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Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? 2026 Gökyüzü şöleni için tarih netleşti!
Giriş Tarihi: 18.07.2026 21:37
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 21:39
Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? 2026 Gökyüzü şöleni için tarih netleşti!
Her yıl yaz aylarında büyüleyici bir görsel şölen sunan ve yılın en yoğun gök taşı gösterilerinden biri olan tarihi etkinlik için geri sayım başladı. Uzay meraklılarının heyecanla beklediği Perseid meteor yağmuru dalgası bu sene tamamen karanlık bir gökyüzünde gerçekleşecek. Işık kirliliğinden uzak alanlarda saatte 100'e yakın yıldız kaymasına sahne olacak doğa olayını izlemek isteyenler şimdiden hazırlıklara girişti.