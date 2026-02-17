RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... 81 ilde ilk sahur vakti ve iftar saati kaçta?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 17.02.2026 16:35

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, 2026 yılında tüm maneviyatıyla hanelerimize konuk oluyor. Milyonlarca Müslüman, "İlk sahur ne zaman?" ve "İlk iftar saat kaçta açılacak?" sorularının yanıtını ararken, Diyanet İşleri Başkanlığı merakla beklenen imsakiye 2026 takvimini yayımladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere, Türkiye'nin 81 ilinde ilk sahur ve iftar saatleri netleşti. İmsak ve akşam ezanı vakitlerini içeren kapsamlı Ramazan rehberi sabah.com.tr'de!

İslam alemi için huzur, bereket ve yardımlaşma mevsimi olan Ramazan ayı, bu yıl Şubat ayının serinliğinde başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2026 Ramazan ayının ilk günü 19 Şubat Perşembe olarak belirlendi. Bu doğrultuda inananlar, 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahur vakti idrak edilecek. 81 ilde tüm illerin iftar saati Ramazan İmsakiyesi 2026 programında!

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026 YAYINDA!

19 Şubat 2026 Perşembe günü idrak edilecek ilk oruç için vakitler belirlendi. İl il sahur vakti ve iftar saati bilgileri ise Diyanet'in yayımladığı takvime göre şekillendi.

İşte il il imsakiye takvimi;

Ankara 5 Günlük Sahur ve İftar Vakti

19 Şubat Perşembe
İmsak: 06:06
İftar: 18:35
Teravih: 19:54

20 Şubat Cuma
İmsak: 06:05
İftar: 18:36
Teravih: 19:55

21 Şubat Cumartesi
İmsak: 06:04
İftar: 18:38
Teravih: 19:56

22 Şubat Pazar
İmsak: 06:02
İftar: 18:39
Teravih: 19:57

23 Şubat Pazartesi
İmsak: 06:01
İftar: 18:40
Teravih: 19:58

İstanbul 5 Günlük Sahur ve İftar Vakti

19 Şubat Perşembe
İmsak: 06:22
İftar: 18:49
Teravih: 20:09

20 Şubat Cuma
İmsak: 06:20
İftar: 18:51
Teravih: 20:10

21 Şubat Cumartesi
İmsak: 06:19
İftar: 18:52
Teravih: 20:11

22 Şubat Pazar
İmsak: 06:18
İftar: 18:53
Teravih: 20:12

23 Şubat Pazartesi
İmsak: 06:16
İftar: 18:54
Teravih: 20:13

Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Antalya

Ardahan

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bayburt

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Burdur

Bursa

Çanakkale