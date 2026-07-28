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Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2026 gökyüzü şöleni Türkiye’den izlenecek mi?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 19:26
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 19:27
Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta? 2026 gökyüzü şöleni Türkiye’den izlenecek mi?
Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Her yıl ağustos ayında gerçekleşen bu eşsiz astronomi olayı, tek bir gecede zirve noktasına ulaşacak. Çıplak gözle izlenebilecek göktaşı gösterisini Türkiye'den takip etmek isteyen astronomi meraklıları, gözlemin en net yapılacağı saatleri ve ışık kirliliğinden uzak en ideal izleme noktalarını araştırıyor.