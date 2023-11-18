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Giriş Tarihi: 18.11.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 15:30

Pegasus İPTAL olan uçuş seferleri: 18 Kasım bugün hangi seferler iptal edildi? Pegasus uçuş durumu sorgulama ekranı

Pegasusu uçak seferleri iptal mi oldu? Son dakika araştırılıyor. Uçak bileti bulunan binlerce yolcu olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri iptasl olacak mı bekliyordu. THY dün İstanbul'da 40 uçak seferin iptal ettiğini açıklamıştı. Peki, 18-19 Kasım 2023 Pegasus bugün hangi seferler iptal edildi? İşte, Pegasus uçuş durumu sorgulama ekranı...

Pegasus iptal olan uçak seferleri listesi: 18-19 Kasım 2023 Pegasus bugün hangi seferler iptal edildi? Uçuş durumu sorgulama ekranı

Pegasus uçuşları iptal mi oldu, seferler yeniden ne zaman başlayacak? Son dakika açıklamasına göre 18-19 KAsım İstanbul'da THY ve Pegasus'un 187 uçak sefer iptal oldu. Uçuş seferleri iptal olan yolcular "Pegasus uçuş iptal olursa ne olur?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 18-19 Kasım THY hangi uçuşları iptal oldu? Pegasus uçuş iptal olursa ne olur? İşte, detayları...

Pegasus iptal olan uçak seferleri listesi: 18-19 Kasım 2023 Pegasus bugün hangi seferler iptal edildi? Uçuş durumu sorgulama ekranı

PEGASUS AÇIKLADI!

Pegasus'un 18-19 Kasım Madkom Kararıyla Yapılan Sefer İptallerimiz Hakkında Bilgilendirme açıklaması;

"Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı sefer sayısı azaltılmıştır. Bu karar doğrultusunda aşağıda belirtilen uçuşlarımız iptal edilmiştir. İptal olan seferleriniz için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve Pegasus Mobil Uygulamamız üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Hava durumundaki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayımız artabilir. Uçuşunuzdan önce web sitemizde yayınlanan duyuruları kontrol etmenizi ve mobil uygulamamızdaki bildirimleri açık konuma getirmenizi tavsiye ederiz." açıklamasında bulundu.

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Pegasus iptal olan uçak seferleri listesi: 18-19 Kasım 2023 Pegasus bugün hangi seferler iptal edildi? Uçuş durumu sorgulama ekranı

HANGİ DURUMLARDA UÇUŞ İPTAL EDİLİR?

Meteorolojik bilgiler ışığında uçuş programını düzenleyen hava yolu firmaları; kasırga, görüş açısını etkileyecek şekilde yoğun sis vb. hava olaylarında uçuş iptali hakkını saklı tutar. Güvenli ve huzurlu bir yolculuk için bu durum gereklidir.

Pegasus iptal olan uçak seferleri listesi: 18-19 Kasım 2023 Pegasus bugün hangi seferler iptal edildi? Uçuş durumu sorgulama ekranı

PEGASUS UÇUŞ İPTAL OLURSA NE OLUR?

Uçuşunuzun iptali durumunda size belirtilen tarih aralığı içerisinde aynı parkurda başka bir uçuşa ücretsiz değişiklik yapabilir ya da uçuş biletinizi tamamen iade alabilirsiniz. Aşağıdaki alana Rezervasyon (PNR) numaranızı ve soy isminizi girip Devam'a tıklayarak, işlemi yapabileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz.

Pegasus iptal olan uçak seferleri listesi: 18-19 Kasım 2023 Pegasus bugün hangi seferler iptal edildi? Uçuş durumu sorgulama ekranı

PEGASUS 18-19 KASIM OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI SEBEBİYLE İPTAL OLAN SEFERLER

18.11.2023 PC2060 Sabiha Gökçen- Gazipasa Alanya
19.11.2023 PC2061 Gazipasa Alanya-Sabiha Gökçen
18.11.2023 PC2860 Sabiha Gökçen-Ordu/Giresun
18.11.2023 PC2861 Ordu/Giresun-Sabiha Gökçen

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