Pasaport Nasıl Alınır? Bordo ve Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar, Randevu ve Başvuru Ücreti

Bordo Pasaport İçin Gerekli Evraklar

Bordo pasaportlar aynı zamanda Umuma Mahsus olarak da bilinen pasaport türüdür. Bu pasaport başvuru yapan her vatandaşa verilmektedir. Diğer pasaport türlerinde ise birtakım önemli şartlar bulunur. Bordo pasaport alabilmek için kişilerin ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesine girmesi gerekir.

Bu platform üzerinden doldurulması gereken formda adınız, soyadınız, doğum tarihi ve iletişim bilgileri gibi bilgileri doldurmanız istenir. Bununla birlikte gün ve tarih seçilerek bir randevu almanız önem taşır. Bu tarih öncesinde hem gerekli belgeleri toplamanız hem de gerekli harçları yatırmanız gerekir. Bunlara ek olarak pasaport geçerlilik süresi ücretler üzerinde önemli bir etkendir. Gerekli evraklar arasında ise şunlar yer alır:

Kimlik belgesi

Son 6 ay içerisinde çektirmiş olduğunuz biyometrik fotoğraf

Pasaport harcı ile birlikte defter bedelinin de ödendiğini gösteren bir dekont

Kısıtlı ya da reşit olmayan kişilerin yasal temsilcilerinden alınan bir izin belgesi

Varsa eski pasaportlar

Öğrenciler için öğrenci belgesi

Gibi tüm belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması gerekir. Kurum ekstra belge istediğinde o belgelerin de güncel olarak kuruma teslim edilmesi gerekir. En geç 5- 7 gün içerisinde pasaport adrese teslim edilmektedir.