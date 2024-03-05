Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
09:57
Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün? 2024 Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar ve sahur vakti
On bir ayın sultanı için geri sayım başladı. İslam alemi ilk sahuruna uyanacak ve oruç ibadeti başlayacak. Bu noktada hazırlıklarını yapmak için tarihleri kaçırmak istemeyen Müslümanlar, 'Ramazan ne zaman başlıyor' sorusunu arama motorlarına yöneltiyor. Diyanet İmsakiye ile kontrol edilen iftar ve sahur vakti il il araştırılıyor. Peki; ilk oruç hangi gün, sahur saat kaçta? İşte, Ramazan ayı başlangıcı 2024...