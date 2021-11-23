Papağan Fiyatları 2021 - Sultan, Jako, Sevda, Pakistan, Forpus, Kakadu, Macaw ve Amazon Papağanı Fiyatları

Evlerde en sık rastladığımız hayvanlardan birisi de papağandır. Papağanları diğer hayvanlardan ayıran en önemli özellikleri ise konuşma ve taklit yeteneğidir. Bu sayede de çok fazla kişi tarafından ilgi odağı haline gelir. Papağan fiyatları da bu noktada papağan beslemeye karar verenler tarafından araştırılmaktadır. Sultan, Jako, Sevda, Pakistan, Forpus, Kakadu, Macaw ve Amazon papağan fiyatları başta olmak üzere güncel ve ortalama fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte, 2021 papağan fiyatları…

Papağan Fiyatları Listesi 2021