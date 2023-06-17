Polislik taban puanları ve kontenjanları 2023: Polis olmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT’den kaç puan almak gerekli?

Üç oturum şeklinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleniyor. TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları Temmuz ayında açıklanacak olup ardından tercih süreci başlayacak. Polis olmak isteyen adaylar, üniversite sınavının ilk adımı TYT'de ter dökecek. Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) taban puanları ve kontenjanları şimdiden araştırılmaya başlandı. PMYO, bu yıl 2500 polis alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Polis olmak için YKS'de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT'den kaç puan almak gerekli? İşte, 2023 Polislik taban puanları ve kontenjanları…