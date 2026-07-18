PDR Taban Puanları 2026: PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç puan ve sıralama gerekiyor?

PDR Taban Puanları 2026
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puanı
|Başarı
Sırası
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
50
60
70
|30
52
62
72
|441,03177
443,49334
454,97589
452,67976
|4.700
5.873
5.430
7.914
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
3
3
7
|5
4
4
7
|405,57262
432,49697
432,33045
431,10879
|24.200
9.866
11.747
16.988
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
70
|50
52
52
72
|400,398
400,20469
417,22336
412,37368
|29.500
34.194
23.105
37.604
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
35
70
70
|35
36
72
72
|393,27122
387,84864
397,86340
398,00605
|38.100
49.802
48.483
61.072
|TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
5
8
|4
5
6
8
|390,48477
391,20283
404,40303
395,55700
|41.900
45.155
38.702
65.553
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
70
70
|30
41
72
72
|389,05689
382,21485
385,29609
384,62513
|44.000
58.207
70.958
87.337
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) Gazi Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
80
80
|60
62
82
82
|385,8354
380,68914
393,12762
392,07667
|48.800
60.650
56.438
72.256
|İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
14
12
13
|10
15
13
13
|383,09086
369,86320
411,75446
397,59536
|52.700
79.788
29.219
61.773
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
80
80
|40
52
82
82
|381,43887
377,29534
389,21140
389,29425
|55.400
66.150
63.391
77.752
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) Atatürk Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
90
90
|40
52
93
93
|379,66388
375,41770
386,41670
389,01841
|58.400
69.557
68.778
78.319
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
70
70
|35
41
72
72
|379,39447
374,53600
387,27497
386,00037
|58.900
71.123
67.106
84.509
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
8
8
9
|5
9
9
9
|376,6077
366,94967
380,30412
382,07594
|64.100
85.601
81.251
92.774
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
8
|7
9
9
8
|376,38595
379,36490
386,93922
387,22315
|64.500
62.711
67.753
82.005
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) Buca Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
80
80
|40
41
82
82
|374,85627
370,12271
380,82430
382,51810
|67.300
79.297
80.129
91.843
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
9
|4
5
5
9
|374,01321
373,24065
385,06221
380,96902
|68.900
73.379
71.403
95.224
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
7
8
|4
5
8
8
|373,76708
371,36829
378,60043
380,17158
|69.400
76.835
85.026
96.968
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
70
70
|30
41
72
72
|372,94875
367,12972
379,26611
377,84612
|70.900
85.235
83.538
102.231
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
70
|40
41
72
72
|372,48457
369,00943
380,63773
380,12400
|71.800
81.460
80.542
97.065
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
70
70
|30
41
72
72
|371,90153
366,43560
377,55910
378,20852
|73.000
86.680
87.310
101.389
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
70
|40
41
72
72
|371,2199
366,77995
378,38624
384,32436
|74.400
85.955
85.501
87.978
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
2
3
|3
3
3
3
|367,07015
357,24413
367,99051
369,09962
|83.000
107.420
109.579
122.888
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
9
|8
9
9
9
|366,70833
365,07485
377,86816
372,81121
|83.700
89.467
86.626
113.911
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|50
52
72
72
|366,12737
364,29796
374,50702
373,81907
|85.000
91.146
94.120
111.495
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|30
41
41
41
|364,67594
361,63418
374,96155
371,96620
|88.200
97.102
93.070
115.876
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
80
80
|40
41
82
82
|364,61404
360,77203
369,16310
367,72253
|88.400
99.107
106.679
126.381
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|31
39
90
72
|364,11178
361,61325
371,83518
371,97179
|89.500
97.147
100.277
115.860
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|50
52
62
62
|363,9708
361,81686
372,15922
371,87078
|89.900
96.684
99.529
116.100
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
6
9
|5
6
7
9
|360,98367
356,29720
368,35450
367,55965
|96.800
109.696
108.647
126.757
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
9
7
|8
9
10
7
|360,52602
357,61858
370,42755
371,90441
|97.900
106.547
103.642
116.023
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
70
70
|35
41
72
72
|360,47761
358,48773
367,58601
365,99468
|98.000
104.472
110.569
130.855
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
9
9
|8
9
10
9
|360,3257
356,67061
368,76123
368,82992
|98.400
108.777
107.589
123.565
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
7
5
9
|5
7
6
9
|360,21109
356,97809
369,98712
368,41269
|98.700
108.050
104.698
124.607
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
50
70
70
|30
52
72
72
|358,08629
354,22693
363,93070
362,03493
|103.900
114.991
120.130
141.363
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
70
70
|40
52
72
72
|357,69629
357,63060
368,21067
369,01013
|104.800
106.517
109.033
123.104
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
6
10
|4
5
7
10
|357,68345
352,38602
