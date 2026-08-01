Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2026 Ağustos göktaşı yağmuru geliyor!

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

2026'daki bu büyük gök olayı, Kuzey Yarımküre'nin tamamında olduğu gibi Türkiye genelinden de rahatlıkla izlenebilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Van dahil olmak üzere, havanın açık ve bulutsuz olduğu tüm illerimizden gözlem yapmak mümkün.