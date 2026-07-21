PMYO başvuruları 2026 ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? Polislik taban puanları ve başvuru tarihi

PMYO İÇİN TYT'DE KAÇ NET YAPMAK GEREKİYOR?

PMYO'ya başvurabilmek için adayların TYT'den Polis Akademisi tarafından belirlenen taban puanı alması gerekiyor. 2026 yılına ait başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadığı için güncel puan şartı açıklanmış değil. Geçtiğimiz alım döneminde adaylardan en az 250 TYT ham puanı istenmişti.

TYT'de gerekli net sayısı her yıl sınavın zorluk düzeyi, adayların başarı ortalaması ve puan hesaplama sistemine göre değişiklik gösterir. Genel değerlendirmelere göre 250 puan seviyesine ulaşmak için yaklaşık 35-40 net yapmak gerekebilir. Ancak bu sayı kesin bir kriter olmayıp, sınavın genel performansına göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle adayların taban puanın üzerinde bir sonuç hedeflemesi, başvuru sürecinde avantaj sağlayacaktır.