364,07991
364,93818
|104.900
119.834
119.727
133.670
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
70
|40
41
72
72
|355,15979
355,20485
364,54962
364,40146
|111.100
112.473
118.408
135.024
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|50
52
72
72
|354,71999
354,81044
363,72856
362,20139
|112.200
113.506
120.660
140.894
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
45
60
60
|45
47
62
62
|353,58811
357,80715
370,69721
370,55401
|115.300
106.034
102.976
119.351
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|352,98497
351,82090
361,86899
361,92056
|117.000
121.306
125.664
141.659
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
80
80
|40
41
82
82
|352,72527
353,68651
363,14611
360,89087
|117.700
116.375
122.196
144.425
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gaziantep Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|30
39
90
72
|351,84013
354,26555
364,52232
360,23674
|120.200
114.882
118.489
146.238
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Necatibey Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|40
41
62
62
|351,53731
352,28659
362,00129
360,51078
|121.000
120.096
125.285
145.509
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|30
31
62
62
|351,12238
352,91838
365,26347
366,25844
|122.200
118.353
116.544
130.133
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
60
60
|30
41
62
62
|349,45385
349,99414
358,88041
357,32187
|126.900
126.240
134.002
154.464
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
80
80
|40
41
82
82
|349,28959
351,24705
360,08941
358,75205
|127.300
122.779
130.601
150.369
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Fatih Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
70
70
|40
52
72
72
|347,79472
347,45380
358,53254
358,14108
|131.700
133.315
135.038
152.159
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
70
|41
41
72
72
|347,09433
347,72973
356,60704
355,17972
|133.700
132.515
140.665
160.657
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|346,61156
347,77974
357,77885
353,08849
|135.200
132.378
137.146
166.921
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
60
60
|30
41
62
62
|345,68877
346,09150
355,32427
353,96118
|137.900
137.214
144.491
164.267
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
80
80
|31
41
82
82
|345,08979
345,80022
353,38124
352,24486
|139.800
138.110
150.367
169.420
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi (Demirci)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
90
90
|51
52
93
93
|343,57873
345,34982
355,36211
353,66368
|144.500
139.419
144.380
165.165
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|51
52
62
62
|343,47927
345,93648
357,07207
355,16454
|144.900
137.690
139.247
160.700
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|343,15918
345,21764
356,27020
354,63714
|145.900
139.827
141.630
162.272
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
70
|41
41
72
72
|342,61616
344,09911
354,59973
354,30560
|147.600
143.173
146.725
163.257
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
80
80
|41
41
82
82
|342,46256
344,47684
352,68431
351,04428
|148.100
142.053
152.629
173.161
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|50
65
90
72
|341,21827
342,69231
352,47790
359,36495
|152.200
147.504
153.287
148.662
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|31
31
90
72
|341,19645
344,46480
352,11275
352,33720
|152.200
142.080
154.463
169.154
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|340,77776
341,66392
350,31301
348,70869
|153.600
150.692
160.276
180.460
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
60
60
|31
41
62
62
|340,68806
340,57585
351,35873
349,79503
|153.900
154.139
156.851
176.972
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Ereğli Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|340,37845
341,48539
350,08845
348,56186
|154.900
151.249
161.018
180.952
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|52
52
72
72
|339,81654
343,70440
353,30807
351,17296
|156.800
144.401
150.592
172.759
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
62
62
|339,38755
341,13624
348,56918
347,32075
|158.300
152.348
166.062
184.886
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Ereğli Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|40
41
62
62
|338,88696
341,48067
350,42560
350,86882
|160.100
151.263
159.958
173.653
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|50
52
62
62
|337,7312
341,25007
351,10056
350,27187
|164.100
151.974
157.669
175.497
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
39
77
62
|337,60204
338,78601
347,20659
355,79095
|164.600
159.932
170.788
158.868
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
65
77
62
|337,50818
340,79229
352,18359
353,99429
|164.900
153.452
154.219
164.151
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
70
70
|41
52
72
72
|337,18545
340,13457
350,41023
350,09425
|166.000
155.542
159.995
176.055
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
70
70
|40
52
72
72
|337,14619
339,58885
348,19825
347,07813
|166.100
157.264
167.377
185.718
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
50
70
70
|31
52
72
72
|336,49996
338,73677
347,50294
346,14133
|168.400
160.090
169.762
188.860
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
80
80
|31
41
82
82
|336,32198
339,81645
347,96055
346,81354
|169.100
156.548
168.189
186.584
