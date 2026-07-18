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Haberler Fotohaber Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? 2026 Gökyüzü şöleni için tarih netleşti!
Giriş Tarihi: 18.07.2026 21:37 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 21:39

Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? 2026 Gökyüzü şöleni için tarih netleşti!

Her yıl yaz aylarında büyüleyici bir görsel şölen sunan ve yılın en yoğun gök taşı gösterilerinden biri olan tarihi etkinlik için geri sayım başladı. Uzay meraklılarının heyecanla beklediği Perseid meteor yağmuru dalgası bu sene tamamen karanlık bir gökyüzünde gerçekleşecek. Işık kirliliğinden uzak alanlarda saatte 100'e yakın yıldız kaymasına sahne olacak doğa olayını izlemek isteyenler şimdiden hazırlıklara girişti.

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Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2026 Gökyüzü şöleni için tarih netleşti!

Astronomi dünyasının en görkemli döngülerinden Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntıları, Dünya atmosferine girerek benzersiz ışık izleri bırakmaya hazırlanıyor. Yapılan teknik hesaplamalarla, bu kozmik şölenin zirve yapacağı saat dilimleri resmen ilan edildi. Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi soruları en çok araştırılanlar arasında.

Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2026 Gökyüzü şöleni için tarih netleşti!

2026 PERSEİD METEOR YAĞMURU ZİRVE TARİHİ NE ZAMAN?

Uluslararası meteor organizasyonları ve gökbilimcilerin paylaştığı takvime göre, Perseid dalgası aslında 17 Temmuz ile 24 Ağustos 2026 tarihleri arasında aktif kalmaya devam edecek. Ancak uzay taşlarının Dünya atmosferiyle en yoğun kesiştiği ve görsel şölenin zirveye (peak) ulaşacağı asıl tarih 12 Ağustos gecesini 13 Ağustos sabahına bağlayan saatler olarak açıklandı. Alternatif olarak 13-14 Ağustos gecesi de seyir zevki yüksek anlara sahne olacak.

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Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2026 Gökyüzü şöleni için tarih netleşti!

BU YIL GÖZLEMLERİ KUSURSUZ KILAN "YENİAY" AVANTAJI

Geçtiğimiz yıllarda Ay'ın parlaklığı nedeniyle sönük kalan meteorlar çıplak gözle seçilemiyordu. 2026 yılını astronomi takviminde özel kılan detay ise 12 Ağustos gecesinde gökyüzünde Yeniay evresinin yaşanacak olmasıdır. Ay ışığının sıfıra yakın olacağı bu zifiri karanlık ortam, en ufak ışık saçan gök taşlarının bile adeta birer havai fişek gibi parlamasını sağlayacak.

Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2026 Gökyüzü şöleni için tarih netleşti!

TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimine denk gelmesi sebebiyle Türkiye genelinde harika bir izleme konumu avantajı bulunuyor. Ülkemizde gözlem kalitesini artırmak isteyenlerin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol merkezlerin ışık kirliliğinden kaçması gerekiyor. Milli parklar, yüksek rakımlı yaylalar ve özellikle ışık saçılımının az olduğu güney ufku açık sahil kasabaları bu görsel şöleni izlemek için en ideal koordinatlar arasında yer alıyor.

Perseid Meteor Yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi? 2026 Gökyüzü şöleni için tarih netleşti!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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