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PMYO başvuruları 2026 ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? Polislik taban puanları ve başvuru tarihi
Giriş Tarihi: 21.07.2026 14:47
PMYO başvuruları 2026 ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? Polislik taban puanları ve başvuru tarihi
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik hayali kuran adaylar, PMYO başvuru süreci ve taban puanlarına odaklandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarından aldıkları puanları öğrenen adaylar, tercih planlarını yaparken Polis Meslek Yüksekokulu başvuru şartları, kontenjanları ve geçmiş yıl taban puanlarını yakından takip ediyor.