Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2026 Gökyüzü şöleni için tarih netleşti!

2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU ZİRVE TARİHİ NE ZAMAN?

Uluslararası meteor organizasyonları ve gökbilimcilerin paylaştığı takvime göre, Perseid dalgası aslında 17 Temmuz ile 24 Ağustos 2026 tarihleri arasında aktif kalmaya devam edecek. Ancak uzay taşlarının Dünya atmosferiyle en yoğun kesiştiği ve görsel şölenin zirveye (peak) ulaşacağı asıl tarih 12 Ağustos gecesini 13 Ağustos sabahına bağlayan saatler olarak açıklandı. Alternatif olarak 13-14 Ağustos gecesi de seyir zevki yüksek anlara sahne olacak.