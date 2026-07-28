Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2026 gökyüzü şöleni Türkiye’den izlenecek mi?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 19:26 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 19:27

Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2026 gökyüzü şöleni Türkiye’den izlenecek mi?

Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Her yıl ağustos ayında gerçekleşen bu eşsiz astronomi olayı, tek bir gecede zirve noktasına ulaşacak. Çıplak gözle izlenebilecek göktaşı gösterisini Türkiye'den takip etmek isteyen astronomi meraklıları, gözlemin en net yapılacağı saatleri ve ışık kirliliğinden uzak en ideal izleme noktalarını araştırıyor.

  • ABONE OL
Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2026 gökyüzü şöleni Türkiye’den izlenecek mi?

Yılın en görkemli gök olayları arasında gösterilen Perseid göktaşı yağmuru, bu yıl uzay meraklılarına unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı kalıntıların Dünya atmosferine girmesiyle oluşan bu görsel şölen, ağustos ayının ortasına kadar devam edecek. Gökyüzünde saatte onlarca ışık izinin belireceği bu doğa olayını kaçırmak istemeyenler için en uygun gözlem zaman dilimi ve detaylar belli oldu.

Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2026 gökyüzü şöleni Türkiye’den izlenecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN ZİRVE YAPACAK?

Her yıl 17 Temmuz ile 24 Ağustos tarihleri arasında aktif olan Perseid meteor akıntısı, 2026 yılında en yoğun dönemine 12 Ağustos gecesi ile 13 Ağustos sabahı arasında girecektir. Uzay taşlarının Dünya atmosferiyle en sık kesiştiği bu saat aralığında, gökyüzünde adeta bir görsel şölen yaşanacaktır. Zirve gecesini kaçıran gökyüzü tutkunları için 13-14 Ağustos gecesi de alternatif bir gözlem fırsatı sunmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2026 gökyüzü şöleni Türkiye’den izlenecek mi?

GÖSTERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE EN YOĞUN ANLAR NE ZAMAN?

Meteor yağmurunu izlemek için en uygun zaman aralığı saat 23.00'ten sonra başlayıp gün doğumuna kadar devam edecektir. Ancak uzmanlara göre ışık izlerinin ve meteor akışının en yoğun görüleceği zaman dilimi gece yarısından sonra, özellikle 02.00 ile 05.00 saatleri arasındadır. Bu saatlerde Dünya, meteor birikintilerinin kalbine doğrudan temas ettiği için birim zamandaki geçiş sayısı tepe noktasına ulaşır.

Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2026 gökyüzü şöleni Türkiye’den izlenecek mi?

TÜRKİYE'DEN ÇIPLAK GÖZLE İZLENECEK Mİ?

Perseid meteor yağmuru Türkiye'nin her bölgesinden rahatlıkla ve çıplak gözle izlenebilecektir. Herhangi bir teleskop, dürbün veya özel astronomik ekipmana ihtiyaç duyulmadan izlenebilen bu doğa olayında, gözlerin karanlığa uyum sağlaması için yaklaşık 20-30 dakika beklemek yeterlidir. Doğu ufkuna ve Kahraman (Perseus) Takımyıldızı yönüne bakmak, meteorları yakalama şansını artıracaktır.

Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2026 gökyüzü şöleni Türkiye’den izlenecek mi?

2026 PERSEİD GÖZLEMİNİ ÖZEL KILAN "YENİAY" DETAYI

Bu yılki gözlem deneyimini geçmiş yıllardan ayıran en kritik unsur gökyüzündeki Ay evresidir. 12 Ağustos gecesinde Ay'ın Yeniay evresinde bulunması, gökyüzünün zifiri karanlık kalmasını sağlayacaktır. Ay ışığının baskılamadığı bu doğal karanlık ortam sayesinde, normalde gözden kaçan en sönük meteor izleri dahi belirginleşecek ve saatte 50 ila 100 arasında meteor geçişi net bir şekilde sayılabilecektir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA