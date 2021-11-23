Papağan Fiyatları 2021 - Sultan, Jako, Sevda, Pakistan, Forpus, Kakadu, Macaw ve Amazon Papağanı Fiyatları

Evcil hayvan dendiğinde akla ilk gelenlerden birisi papağandır. Taklit ve konuşma yeteneklerinden dolayı birçok kişinin evlerinde beslediği bir canlıdır. Sultan, Jako, Sevda, Pakistan, Forpus, Kakadu, Macaw, İskender ve Amazon papağan fiyatları başta olmak üzere diğer tür papağan fiyatı da merak edilen konulardan birisidir. Evde papağan beslemeye karar verenler 2021 papağan fiyatları listemize göz atabilirler. İşte, Sultan, Jako, Sevda, Pakistan, Forpus, Kakadu, Macaw, Ciaque, Eklektus ve Amazon papağan fiyatları listesi