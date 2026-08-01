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Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? 2026 Ağustos göktaşı yağmuru geliyor!
Giriş Tarihi: 01.08.2026 18:30
Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 18:32
Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? 2026 Ağustos göktaşı yağmuru geliyor!
Yılın en görkemli gök olayları arasında gösterilen Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Uzay meraklılarının heyecanla beklediği 2026 Ağustos göktaşı şöleni, gökyüzünde unutulmaz anlar yaşatacak. Peki, meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek ve Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte saat saat gözlem rehberi ve tüm detaylar.