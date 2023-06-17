Polislik taban puanları ve kontenjanları 2023: Polis olmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? PMYO Polislik için TYT’den kaç puan almak gerekli?

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PMYO kapsamında polis alımına başvuru için adaylardan bazı şartlar aranacak. Bu kapsamda genel olarak;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kötü Şöhretli olarak bilinmemek,

- Herhangi bir Hüküm giymemiş olmak,

- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

- Herhangi bir Siyasi Parti üyeliği bulunmamak,

- Alkol Uyuşturucu veya benzeri maddelerden tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,