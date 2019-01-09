Son dakika haberi: Palu ailesi gözaltına alındı! İşte gerçekler...

Palu ailesi hakkında son dakika haberleri dinmiyor! Kim bu Palu ailesi...

Tüm Türkiye nefesini tuttu Palu ailesi hakkındaki gelişmeleri izliyor! ATV ekranlarında uzun yıllardır programcılık yapan Müge Anlı, bu kez Palu ailesi hakkındaki dosyasıyla milyonları ekrana kilitledi! Tuncer Ustael'in kızı Melike Tanhal'a sık sık tecavüz etmesi, torunu Melike Tanhal'a tecavüz etmesi ve ispirto içirerek öldürmesi karşısında Havva Palu'nun sessiz kalması ve Tuncer'in tarafında olması tüm Türkiye tarafından şaşkınlıkla izleniyor. Ayrıca Emine Ustael de ablası Melike Tanhal'ın suyuna ilaç katıp kocası Tuncer'e tecavüz ettiğini söyledi dün yapılan açıklama kısa sürede milyonlar tarafından büyük bir şaşkınlıkla takip edildi.