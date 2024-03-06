Ramazan’ı karşılamak için oruç tutulur mu? Diyanet’e göre Ramazan arefesinde oruç tutmak haram mı, sevap mı?

Giriş Tarihi: 06.03.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
22:13
Şaban ayını oruçla geçiren ve Ramazan'ı da oruçla karşılamak isteyen pek çok Müslüman dini kaynaklar ışığında Ramazan'dan bir gün önce oruç tutmanın hükmünü araştırmaya başladı. On bir ayın sultanı bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamaları ışığında pek çok Müslüman "Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu? Ramazan arefesinde oruç tutulur mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Peygamber efendimiz (s.a.s) konuyla ilgili açıklamaları ve tüm merak edilenler.