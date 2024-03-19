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Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 10:38

PTT personel alımı tarihleri || 10 bin alım iddiası gündemde! 2024 PTT personel alımı ne zaman, şartları neler?

PTT personel alımı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. 2024 yılında bazı birimlere KPSS'siz 10 bin personel alımı yapılacağı iddia edildi. PTT bünyesinde çalışmak isteyen kişiler ise bu noktada ''PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler, hangi illerde alım yapılacak?'' sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili gözler Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü açıklamalarına çevrilmiş durumda. İşte, PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında detaylar…

PTT personel alımı tarihleri || 10 bin alım iddiası gündemde! 2024 PTT personel alımı ne zaman, şartları neler?

PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Posta ve Telgraf Teşkilatı belirli dönemlerde bünyesine alım yapıyor. Bu yıl 10 bin alım yapılacağı iddiası gündemdeki yerini aldı. Söz konusu iddia sonrası PTT bünyesinde çalışmak isteyen kişiler ptt.gov.tr sitesi üzerinden kontrollere başladı. Peki, 2024 PTT personel alımı ne zaman, şartları neler, hangi illerde alım yapılacak? PTT 10 bin personel alımı başvuruları başladı mı, resmi duyuru geldi mi? İşte detaylar.

PTT personel alımı tarihleri || 10 bin alım iddiası gündemde! 2024 PTT personel alımı ne zaman, şartları neler?

2024 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, İDDİALAR DOĞRU MU?

Posta Telgraf Teşkilatı (PTT), kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştirmekte ve süreci yürütmektedir.

Ancak PTT'nin resmi internet sitesinde yer alan duyurular arasında 10 bin personel alımı sürecine dair herhangi bir bilgi ya da ilanın yer almadığı görülmektedir.

Dolayısıyla PTT personel alımı iddialarının doğruluk payının tespiti, kurumun resmi internet sitesi üzerindeki duyurular sayfasının takibi ile sağlanabilecektir.

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PTT personel alımı tarihleri || 10 bin alım iddiası gündemde! 2024 PTT personel alımı ne zaman, şartları neler?

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

PTT personel alımı tarihleri || 10 bin alım iddiası gündemde! 2024 PTT personel alımı ne zaman, şartları neler?

PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadrolara göre belirlemektedir. Henüz alım duyurusu gelmediğinden özel şartlar bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

PTT personel alımı tarihleri || 10 bin alım iddiası gündemde! 2024 PTT personel alımı ne zaman, şartları neler?

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

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