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Giriş Tarihi: 18.07.2026 14:14

PDR Taban Puanları 2026: PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç puan ve sıralama gerekiyor?

PDR taban puanları, 2026 YKS tercih döneminde eğitim bilimleri alanında kariyer hedefleyen adayların gündeminde yer alıyor. Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan programlar için adaylar, "PDR kaç puanla kazanılır, kaç bin sıralama gerekir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri.

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PDR Taban Puanları 2026: PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç puan ve sıralama gerekiyor?

Rehber öğretmen ve psikolojik danışman olarak görev yapmak isteyen adayların tercih ettiği PDR bölümü, eğitim fakültelerinin en çok ilgi gören programları arasında bulunuyor. 2026 YKS tercih sürecinde adaylar; üniversitelerin geçen yıl oluşan yerleştirme sonuçlarını inceleyerek puan, başarı sıralaması ve kontenjan bilgilerini karşılaştırıyor. İşte devlet ve vakıf üniversitelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) programlarına ait güncel yerleştirme verileri...

PDR Taban Puanları 2026: PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç puan ve sıralama gerekiyor?

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

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PDR Taban Puanları 2026: PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç puan ve sıralama gerekiyor?

PDR Taban Puanları 2026

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puanı		 Başarı
Sırası
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) EA 2025
2024
2023
2022		 30
50
60
70		 30
52
62
72		 441,03177
443,49334
454,97589
452,67976		 4.700
5.873
5.430
7.914
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 5
3
3
7		 5
4
4
7		 405,57262
432,49697
432,33045
431,10879		 24.200
9.866
11.747
16.988
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
70		 50
52
52
72		 400,398
400,20469
417,22336
412,37368		 29.500
34.194
23.105
37.604
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 35
35
70
70		 35
36
72
72		 393,27122
387,84864
397,86340
398,00605		 38.100
49.802
48.483
61.072
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
5
8		 4
5
6
8		 390,48477
391,20283
404,40303
395,55700		 41.900
45.155
38.702
65.553
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
70
70		 30
41
72
72		 389,05689
382,21485
385,29609
384,62513		 44.000
58.207
70.958
87.337
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
80
80		 60
62
82
82		 385,8354
380,68914
393,12762
392,07667		 48.800
60.650
56.438
72.256
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 10
14
12
13		 10
15
13
13		 383,09086
369,86320
411,75446
397,59536		 52.700
79.788
29.219
61.773
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
80
80		 40
52
82
82		 381,43887
377,29534
389,21140
389,29425		 55.400
66.150
63.391
77.752
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
90
90		 40
52
93
93		 379,66388
375,41770
386,41670
389,01841		 58.400
69.557
68.778
78.319
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
70
70		 35
41
72
72		 379,39447
374,53600
387,27497
386,00037		 58.900
71.123
67.106
84.509
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 5
8
8
9		 5
9
9
9		 376,6077
366,94967
380,30412
382,07594		 64.100
85.601
81.251
92.774
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
8		 7
9
9
8		 376,38595
379,36490
386,93922
387,22315		 64.500
62.711
67.753
82.005
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) Buca Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
80
80		 40
41
82
82		 374,85627
370,12271
380,82430
382,51810		 67.300
79.297
80.129
91.843
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
9		 4
5
5
9		 374,01321
373,24065
385,06221
380,96902		 68.900
73.379
71.403
95.224
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
7
8		 4
5
8
8		 373,76708
371,36829
378,60043
380,17158		 69.400
76.835
85.026
96.968
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
70
70		 30
41
72
72		 372,94875
367,12972
379,26611
377,84612		 70.900
85.235
83.538
102.231
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
70		 40
41
72
72		 372,48457
369,00943
380,63773
380,12400		 71.800
81.460
80.542
97.065
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
70
70		 30
41
72
72		 371,90153
366,43560
377,55910
378,20852		 73.000
86.680
87.310
101.389
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
70		 40
41
72
72		 371,2199
366,77995
378,38624
384,32436		 74.400
85.955
85.501
87.978
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
2
3		 3
3
3
3		 367,07015
357,24413
367,99051
369,09962		 83.000
107.420
109.579
122.888
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
9		 8
9
9
9		 366,70833
365,07485
377,86816
372,81121		 83.700
89.467
86.626
113.911
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 50
52
72
72		 366,12737
364,29796
374,50702
373,81907		 85.000
91.146
94.120
111.495
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 30
41
41
41		 364,67594
361,63418
374,96155
371,96620		 88.200
97.102
93.070
115.876
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
80
80		 40
41
82
82		 364,61404
360,77203
369,16310
367,72253		 88.400
99.107
106.679
126.381
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 31
39
90
72		 364,11178
361,61325
371,83518
371,97179		 89.500
97.147
100.277
115.860
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 50
52
62
62		 363,9708
361,81686
372,15922
371,87078		 89.900
96.684
99.529
116.100
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
6
9		 5
6
7
9		 360,98367
356,29720
368,35450
367,55965		 96.800
109.696
108.647
126.757
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 8
8
9
7		 8
9
10
7		 360,52602
357,61858
370,42755
371,90441		 97.900
106.547
103.642
116.023
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
70
70		 35
41
72
72		 360,47761
358,48773
367,58601
365,99468		 98.000
104.472
110.569
130.855
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 8
8
9
9		 8
9
10
9		 360,3257
356,67061
368,76123
368,82992		 98.400
108.777
107.589
123.565
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 5
7
5
9		 5
7
6
9		 360,21109
356,97809
369,98712
368,41269		 98.700
108.050
104.698
124.607
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
50
70
70		 30
52
72
72		 358,08629
354,22693
363,93070
362,03493		 103.900
114.991
120.130
141.363
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
70
70		 40
52
72
72		 357,69629
357,63060
368,21067
369,01013		 104.800
106.517
109.033
123.104
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
6
10		 4
5
7
10		 357,68345
352,38602
364,07991
364,93818		 104.900
119.834
119.727
133.670
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
70		 40
41
72
72		 355,15979
355,20485
364,54962
364,40146		 111.100
112.473
118.408
135.024
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 50
52
72
72		 354,71999
354,81044
363,72856
362,20139		 112.200
113.506
120.660
140.894
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 45
45
60
60		 45
47
62
62		 353,58811
357,80715
370,69721
370,55401		 115.300
106.034
102.976
119.351
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 352,98497
351,82090
361,86899
361,92056		 117.000
121.306
125.664
141.659
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
80
80		 40
41
82
82		 352,72527
353,68651
363,14611
360,89087		 117.700
