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Giriş Tarihi: 25.07.2026 08:02

Quick Sigorta halka arz tarihleri belli oldu! QUICK halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

SPK onayının ardından Quick Sigorta halka arzı için takvim netleşti. Yatırımcıların odağında talep toplama tarihleri, pay fiyatı, olası lot dağılımı ve başvuru yapılabilecek bankalar bulunuyor. Peki, Quick Sigorta halka arz ne zaman, kaç lot verir ve hangi bankalarda var?

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Quick Sigorta halka arz tarihleri belli oldu! QUICK halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

SPK'nın haftalık bülteninde onay verilen Quick Sigorta halka arz işlemi, Garanti BBVA Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Quick Sigorta halka arz kapsamında paylar sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle satışa sunulacak ve bireysel yatırımcılara ayrılan bölümde eşit dağıtım uygulanacak.

Quick Sigorta halka arz tarihleri belli oldu! QUICK halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

QUICK SİGORTA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Quick Sigorta halka arzında talepler 29, 30 ve 31 Temmuz 2026 tarihlerinde toplanacak. Yatırımcılar üç gün boyunca yetkili banka ve aracı kurumların halka arz menüleri üzerinden başvuru yapabilecek.

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Quick Sigorta halka arz tarihleri belli oldu! QUICK halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

QUICK SİGORTA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Quick Sigorta halka arzında bireysel yatırımcıya düşecek lot sayısı henüz belli değil. Kişi başına dağıtılacak pay miktarı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından geçerli başvuru sayısına göre kesinleşecek. Dağıtım sonuçları başvuruların ardından açıklanacak.

Quick Sigorta halka arz tarihleri belli oldu! QUICK halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

QUICK SİGORTA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Quick Sigorta halka arzına Garanti BBVA'nın yanı sıra konsorsiyumda yer alan banka ve aracı kurumlar üzerinden başvuru yapılabilecek.

Başvuru alınacak başlıca bankalar şöyle:

  • Garanti BBVA
  • Akbank
  • Anadolubank
  • Burgan Bank
  • DenizBank
  • Fibabanka
  • Halkbank
  • ING
  • İş Bankası
  • QNB
  • Şekerbank
  • Odeabank
  • TEB
  • VakıfBank
  • Yapı Kredi
  • Ziraat Bankası

Ayrıca Midas, Gedik Yatırım, Ahlatcı Yatırım, İnfo Yatırım, OYAK Yatırım, Tacirler Yatırım ve diğer konsorsiyum üyesi aracı kurumlar üzerinden de talep girilebilecek.

Quick Sigorta halka arz tarihleri belli oldu! QUICK halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

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