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|30
31
72
72
|335,99515
338,81176
346,40009
346,20824
|170.200
159.841
173.572
188.629
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
35
30
60
|40
45
39
62
|335,31507
337,83461
352,32250
353,72316
|172.700
163.053
153.767
164.996
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|52
52
72
72
|334,48201
339,24942
347,20019
346,30586
|175.700
158.375
170.809
188.295
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
50
70
70
|31
52
72
72
|334,27797
336,37533
345,88140
346,67393
|176.400
168.099
175.398
187.063
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|52
52
72
72
|333,91052
339,34058
348,30639
347,53665
|177.700
158.060
166.984
184.198
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) Eğitim Fakültesi (Çayeli)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|52
52
72
72
|332,95231
338,41497
346,37413
345,59173
|181.300
161.129
173.661
190.680
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
70
|31
39
39
72
|332,80964
336,95756
348,12082
349,21533
|181.800
166.080
167.653
178.758
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
62
62
|332,36782
337,23889
345,34075
344,60590
|183.500
165.077
177.303
193.962
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|331,66932
335,74085
344,23899
343,38216
|186.300
170.244
181.261
198.161
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
65
77
62
|328,16817
333,24567
343,44643
344,34721
|200.300
179.447
184.141
194.845
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|52
52
72
72
|328,02079
334,10744
342,15369
341,05728
|201.000
176.232
189.030
206.330
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
10
10
10
|327,63303
328,20219
340,31830
332,91184
|202.600
199.073
196.207
237.522
|TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|26
26
34
46
|26
26
22
32
|327,57679
327,04195
Dolmadı
Dolmadı
|202.800
203.886
Dolmadı
Dolmadı
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|40
41
52
52
|324,48421
333,68888
344,16579
343,09654
|216.000
177.820
181.522
199.157
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) Dede Korkut Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
70
|41
41
72
72
|323,20469
331,99257
339,60872
338,35241
|221.500
184.185
199.036
216.272
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|321,97036
332,97747
341,54543
340,06861
|227.200
180.469
191.342
209.885
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|319,70037
330,79307
340,10067
339,06225
|237.500
188.774
197.070
213.573
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|12
15
—
—
|12
15
—
—
|317,52074
321,62787
—
—
|248.100
227.754
—
—
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|31
31
52
52
|315,85257
328,13510
336,74531
335,11889
|256.600
199.365
210.515
228.638
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
1
1
2
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|34
34
38
51
|19
12
3
33
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
5
5
|1
—
1
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|16
16
15
15
|2
3
7
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
15
10
10
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|12
12
13
10
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|13
15
18
10
|2
5
1
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|17
17
13
17
|—
3
1
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (YURTDISI VAKIF) Edebiyat Fakültesi
|Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|—
2
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
24
23
22
|2
4
9
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
51
|5
1
2
23
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
8
|—
2
6
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) Atatürk Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
20
27
20
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|17
20
25
40
|3
9
12
19
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|51
51
60
51
|13
38
30
51
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
327,45714
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
260.520
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
46
46
45
|14
34
46
45
|Dolmadı
Dolmadı
318,42060
327,47881
|Dolmadı
Dolmadı
297.659
260.421
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
2
5
|—
2
2
2
|Dolmadı
Dolmadı
318,34953
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
297.992
Dolmadı
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|34
42
34
51
|11
14
34
18
|Dolmadı
Dolmadı
318,32680
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
298.115
Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
6
7
6
|11
6
7
6
|Dolmadı
326,84299
338,23406
327,81280
|Dolmadı
204.729
204.548
259.006
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|51
51
51
38
|22
51
51
35
|Dolmadı
321,77830
328,92764
Dolmadı
|Dolmadı
227.088
244.830
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
10
10
10
|1
10
10
8
|Dolmadı
317,54083
322,66586
Dolmadı
|Dolmadı
247.236
275.574
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) Atatürk Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
20
13
20
|8
20
13
9
|Dolmadı
314,29535
322,17234
Dolmadı
|Dolmadı
264.022
278.050
Dolmadı
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
27
48
48
|25
27
23
43
|Dolmadı
313,14014
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
270.136
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Dolmadı
—
—
—