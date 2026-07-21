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Giriş Tarihi: 21.07.2026 14:47

PMYO başvuruları 2026 ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? Polislik taban puanları ve başvuru tarihi

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik hayali kuran adaylar, PMYO başvuru süreci ve taban puanlarına odaklandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarından aldıkları puanları öğrenen adaylar, tercih planlarını yaparken Polis Meslek Yüksekokulu başvuru şartları, kontenjanları ve geçmiş yıl taban puanlarını yakından takip ediyor.

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PMYO başvuruları 2026 ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? Polislik taban puanları ve başvuru tarihi

2026 yılında polis olmak isteyen adaylar, Polis Akademisi tarafından yayımlanacak başvuru takvimini ve alım şartlarını yakından takip ediyor. PMYO ve POMEM başvurularına hazırlanan adaylar için taban puanlar, eğitim şartları ve başvuru kriterleri tercih sürecinin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Açıklanacak resmi kılavuzla birlikte kontenjanlar ve başvuru koşulları da netlik kazanacak.

PMYO başvuruları 2026 ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? Polislik taban puanları ve başvuru tarihi

2026 PMYO POLİSLİK TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2026 PMYO taban puanları henüz resmi olarak ilan edilmedi. Adaylar, tercih sürecinde önceki yerleştirme dönemine ait taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Yeni döneme ilişkin kesin puanlar ise 2026 yılı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

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PMYO başvuruları 2026 ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? Polislik taban puanları ve başvuru tarihi

POLİSLİK TABAN PUANI: PMYO 2 YILLIK TABAN PUANI

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) alımlarında değerlendirme, YKS yerleştirme puanı yerine ÖSYM tarafından açıklanan ilgili yıla ait TYT ham puanı esas alınarak yapılıyor.

PMYO başvuruları 2026 ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? Polislik taban puanları ve başvuru tarihi

Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, 2026 PMYO başvurularında taban puanın en az 250 TYT ham puanı olarak belirlenmesi bekleniyor. Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için ise bu puanın 200 TYT ham puanı seviyesinde uygulanacağı öngörülüyor.

PMYO başvuruları 2026 ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? Polislik taban puanları ve başvuru tarihi

PMYO İÇİN TYT'DE KAÇ NET YAPMAK GEREKİYOR?

PMYO'ya başvurabilmek için adayların TYT'den Polis Akademisi tarafından belirlenen taban puanı alması gerekiyor. 2026 yılına ait başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadığı için güncel puan şartı açıklanmış değil. Geçtiğimiz alım döneminde adaylardan en az 250 TYT ham puanı istenmişti.

TYT'de gerekli net sayısı her yıl sınavın zorluk düzeyi, adayların başarı ortalaması ve puan hesaplama sistemine göre değişiklik gösterir. Genel değerlendirmelere göre 250 puan seviyesine ulaşmak için yaklaşık 35-40 net yapmak gerekebilir. Ancak bu sayı kesin bir kriter olmayıp, sınavın genel performansına göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle adayların taban puanın üzerinde bir sonuç hedeflemesi, başvuru sürecinde avantaj sağlayacaktır.

PMYO başvuruları 2026 ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? Polislik taban puanları ve başvuru tarihi

2026 PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 PMYO başvuru takvimi henüz Polis Akademisi tarafından açıklanmadı. Başvuru tarihleri, YKS sonuçlarının ardından yayımlanacak resmi kılavuzla birlikte kesinleşecek. Önceki yıllardaki takvim dikkate alındığında, ön başvuruların Ağustos ayının ilk günlerinde başlaması öngörülüyor. Adayların, başvuru sürecine ilişkin güncel duyuruları Polis Akademisi'nin resmi açıklamalarından takip etmesi gerekiyor.

PMYO başvuruları 2026 ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? Polislik taban puanları ve başvuru tarihi
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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