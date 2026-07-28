Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2026 gökyüzü şöleni Türkiye’den izlenecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN ZİRVE YAPACAK?

Her yıl 17 Temmuz ile 24 Ağustos tarihleri arasında aktif olan Perseid meteor akıntısı, 2026 yılında en yoğun dönemine 12 Ağustos gecesi ile 13 Ağustos sabahı arasında girecektir. Uzay taşlarının Dünya atmosferiyle en sık kesiştiği bu saat aralığında, gökyüzünde adeta bir görsel şölen yaşanacaktır. Zirve gecesini kaçıran gökyüzü tutkunları için 13-14 Ağustos gecesi de alternatif bir gözlem fırsatı sunmaktadır.