116.375
122.196
144.425
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Gaziantep Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 30
39
90
72		 351,84013
354,26555
364,52232
360,23674		 120.200
114.882
118.489
146.238
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Necatibey Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 40
41
62
62		 351,53731
352,28659
362,00129
360,51078		 121.000
120.096
125.285
145.509
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 30
31
62
62		 351,12238
352,91838
365,26347
366,25844		 122.200
118.353
116.544
130.133
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
60
60		 30
41
62
62		 349,45385
349,99414
358,88041
357,32187		 126.900
126.240
134.002
154.464
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
80
80		 40
41
82
82		 349,28959
351,24705
360,08941
358,75205		 127.300
122.779
130.601
150.369
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Fatih Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
70
70		 40
52
72
72		 347,79472
347,45380
358,53254
358,14108		 131.700
133.315
135.038
152.159
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
70		 41
41
72
72		 347,09433
347,72973
356,60704
355,17972		 133.700
132.515
140.665
160.657
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 346,61156
347,77974
357,77885
353,08849		 135.200
132.378
137.146
166.921
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
60
60		 30
41
62
62		 345,68877
346,09150
355,32427
353,96118		 137.900
137.214
144.491
164.267
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
80
80		 31
41
82
82		 345,08979
345,80022
353,38124
352,24486		 139.800
138.110
150.367
169.420
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi (Demirci) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
90
90		 51
52
93
93		 343,57873
345,34982
355,36211
353,66368		 144.500
139.419
144.380
165.165
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 51
52
62
62		 343,47927
345,93648
357,07207
355,16454		 144.900
137.690
139.247
160.700
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 343,15918
345,21764
356,27020
354,63714		 145.900
139.827
141.630
162.272
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
70		 41
41
72
72		 342,61616
344,09911
354,59973
354,30560		 147.600
143.173
146.725
163.257
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
80
80		 41
41
82
82		 342,46256
344,47684
352,68431
351,04428		 148.100
142.053
152.629
173.161
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 50
65
90
72		 341,21827
342,69231
352,47790
359,36495		 152.200
147.504
153.287
148.662
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 31
31
90
72		 341,19645
344,46480
352,11275
352,33720		 152.200
142.080
154.463
169.154
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 340,77776
341,66392
350,31301
348,70869		 153.600
150.692
160.276
180.460
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
60
60		 31
41
62
62		 340,68806
340,57585
351,35873
349,79503		 153.900
154.139
156.851
176.972
PDR Taban Puanları 2026: PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç puan ve sıralama gerekiyor?
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Ereğli Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 340,37845
341,48539
350,08845
348,56186		 154.900
151.249
161.018
180.952
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 52
52
72
72		 339,81654
343,70440
353,30807
351,17296		 156.800
144.401
150.592
172.759
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
62
62		 339,38755
341,13624
348,56918
347,32075		 158.300
152.348
166.062
184.886
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) Ereğli Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 40
41
62
62		 338,88696
341,48067
350,42560
350,86882		 160.100
151.263
159.958
173.653
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 50
52
62
62		 337,7312
341,25007
351,10056
350,27187		 164.100
151.974
157.669
175.497
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
39
77
62		 337,60204
338,78601
347,20659
355,79095		 164.600
159.932
170.788
158.868
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
65
77
62		 337,50818
340,79229
352,18359
353,99429		 164.900
153.452
154.219
164.151
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
70
70		 41
52
72
72		 337,18545
340,13457
350,41023
350,09425		 166.000
155.542
159.995
176.055
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
70
70		 40
52
72
72		 337,14619
339,58885
348,19825
347,07813		 166.100
157.264
167.377
185.718
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
50
70
70		 31
52
72
72		 336,49996
338,73677
347,50294
346,14133		 168.400
160.090
169.762
188.860
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
80
80		 31
41
82
82		 336,32198
339,81645
347,96055
346,81354		 169.100
156.548
168.189
186.584
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 30
31
72
72		 335,99515
338,81176
346,40009
346,20824		 170.200
159.841
173.572
188.629
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
35
30
60		 40
45
39
62		 335,31507
337,83461
352,32250
353,72316		 172.700
163.053
153.767
164.996
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 52
52
72
72		 334,48201
339,24942
347,20019
346,30586		 175.700
158.375
170.809
188.295
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
50
70
70		 31
52
72
72		 334,27797
336,37533
345,88140
346,67393		 176.400
168.099
175.398
187.063
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 52
52
72
72		 333,91052
339,34058
348,30639
347,53665		 177.700
158.060
166.984
184.198
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET) Eğitim Fakültesi (Çayeli) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 52
52
72
72		 332,95231
338,41497
346,37413
345,59173		 181.300
161.129
173.661
190.680
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
70		 31
39
39
72		 332,80964
336,95756
348,12082
349,21533		 181.800
166.080
167.653
178.758
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
62
62		 332,36782
337,23889
345,34075
344,60590		 183.500
165.077
177.303
193.962
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 331,66932
335,74085
344,23899
343,38216		 186.300
170.244
181.261
198.161
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
65
77
62		 328,16817
333,24567
343,44643
344,34721		 200.300
179.447
184.141
194.845
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 52
52
72
72		 328,02079
334,10744
342,15369
341,05728		 201.000
176.232
189.030
206.330
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
10
10
10		 327,63303
328,20219
340,31830
332,91184		 202.600
199.073
196.207
237.522
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 26
26
34
46		 26
26
22
32		 327,57679
327,04195
Dolmadı
Dolmadı		 202.800
203.886
Dolmadı
Dolmadı
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 40
41
52
52		 324,48421
333,68888
344,16579
343,09654		 216.000
177.820
181.522
199.157
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) Dede Korkut Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
70		 41
41
72
72		 323,20469
331,99257
339,60872
338,35241		 221.500
184.185
199.036
216.272
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 321,97036
332,97747
341,54543
340,06861		 227.200
180.469
191.342
209.885
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 319,70037
330,79307
340,10067
339,06225		 237.500
188.774
197.070
213.573
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 12
15

