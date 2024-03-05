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Haberler Fotohaber Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün? 2024 Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar ve sahur vakti
Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 09:57

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün? 2024 Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar ve sahur vakti

On bir ayın sultanı için geri sayım başladı. İslam alemi ilk sahuruna uyanacak ve oruç ibadeti başlayacak. Bu noktada hazırlıklarını yapmak için tarihleri kaçırmak istemeyen Müslümanlar, 'Ramazan ne zaman başlıyor' sorusunu arama motorlarına yöneltiyor. Diyanet İmsakiye ile kontrol edilen iftar ve sahur vakti il il araştırılıyor. Peki; ilk oruç hangi gün, sahur saat kaçta? İşte, Ramazan ayı başlangıcı 2024...

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün? 2024 Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar ve sahur vakti

Ramazan ne zaman 2024 yılı için sorgulanıyor. Hicri takvimden hareketle kontrol edilen tarihlerde en çok merak edilen ilk sahur ve iftar vakti. İl il güneşin doğuşuna göre fark edecek saatlerde tüm Türkiye, ibadetlerine başlayacak. Peki; Diyanet İşleri takvimi ile ilk oruç hangi gün? İşte, İmsakiye ile Ramazan ayı başlangıcı, bitişi ve bayram tarihleri...

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün? 2024 Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar ve sahur vakti

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Sözlükte "günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması" anlamlarındaki ramad masdarından veya "güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer" mânasındaki ramdâ' kelimesinden türeyen ramazân, hicri takvimde yılın 9. ayı olarak ortaya çıkıyor.

2024 yılında Ramazan ayı 1 Mart Pazartesi günü başlayacak.

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Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün? 2024 Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar ve sahur vakti

İLK ORUÇ NE ZAMAN, SAHUR HANGİ GÜN?

lk sahura 10 Mart Pazarı, Pazartesiye bağlayan gece uyanılacak. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek.

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün? 2024 Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar ve sahur vakti

2024 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün? 2024 Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar ve sahur vakti

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İslam dininin yol göstericisi Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi yani 5 Nisan'da idrak edilecek.

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