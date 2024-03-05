Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün? 2024 Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar ve sahur vakti

Ramazan ne zaman 2024 yılı için sorgulanıyor. Hicri takvimden hareketle kontrol edilen tarihlerde en çok merak edilen ilk sahur ve iftar vakti. İl il güneşin doğuşuna göre fark edecek saatlerde tüm Türkiye, ibadetlerine başlayacak. Peki; Diyanet İşleri takvimi ile ilk oruç hangi gün? İşte, İmsakiye ile Ramazan ayı başlangıcı, bitişi ve bayram tarihleri...