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Quick Sigorta halka arz tarihleri belli oldu! QUICK halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 25.07.2026 08:02
Quick Sigorta halka arz tarihleri belli oldu! QUICK halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
SPK onayının ardından Quick Sigorta halka arzı için takvim netleşti. Yatırımcıların odağında talep toplama tarihleri, pay fiyatı, olası lot dağılımı ve başvuru yapılabilecek bankalar bulunuyor. Peki, Quick Sigorta halka arz ne zaman, kaç lot verir ve hangi bankalarda var?