 12
15

 317,52074
321,62787

 248.100
227.754
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 31
31
52
52		 315,85257
328,13510
336,74531
335,11889		 256.600
199.365
210.515
228.638
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 2
1
1
2


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 34
34
38
51		 19
12
3
33		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
5
5		 1

1
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 16
16
15
15		 2
3
7
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 15
15
10
10


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 12
12
13
10


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) EA 2025
2024
2023
2022		 13
15
18
10		 2
5
1
1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 17
17
13
17
3
1
2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (YURTDISI VAKIF) Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5
2

 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 15
24
23
22		 2
4
9
2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
51		 5
1
2
23		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
8
2
6
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 15
20
27
20


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 17
20
25
40		 3
9
12
19		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 51
51
60
51		 13
38
30
51		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
327,45714		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
260.520
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 40
46
46
45		 14
34
46
45		 Dolmadı
Dolmadı
318,42060
327,47881		 Dolmadı
Dolmadı
297.659
260.421
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
2
5
2
2
2		 Dolmadı
Dolmadı
318,34953
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
297.992
Dolmadı
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 34
42
34
51		 11
14
34
18		 Dolmadı
Dolmadı
318,32680
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
298.115
Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 15
6
7
6		 11
6
7
6		 Dolmadı
326,84299
338,23406
327,81280		 Dolmadı
204.729
204.548
259.006
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 51
51
51
38		 22
51
51
35		 Dolmadı
321,77830
328,92764
Dolmadı		 Dolmadı
227.088
244.830
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 15
10
10
10		 1
10
10
8		 Dolmadı
317,54083
322,66586
Dolmadı		 Dolmadı
247.236
275.574
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 2025
2024
2023
2022		 25
20
13
20		 8
20
13
9		 Dolmadı
314,29535
322,17234
Dolmadı		 Dolmadı
264.022
278.050
Dolmadı
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 30
27
48
48		 25
27
23
43		 Dolmadı
313,14014
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
270.136
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 50


 4


 Dolmadı
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 Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 2025
2024
2023
2022		 34


 2


 Dolmadı
—-

 Dolmadı
Haber Girişi Serap Salman - Editör

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