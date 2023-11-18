Pegasus İPTAL olan uçuş seferleri: 18 Kasım bugün hangi seferler iptal edildi? Pegasus uçuş durumu sorgulama ekranı

Pegasus uçuşları iptal mi oldu, seferler yeniden ne zaman başlayacak? Son dakika açıklamasına göre 18-19 KAsım İstanbul'da THY ve Pegasus'un 187 uçak sefer iptal oldu. Uçuş seferleri iptal olan yolcular "Pegasus uçuş iptal olursa ne olur?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 18-19 Kasım THY hangi uçuşları iptal oldu? Pegasus uçuş iptal olursa ne olur? İşte, detayları...