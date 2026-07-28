Quick Sigorta halka arz oluyor! Quick Sigorta halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?

QUİCK SİGORTA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Quick Sigorta A.Ş. halka arzında talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz 2026 olarak açıklandı. Yatırımcılar, bu tarihler arasında saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında bankalar ve aracı kurumlar üzerinden talep girişinde bulunabilecek.