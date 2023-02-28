Periyodik Tablo ve Cetvel - Periyodik Tablo Özellikleri, Grup İsimleri ve Elementlerin Sembolleri

Periyodik Tablo ve Cetvel

İlköğretim düzeyindeki öğrenciler için önemli olan birçok ders ve bu derslerin alt konuları vardır. Bu konular içerisinde en önemlilerinden birisi de periyodik tablo ve cetvel konusudur. Birçok element olsa da öğrencilerin fen dersi başarısında son derece önemli bir yeri bulunur. Bilim alanında da önemli olması periyodik tabloyu öğrenilmesi gereken bir konu haline getirir.

Evrende bulunan tüm maddelerin en küçük yapı taşlarına atom ismi verilmektedir. Bu atomların aynı cinsten olanları da bir araya gelir ve saf maddeler oluşturur. Bu maddeler de element olarak isimlendirilir. Elementler kendilerinden daha farklı maddelere ayrılmama özelliğine sahiptir. Bu nedenle elementleri oluşturan atomların sayılarına göre bir numaraları bulunur. Periyodik tabloda elementlerin sıralanışı atom numaralarına göre hesaplanmaktadır. Elementlerin aynı zamanda sembolleri de vardır ve her element kendi sembolü ile anılmaktadır.