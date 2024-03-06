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Haberler Fotohaber Ramazan’ı karşılamak için oruç tutulur mu? Diyanet'e göre Ramazan arefesinde oruç tutmak haram mı, sevap mı?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 22:13 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 22:13

Ramazan’ı karşılamak için oruç tutulur mu? Diyanet'e göre Ramazan arefesinde oruç tutmak haram mı, sevap mı?

Şaban ayını oruçla geçiren ve Ramazan'ı da oruçla karşılamak isteyen pek çok Müslüman dini kaynaklar ışığında Ramazan'dan bir gün önce oruç tutmanın hükmünü araştırmaya başladı. On bir ayın sultanı bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamaları ışığında pek çok Müslüman "Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu? Ramazan arefesinde oruç tutulur mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Peygamber efendimiz (s.a.s) konuyla ilgili açıklamaları ve tüm merak edilenler.

Ramazan’ı karşılamak için oruç tutulur mu? Diyanet’e göre Ramazan arefesinde oruç tutmak haram mı, sevap mı?

Bu yıl Ramazan 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. 11 Mart günü ilk oruçlar tutulacak ve iftarlar açılacak. On bir ayın sultanına kısa bir süre kala Ramazan öncesinde oruç tutmak isteyen vatandaşlar "Ramazan'ı karşılama orucu var mı, 10 Mart'ta oruç tutulacak mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Diyanet oruç açıklaması ve Ramazan'dan bir gün önce oruç tutmak ile ilgili merak edilenler.

Ramazan’ı karşılamak için oruç tutulur mu? Diyanet’e göre Ramazan arefesinde oruç tutmak haram mı, sevap mı?

RAMAZAN'DAN BİR GÜN ÖNCE ORUÇ TUTMAK DOĞRU MU?

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Receb ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu veya tavsiye ettiği bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan'ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir.

Bu noktada Şaban ayını oruçla geçiren ve Ramazan'ı da oruçla karşılamak isteyen pek çok Müslüman, bu kafa karışıklığını gidermek için Diyanet açıklamalarına yöneldi. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Ramazan'dan bir önceki gün oruç tutmanın mekruh mu yoksa günah mı olduğuna açıklık getirdi.

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Ramazan’ı karşılamak için oruç tutulur mu? Diyanet’e göre Ramazan arefesinde oruç tutmak haram mı, sevap mı?

Ramazan'ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan'ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan'dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur.

Dinî ıstılahta bugüne "şek günü" denilir. Ancak Ramazan'ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur.

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), "Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçta karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun." buyurmuştur.

Ramazan’ı karşılamak için oruç tutulur mu? Diyanet’e göre Ramazan arefesinde oruç tutmak haram mı, sevap mı?

RAMAZAN'DAN BİR GÜN ÖNCE ORUÇ TUTMAK GÜNAH MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan'ı karşılamak niyetiyle bu kutlu aya bir gün kala oruç tutmanın günah değil mekruh kabul edildiğini bildirdi. "Ramazan'dan bir gün önce oruç tutulur mu?" sorusuna "Şek günü" olduğu için tutulmaması gerektiğini vurguladı. Ancak Şaban ayı boyunca oruç tutan ve Ramazan'a karşılama niyeti olmaksızın oruç tutmaya niyet eden bir kişinin Şek günü orucunu tutmasında sakınca olmadığı aktarıldı.

Ramazan’ı karşılamak için oruç tutulur mu? Diyanet’e göre Ramazan arefesinde oruç tutmak haram mı, sevap mı?

ŞEK GÜNÜ ORUCU NE DEMEK? ŞEK GÜNÜ ORUÇ TUTMAK GÜNAH MI?

Şaban ayının son günü mü, Ramazan ayının ilk günü mü olduğu belirsiz olduğu için Şaban ayının otuzuncu gününe Şek günü adı verilir. Nafileden başka bir niyetle, örneğin Ramazan ayını karşılamak için oruç tutmak genel kanıya göre mekruh kabul edilmektedir. Şek gününde Söz konusu günde oruç tutmaya Hanifi alimleri mekruh, Şafî alimleri haram demiştir.

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