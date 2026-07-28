Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Quick Sigorta halka arz oluyor! Quick Sigorta halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:34

Quick Sigorta halka arz oluyor! Quick Sigorta halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından Quick Sigorta A.Ş. halka arzı için talep toplama tarihleri netleşti. Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan şirket için pay alımı yapmayı planlayan yatırımcıların gündeminde hisse fiyatı ve lot dağıtımı yer alıyor. Peki, Quick Sigorta halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?

  • ABONE OL
Quick Sigorta halka arz oluyor! Quick Sigorta halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından Quick Sigorta A.Ş. halka arzında sürecin detayları belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem görecek şirketin talep toplama tarihleri, hisse satış fiyatı ve dağıtılacak pay miktarı kesinleşti.

Quick Sigorta halka arz oluyor! Quick Sigorta halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?

QUİCK SİGORTA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Quick Sigorta A.Ş. halka arzında talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz 2026 olarak açıklandı. Yatırımcılar, bu tarihler arasında saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında bankalar ve aracı kurumlar üzerinden talep girişinde bulunabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Quick Sigorta halka arz oluyor! Quick Sigorta halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?

QUİCK SİGORTA HALKA ARZ KAÇ TL?

Quick Sigorta A.Ş. halka arzında 1 payın satış fiyatı 76,60 TL olarak belirlendi. Şirket, Borsa İstanbul'da "QUICK" koduyla işlem görecek ve halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşecek.

Quick Sigorta halka arz oluyor! Quick Sigorta halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?

QUİCK SİGORTA KAÇ LOT VERİR?

Quick Sigorta halka arzında bireysel yatırımcılara toplam 28.987.770 lot pay eşit olarak dağıtılacak. Katılımcıların alacağı kesin lot miktarı, halka arza başvuran toplam kişi sayısına göre değişkenlik gösterecek. Katılımın yoğunluğuna bağlı olarak dağıtılacak kişi başı tahmini lot sayısı ve yatırım tutarları başvuruların tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Quick Sigorta halka arz oluyor! Quick Sigorta halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?

QUİCK SİGORTA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Quick Sigorta A.Ş. halka arzı Garanti BBVA Yatırım liderliğinde gerçekleşecek. Yatırımcılar, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılacak halka arza konsorsiyum üyesi olan şu banka ve aracı kurumlar üzerinden başvuru yapabilecek:

BAŞVURU YAPILABİLECEK BANKALAR:

  • Garanti BBVA
  • Akbank
  • Türkiye İş Bankası
  • Yapı Kredi
  • Ziraat Bankası
  • VakıfBank
  • Halkbank
  • DenizBank
  • QNB
  • TEB
  • ING
  • Şekerbank
  • Anadolubank
  • Burgan Bank
  • Odeabank
  • Fibabanka

BAŞVURU YAPILABİLECEK ARACI KURUMLAR:

  • Garanti Yatırım (Konsorsiyum Lideri)
  • İş Yatırım, Ak Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım, Halk Yatırım
  • Midas Menkul Değerler
  • Gedik Yatırım
  • İnfo Yatırım
  • Ahlatcı Yatırım
  • Oyak Yatırım
  • Tacirler Yatırım
  • A1 Capital, Alnus Yatırım, Osmanlı Yatırım, PhillipCapital, Tera Yatırım, Ünlü Menkul ve diğer tüm yetkili konsorsiyum üyesi aracı kurumlar.

Quick Sigorta halka arz oluyor! Quick Sigorta halka arz ne zaman, kaç TL, kaç lot verir?

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA