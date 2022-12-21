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Haberler Fotohaber Pasaport Nasıl Alınır? Bordo ve Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar, Randevu ve Başvuru Ücreti
Giriş Tarihi: 21.12.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 13:41

Pasaport Nasıl Alınır? Bordo ve Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar, Randevu ve Başvuru Ücreti

Pasaport nasıl alınır sorusu yurtdışına çıkmayı planlayanları ilgilendiren bir konudur. Pasaport çıkarma ücreti ne kadar sorusu yanında neler yapılması gerektiği de önemlidir. Çünkü böyle bir yolculuk için gerekli evrakları hazırlama süreci hayli teferruatlı ve dikkat gerektiren işlemleri içerir. Özellikle ilk defa pasaport almak için ne yapılmalı sorusuna detaylı yanıt bulmak sorunsuz seyahat açısından önemlidir. Pasaport için gerekli evraklar konusunda birçok önemli detay bulunmaktadır ve bu evrakların eksik olması halinde seyahat öncesi işleriniz zorlaşabilir. Pasaport kaç günde çıkar sorusu da bu süreçte önemli noktalar arasındadır. İşte bu sürece ilişkin merak edilenler...

Pasaport Nasıl Alınır? Bordo ve Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar, Randevu ve Başvuru Ücreti

Pasaport nasıl alınır sorusuna yanıt verebilmek için öncelikle pasaport türüne dikkat edilmelidir. Pasaport fiyatları evrakın türüne ve süresine göre belirlenmektedir. 10 yıllık pasaport ücreti 2022 yılında da pasaport türleri dikkate alınarak belirlenir. Bordo ve Yeşil pasaport türlerinde fiyatlar süresine göre fiyatlandırılır. Bordo ve Yeşil pasaport için gerekli evraklar, randevu ve başvuru ücreti hakkında tüm detaylar haberimizin devamında.

Pasaport Nasıl Alınır? Bordo ve Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar, Randevu ve Başvuru Ücreti

Pasaport Nasıl Alınır?

Pasaport yurtdışına çıkabilmek için kişilerin alması gereken resmi bir evraktır. Vize her ülkede kişilerden istenmese de bir pasaport olması seyahatin gerçekleşebilmesi için son derece önemlidir. Yetkili kurumlar tarafından verilen pasaport belirli bir geçerlilik süresine göre verilir. En az 6 aylık en fazla ise 10 yıllık olarak alınabilen bir belgedir. Bu belge içerisinde kişilerin biyometrik fotoğrafının yer alması ve kimlik bilgilerine yer verilmesi oldukça önemlidir. Bunların yanında kişiler farklı türlerde pasaport alabilmektedirler. Alınabilecek pasaport türleri şunlardır:

  • Umuma Mahsus (Bordo) pasaportlar
  • Hususi damgalı (Yeşil) pasaportlar
  • Hizmet damgalı (Gri) pasaportlar
  • Diplomatik (Siyah) pasaportlar
  • Geçici (Pembe) pasaportlar

Her pasaportun alınmasında farklı belgeler ve ücretler söz konusudur.

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Pasaport Nasıl Alınır? Bordo ve Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar, Randevu ve Başvuru Ücreti

Bordo Pasaport İçin Gerekli Evraklar

Bordo pasaportlar aynı zamanda Umuma Mahsus olarak da bilinen pasaport türüdür. Bu pasaport başvuru yapan her vatandaşa verilmektedir. Diğer pasaport türlerinde ise birtakım önemli şartlar bulunur. Bordo pasaport alabilmek için kişilerin ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesine girmesi gerekir.

Bu platform üzerinden doldurulması gereken formda adınız, soyadınız, doğum tarihi ve iletişim bilgileri gibi bilgileri doldurmanız istenir. Bununla birlikte gün ve tarih seçilerek bir randevu almanız önem taşır. Bu tarih öncesinde hem gerekli belgeleri toplamanız hem de gerekli harçları yatırmanız gerekir. Bunlara ek olarak pasaport geçerlilik süresi ücretler üzerinde önemli bir etkendir. Gerekli evraklar arasında ise şunlar yer alır:

  • Kimlik belgesi
  • Son 6 ay içerisinde çektirmiş olduğunuz biyometrik fotoğraf
  • Pasaport harcı ile birlikte defter bedelinin de ödendiğini gösteren bir dekont
  • Kısıtlı ya da reşit olmayan kişilerin yasal temsilcilerinden alınan bir izin belgesi
  • Varsa eski pasaportlar
  • Öğrenciler için öğrenci belgesi

Gibi tüm belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması gerekir. Kurum ekstra belge istediğinde o belgelerin de güncel olarak kuruma teslim edilmesi gerekir. En geç 5- 7 gün içerisinde pasaport adrese teslim edilmektedir.

Pasaport Nasıl Alınır? Bordo ve Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar, Randevu ve Başvuru Ücreti

Yeşil Pasaport Evrakları Neler?

Yeşil pasaport Bordo pasaporta göre biraz daha özel bir pasaport türüdür. Bu aynı zamanda Hususi pasaport olarak da bilinmektedir. Bu pasaport şu kişilere verilmektedir:

  • TBMM eski üyelerine ve eski bakanlara verilir.
  • 1., 2., 3. Derece kadrolarda bulunan ya da bu kadrolardan emekli olan memurlara verilmektedir.
  • Büyükşehir il ve ilçe başkanlıklarına görev süreleri boyunca verilmektedir.
  • Devlet sporcularına verilir.
  • Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanlarına verilen bir pasaporttur.
  • Belirtilen şartlara tabi olarak özelleştirilen Türk Telekom, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına da verilen bir pasaport türdür.

Oldukça geniş bir çerçevede verilen bu pasaport için evraklar yine kişilerin durumlarına göre istenilmektedir. Güncel evrak listesi hazırlanarak randevu tarihinde kuruma gidip pasaport başvurusu yapılabilmektedir. Yeşil pasaportlar 6 aydan 5 yıla kadar verilen bir pasaport türüdür. Bu pasaport il merkezlerinde 1 ile 2 gün içerisinde ilçe merkezlerinde ise 4 gün içerisinde teslim edilmektedir.

Pasaport Nasıl Alınır? Bordo ve Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar, Randevu ve Başvuru Ücreti

Pasaport Fiyatları 2022

Pasaport fiyatları her sene güncellenmektedir. Aynı zamanda pasaportun süresine göre de fiyatların farklılaştığı söylenebilir. Pasaport alırken ödenmesi gereken tutarlar şu şekildedir:

  • 6 aylık pasaport için 309,40 TL harç bedeli, 225 TL defter bedeli, toplamda 534,40 TL ödenmesi gerekir.
  • 1 yıllık pasaport için 452,30 TL harç bedeli, 225 TL defter bedeli, toplamda 677,30 TL ödenmesi gerekir.
  • 2 yıllık pasaport için 738,40 TL harç bedeli, 225 TL defter bedeli, toplamda 963,40 TL ödenmesi gerekir.
  • 3 yıllık pasaport için 1.049 TL harç bedeli, 225 TL defter bedeli, toplamda 1.274 TL ödenmesi gerekir.
  • 4-10 yıllık pasaport için 1.478,30 TL harç bedeli, 225 TL defter bedeli, toplamda 1.703,30 TL ödenmesi gerekir.

Bu pasaport bedelleri bordo pasaportlar için belirlenmiştir. Yeşil pasaport almak isteyen kişiler yalnızca 225 TL defter bedeli ödeyerek pasaportlarını alabilmektedir.

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