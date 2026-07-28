Haberler
Fotohaber
Quick Sigorta halka arz oluyor! Quick Sigorta halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:34
Quick Sigorta halka arz oluyor! Quick Sigorta halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından Quick Sigorta A.Ş. halka arzı için talep toplama tarihleri netleşti. Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan şirket için pay alımı yapmayı planlayan yatırımcıların gündeminde hisse fiyatı ve lot dağıtımı yer alıyor. Peki, Quick Sigorta halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?