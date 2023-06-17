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Haberler Fotohaber Polislik taban puanları ve kontenjanları 2023: Polis olmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT’den kaç puan almak gerekli?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 11:30

Polislik taban puanları ve kontenjanları 2023: Polis olmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT’den kaç puan almak gerekli?

Üç oturum şeklinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleniyor. TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları Temmuz ayında açıklanacak olup ardından tercih süreci başlayacak. Polis olmak isteyen adaylar, üniversite sınavının ilk adımı TYT'de ter dökecek. Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) taban puanları ve kontenjanları şimdiden araştırılmaya başlandı. PMYO, bu yıl 2500 polis alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Polis olmak için YKS'de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT'den kaç puan almak gerekli? İşte, 2023 Polislik taban puanları ve kontenjanları…

Polislik taban puanları ve kontenjanları 2023: Polis olmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT’den kaç puan almak gerekli?

Polislik taban puanları ve kontenjanları 2023 yılı için araştırılıyor. Bu hafta sonu düzenlenen üç oturumlu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları Temmuz ayında açıklanacak. Sonuçların ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Polis olmak isteyen adaylar ise şimdiden ''Polis olmak için YKS'de kaç net yapmak gerekir?'' sorusuna yanıt arıyor. Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması merak ediliyor. Peki, PMYO Polislik için TYT'den kaç puan almak gerekli? İşte, detaylar…

Polislik taban puanları ve kontenjanları 2023: Polis olmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT’den kaç puan almak gerekli?

POLİS OLMAK İÇİN TYT'DEN EN AZ KAÇ ALMAK GEREKİR?

Bildiğiniz gibi PMYO Lise Mezunu Polis alımı YKS-TYT puanı üzerinden yapılmaktadır.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) TYT oturumundan en az 250 ve üstü ham puan alanlar başvuru yapabilmektedir. Taban puanları sınav başvurusu yapabilmek için en önemli kriterdir.

Şehit- görev malülü olanların eş-çocukları ve Emniyet Teşkilatı çalışan ve emeklileri eş-çocukları 200 ham puandan değerlendirilmektedir.

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Polislik taban puanları ve kontenjanları 2023: Polis olmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT’den kaç puan almak gerekli?

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PMYO kapsamında polis alımına başvuru için adaylardan bazı şartlar aranacak. Bu kapsamda genel olarak;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kötü Şöhretli olarak bilinmemek,

- Herhangi bir Hüküm giymemiş olmak,

- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

- Herhangi bir Siyasi Parti üyeliği bulunmamak,

- Alkol Uyuşturucu veya benzeri maddelerden tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

Polislik taban puanları ve kontenjanları 2023: Polis olmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT’den kaç puan almak gerekli?

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Sağlık Açısından Polis olmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olmamak,

- Silah taşımasına engel olabilecek herhangi bir hukuki nedeni olmamak, gibi genel nitelikler aranacaktır.

Polislik taban puanları ve kontenjanları 2023: Polis olmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT’den kaç puan almak gerekli?

YAŞ, EĞİTİM VE BOY ŞARTI

18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak gereklidir.

PMYO lise mezunu adaylar içerisinden alım yapılmaktadır. Bu kapsamda adayların "Lise ve dengi okul mezunu " olmaları gerekmektedir.

Kadınlar için 162 santimetre, erkekler için 167 santimetreden kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şartı aranacak.

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