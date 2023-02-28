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Haberler Fotohaber Periyodik Tablo ve Cetvel - Periyodik Tablo Özellikleri, Grup İsimleri ve Elementlerin Sembolleri
Giriş Tarihi: 28.02.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 16:10

Periyodik Tablo ve Cetvel - Periyodik Tablo Özellikleri, Grup İsimleri ve Elementlerin Sembolleri

Periyodik tablo ve element isimleri ilköğretim Fen derslerinin önemli konularındandır. Öğrencilerin mutlaka bilmesi gereken periyodik cetvel element isimleri sınavların ve sayısal derslerin önemli bir parçasıdır. Bu bakımdan periyodik tablo özellikleri de dahil olmak üzere her detay önem taşır. Bu sebeple öğrenciler Periyodik tablo kodlama ile elementleri ezberlemeye çalışır. Periyodik tablo 20 element bulmacalarda da karşınıza çıkabilir. Bu bakımdan periyodik tablo grup isimleri, özellikleri ve element sembolleri hakkında tüm detayları paylaştık.

Periyodik Tablo ve Cetvel - Periyodik Tablo Özellikleri, Grup İsimleri ve Elementlerin Sembolleri

Periyodik cetvel özellikleri Fen Bilgisi derslerinde öğrenciler için önemli kazanımları olan bir konudur. Elementlerin atom numaralarına göre tasnif edildiği bu çizelge elementler tablosu olarak da adlandırılır. Aynı zamanda periyodik tablo element isimleri ve sembolleri de bu konu çerçevesinde öğrencilere verilen bilgiler içerisindedir. Periyodik tablo metal ametal soygaz gösterimi gibi oldukça önemli detaylar bu konunun içerisinde yerini alır. Periyodik tablo grup isimleri, periyodik tablo özellikleri ve elementlerin sembollerini sizler için araştırdık.

Periyodik Tablo ve Cetvel - Periyodik Tablo Özellikleri, Grup İsimleri ve Elementlerin Sembolleri

Periyodik Tablo ve Cetvel

İlköğretim düzeyindeki öğrenciler için önemli olan birçok ders ve bu derslerin alt konuları vardır. Bu konular içerisinde en önemlilerinden birisi de periyodik tablo ve cetvel konusudur. Birçok element olsa da öğrencilerin fen dersi başarısında son derece önemli bir yeri bulunur. Bilim alanında da önemli olması periyodik tabloyu öğrenilmesi gereken bir konu haline getirir.

Evrende bulunan tüm maddelerin en küçük yapı taşlarına atom ismi verilmektedir. Bu atomların aynı cinsten olanları da bir araya gelir ve saf maddeler oluşturur. Bu maddeler de element olarak isimlendirilir. Elementler kendilerinden daha farklı maddelere ayrılmama özelliğine sahiptir. Bu nedenle elementleri oluşturan atomların sayılarına göre bir numaraları bulunur. Periyodik tabloda elementlerin sıralanışı atom numaralarına göre hesaplanmaktadır. Elementlerin aynı zamanda sembolleri de vardır ve her element kendi sembolü ile anılmaktadır.

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Periyodik Tablo ve Cetvel - Periyodik Tablo Özellikleri, Grup İsimleri ve Elementlerin Sembolleri

Element Sembolleri Kaç Tanedir?

Toplamda 118 tane element vardır. Her elementin de bir sembolü olduğu düşünüldüğünde 118 tane element sembolünden söz etmek mümkün olur. Element sembolleri tek bir harften oluşuyor ise bu element sembolü mutlaka büyük bir harf ile yazılır. Ancak birden fazla harf ile oluşuyor ise ilk harfi büyük sonraki küçük olacak şekilde kodlanmaktadır.

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Periyodik Tablo ve Cetvel - Periyodik Tablo Özellikleri, Grup İsimleri ve Elementlerin Sembolleri

Periyodik Tablodaki İlk 20 Element

Periyodik tabloda çok fazla element ismi ve sembolü bulunur. Ancak bunların ilk 20 tanesi genelde oldukça bilinen elementlerdir. Tabloda karşınıza çıkabilecek ilk 20 element şu şekildedir:

  • H-Hidrojen
  • He-Helyum
  • Li-Lityum
  • Be-Berilyum
  • B-Bor
  • C-Karbon
  • N-Azot
  • O-Oksijen
  • F-Flor
  • Ne-Neon
  • Na-Sodyum
  • Mg-Magnezyum
  • Al-Alüminyum
  • Si-Silisyum
  • P-Fosfor
  • S-Kükürt
  • Cl-Klor
  • Ar-Argon
  • K-Potasyum
  • Ca-Kalsiyum
Periyodik Tablo ve Cetvel - Periyodik Tablo Özellikleri, Grup İsimleri ve Elementlerin Sembolleri

Bu elementlerin özellikleri ve sembollerinden bahsetmek gerekir ise her birinin farklı yapısı olduğu söylenebilir. Örnek vermek gerekir ise hidrojen standart sıcaklık ve basınç altında kokusuz ve renksiz bir şekilde bulunur. Aynı zamanda hafif ve oldukça yanıtı bir diatomik gazdır. Helyum ise soy gaz olmasından kaynaklı olarak tepkimeye girmeyen eylemsiz bir element türüdür. Hidrojenden sonra da en hafif element olarak bilinmektedir.

Lityum doğada saf halde bulunmayan bir elementtir. Berilyum erime noktası yüksek elementlerden biridir. Bor yarı metal bir element türüdür. Karbon ise doğada yaygın bir şekilde bulunabilir. Bu nedenle de evrenin altıncı elementi olarak bilinir. Azot ise kokusuz, renksiz ve tatsız bir gazdır. Bununla birlikte azot dünya atmosferinin de %78 kadarını oluşturmaktadır. Oksijen ise sıcaklık altında soluk mavi olarak bulunur. Kokusuz ve yanıcı bir elementtir.

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