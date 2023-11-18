Giriş Tarihi: 18.11.2023 15:30
Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
15:30
Pegasus İPTAL olan uçuş seferleri: 18 Kasım bugün hangi seferler iptal edildi? Pegasus uçuş durumu sorgulama ekranı
Pegasusu uçak seferleri iptal mi oldu? Son dakika araştırılıyor. Uçak bileti bulunan binlerce yolcu olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri iptasl olacak mı bekliyordu. THY dün İstanbul'da 40 uçak seferin iptal ettiğini açıklamıştı. Peki, 18-19 Kasım 2023 Pegasus bugün hangi seferler iptal edildi? İşte, Pegasus uçuş durumu sorgulama ekranı...