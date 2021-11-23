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Haberler FotoHaber Papağan Fiyatları 2021 - Sultan, Jako, Sevda, Pakistan, Forpus, Kakadu, Macaw ve Amazon Papağanı Fiyatları
Giriş Tarihi: 23.11.2021 15:09 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 15:09

Papağan Fiyatları 2021 - Sultan, Jako, Sevda, Pakistan, Forpus, Kakadu, Macaw ve Amazon Papağanı Fiyatları

Evcil hayvan dendiğinde akla ilk gelenlerden birisi papağandır. Taklit ve konuşma yeteneklerinden dolayı birçok kişinin evlerinde beslediği bir canlıdır. Sultan, Jako, Sevda, Pakistan, Forpus, Kakadu, Macaw, İskender ve Amazon papağan fiyatları başta olmak üzere diğer tür papağan fiyatı da merak edilen konulardan birisidir. Evde papağan beslemeye karar verenler 2021 papağan fiyatları listemize göz atabilirler. İşte, Sultan, Jako, Sevda, Pakistan, Forpus, Kakadu, Macaw, Ciaque, Eklektus ve Amazon papağan fiyatları listesi

Papağan Fiyatları 2021 - Sultan, Jako, Sevda, Pakistan, Forpus, Kakadu, Macaw ve Amazon Papağanı Fiyatları

Evlerde en sık rastladığımız hayvanlardan birisi de papağandır. Papağanları diğer hayvanlardan ayıran en önemli özellikleri ise konuşma ve taklit yeteneğidir. Bu sayede de çok fazla kişi tarafından ilgi odağı haline gelir. Papağan fiyatları da bu noktada papağan beslemeye karar verenler tarafından araştırılmaktadır. Sultan, Jako, Sevda, Pakistan, Forpus, Kakadu, Macaw ve Amazon papağan fiyatları başta olmak üzere güncel ve ortalama fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte, 2021 papağan fiyatları…

Papağan Fiyatları Listesi 2021

Papağan Fiyatları 2021 - Sultan, Jako, Sevda, Pakistan, Forpus, Kakadu, Macaw ve Amazon Papağanı Fiyatları

Sultan Papağanı Fiyatı ve Özellikleri

200 ile 500 TL aralığında satılır. Kakadugiller ailesinde yer alan sultan papağanın görünüşü oldukça farklıdır. Konuşma yetenekleri çok üst seviyede değildir. Ortalama olarak 10-15 yıl kadar yaşayabilirler. Genel olarak beyaz, gri ve sarı renkte olurlar.

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Papağan Fiyatları 2021 - Sultan, Jako, Sevda, Pakistan, Forpus, Kakadu, Macaw ve Amazon Papağanı Fiyatları

Muhabbet Kuşları Fiyatı ve Özellikleri

20-80 TL arasında fiyatlarla satılmaktadır. Hemen hemen her patshop mağazasında muhabbet kuşlarına rastlayabilirsiniz. Muhabbet kuşlarının en önemli özelliğinden birisi de konuşabilmesidir. Üstünde durduğunuz takdirde muhabbet kuşunuza 5-10 kelime arasında konuşturabilirsiniz.

Papağan Fiyatları 2021 - Sultan, Jako, Sevda, Pakistan, Forpus, Kakadu, Macaw ve Amazon Papağanı Fiyatları

Jako Papağanı Fiyatı ve Özellikleri

Fiyatları 2500 TL ile 7000 TL aralığındadır. Her petshopta bulamayacağınız bir papağan türüdür. Yaşı ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak fiyatları değişir. Yaş arttıkça fiyatı da düşmektedir.

Papağan Fiyatları 2021 - Sultan, Jako, Sevda, Pakistan, Forpus, Kakadu, Macaw ve Amazon Papağanı Fiyatları

Macaw Papağanı Fiyatı ve Özellikleri

Fiyatı 600 TL ile 15.000 TL değişir. Kökeni Amerika Kıtası olan bu papağan türü çeşitli renklerde ve kombinasyonlarda olabilir. Boyları 90 cm'ye kadar çıkmaktadır. Yaşam süreleri ise 60-70 yıl civarıdır. Macaw papağanları oldukça zekidir ve taklit ile konuşma yetenekleri çok iyidir.

Papağan Fiyatları 2021 - Sultan, Jako, Sevda, Pakistan, Forpus, Kakadu, Macaw ve Amazon Papağanı Fiyatları

Pakistan Papağanı Fiyatı ve Özellikleri

Türkiye'de son yıllarda popüler hale gelen bu papağan türü fiyatları 1000 TL ile 2500 TL arasındadır. Aynı zamanda ülkemizde yabani olarak da görebilmekteyiz.

Papağan Fiyatları 2021 - Sultan, Jako, Sevda, Pakistan, Forpus, Kakadu, Macaw ve Amazon Papağanı Fiyatları

Amazon Papağanı Fiyatı ve Özellikleri

Konuşma yeteneği en iyi olan papağan türüdür. Amazon Papağanı fiyatı 2500 TL ile 6000 TL aralığındadır. Yaklaşık 30 tane alt türü vardır ve genel olarak yeşil renktir.

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