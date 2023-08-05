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Haberler Fotohaber Perseid meteor yağmuru ne zaman başlıyor ve bitiyor? Görsel şölen başlıyor! 2023 Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?
Giriş Tarihi: 05.08.2023 01:36 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 01:36

Perseid meteor yağmuru ne zaman başlıyor ve bitiyor? Görsel şölen başlıyor! 2023 Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

Perseid meteor yağmuru 2023 hakkında araştırmalar başladı. Her yıl yaşanan doğa olaylarından en merakla bekleneni, yine Ağustos ayında yapılacak. Tüm dünya Ağustos ayı geldiğinde bu yaşanan nadide doğa olayını izlemek için gökyüzüne bakmakta. Gök olaylarına meraklı vatandaşlar, Perseid meteor yağmuru ne zaman, nereden izlenir, Türkiye'den izlenir mi sorularını yöneltiyor. Her yıl 8 defa gerçekleşen meteor yağmurlarının en etkileyici ve en çok görüneni, Ağustos ayında gerçekleşen Perseid meteor yağmurudur.

Perseid meteor yağmuru ne zaman başlıyor ve bitiyor? Görsel şölen başlıyor! 2023 Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

Perseid meteor yağmuru ne zaman başlıyor ve bitiyor, Türkiye'de nerelerden izlenir soruları yanıat arıyor. Perseid (Perse) gök taşı yağmuru, yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı alanlarda daha rahat izlenebiliyor. Gök taşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanmakta.

Perseid meteor yağmuru ne zaman başlıyor ve bitiyor? Görsel şölen başlıyor! 2023 Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN 2023?

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurları, her yıl 8 kez gerçekleşiyor. Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan yağmurlarının en dikkat çekicisi ise 12-13 Ağustos gecesi yaşanacak. Perseid (Perse) gök taşı yağmuru, yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı alanlarda daha rahat izlenecek.

Dünya'nın Perseid akıntısının en yoğun bölümünü 13 Ağustos Pazar günü sabah 4 civarında keseceği tahmin ediliyor.

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Perseid meteor yağmuru ne zaman başlıyor ve bitiyor? Görsel şölen başlıyor! 2023 Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

Gök taşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor. Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor.

Perseid meteor yağmuru ne zaman başlıyor ve bitiyor? Görsel şölen başlıyor! 2023 Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Uzmanlar en uygun nokta olarak Erciyes'i gösteriyor.

Perseid meteor yağmuru ne zaman başlıyor ve bitiyor? Görsel şölen başlıyor! 2023 Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseids ya da Perseid gök taşı yağmuru, en bilinen gök taşı yağmurlarından biridir.

Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu meteor yağmurları, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında Dünya'nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her yıl aynı dönemde gözlemlenir.

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