Giriş Tarihi: 05.08.2023 01:36 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 01:36

Perseid meteor yağmuru ne zaman başlıyor ve bitiyor? Görsel şölen başlıyor! 2023 Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nasıl izlenir?

Perseid meteor yağmuru 2023 hakkında araştırmalar başladı. Her yıl yaşanan doğa olaylarından en merakla bekleneni, yine Ağustos ayında yapılacak. Tüm dünya Ağustos ayı geldiğinde bu yaşanan nadide doğa olayını izlemek için gökyüzüne bakmakta. Gök olaylarına meraklı vatandaşlar, Perseid meteor yağmuru ne zaman, nereden izlenir, Türkiye'den izlenir mi sorularını yöneltiyor. Her yıl 8 defa gerçekleşen meteor yağmurlarının en etkileyici ve en çok görüneni, Ağustos ayında gerçekleşen Perseid meteor yağmurudur.