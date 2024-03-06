Ramazan’ı karşılamak için oruç tutulur mu? Diyanet’e göre Ramazan arefesinde oruç tutmak haram mı, sevap mı?

RAMAZAN'DAN BİR GÜN ÖNCE ORUÇ TUTMAK DOĞRU MU?

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Receb ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu veya tavsiye ettiği bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan'ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir.

Bu noktada Şaban ayını oruçla geçiren ve Ramazan'ı da oruçla karşılamak isteyen pek çok Müslüman, bu kafa karışıklığını gidermek için Diyanet açıklamalarına yöneldi. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Ramazan'dan bir önceki gün oruç tutmanın mekruh mu yoksa günah mı olduğuna açıklık getirdi.