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Giriş Tarihi: 01.08.2026 18:30 Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 18:32

Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? 2026 Ağustos göktaşı yağmuru geliyor!

Yılın en görkemli gök olayları arasında gösterilen Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Uzay meraklılarının heyecanla beklediği 2026 Ağustos göktaşı şöleni, gökyüzünde unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek ve Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte saat saat gözlem rehberi ve tüm detaylar.

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Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2026 Ağustos göktaşı yağmuru geliyor!

Her yıl Dünya atmosferinin Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntılarıyla kesişmesi sonucu oluşan doğa olayı, bu yaz Yeni Ay evresi sayesinde kusursuz bir karanlıkta gerçekleşecek. Işık kirliliğinden uzak noktalarda saatte 100'e yakın akanyıldız çıplak gözle izlenebilecek. Astronomlar gözlem için teleskopa ihtiyaç olmadığını belirtiyor.

Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2026 Ağustos göktaşı yağmuru geliyor!

2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU ZİRVE TARİHİ VE SAATLERİ

Gökbilimcilerin ve astronomi tutkunlarının takviminde ilk sırada yer alan Perseid meteor yağmuru, 17 Temmuz ile 24 Ağustos 2026 tarihleri arasında aktif kalmaya devam ediyor. Ancak akanyıldızların gökyüzünde adeta sağanak halinde döküleceği en yoğun zirve noktası (peak), 12 Ağustos gecesini 13 Ağustos sabahına bağlayan saatlerde yaşanacak.

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Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2026 Ağustos göktaşı yağmuru geliyor!

Türkiye saatiyle özellikle 12 Ağustos gece yarısından itibaren başlayacak olan yoğunlaşma, 13 Ağustos sabaha karşı saat 03.00 ile 05.00 arasında en üst seviyeye ulaşacak. Bu saat aralığında gökyüzünü izleyenler, saatte ortalama 80 ila 100 kadar parlak meteor izine tanıklık edebilecek.

Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2026 Ağustos göktaşı yağmuru geliyor!

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

2026'daki bu büyük gök olayı, Kuzey Yarımküre'nin tamamında olduğu gibi Türkiye genelinden de rahatlıkla izlenebilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Van dahil olmak üzere, havanın açık ve bulutsuz olduğu tüm illerimizden gözlem yapmak mümkün.

Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2026 Ağustos göktaşı yağmuru geliyor!

Aksine, aynı gün gerçekleşecek olan tam Güneş tutulması Türkiye'den görülemeyecek olsa da, gece yaşanacak Perseid meteor yağmuru için ülkemiz oldukça avantajlı bir coğrafi konumda yer alıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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