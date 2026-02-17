RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... 81 ilde ilk sahur vakti ve iftar saati kaçta?

İslam alemi için huzur, bereket ve yardımlaşma mevsimi olan Ramazan ayı, bu yıl Şubat ayının serinliğinde başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2026 Ramazan ayının ilk günü 19 Şubat Perşembe olarak belirlendi. Bu doğrultuda inananlar, 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahur vakti idrak edilecek. 81 ilde tüm illerin iftar saati Ramazan İmsakiyesi 2026 programında!