika haberleri dinmiyor! Kim bu Palu ailesi...

Palu ailesi hakkında son dakika haberleri dinmiyor! Kim bu Palu ailesi...

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine bugün Palu ailesinin evine baskın düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, anne , baba Harun Palu, çocukları , Fatih Palu ve Ayşe Palu hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri savcılığın talimatı üzerine İzmit Karabaş Mahallesi İskete Sokak'ta yaşayan Palu ailesinin evine geldi. Anne ve kızının öldürülmüş olabilecekleri değerlendirilerek önceden takipsizlik kararı verilen dosyanın yeniden açılması ile Palu ailesinin evinde arama yapılırken, aile bireyleri gözaltına alındı.

Palu ailesi hakkında son dakika haberleri dinmiyor! Kim bu Palu ailesi...

Palu ailesi hakkında son dakika haberleri dinmiyor! Kim bu Palu ailesi...

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